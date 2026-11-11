Kết quả bóng đá hôm nay 11/11: U19 Việt Nam thua U19 Trung Quốc 1-3

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Đội tuyển U19 Việt Nam bắt đầu tập trung tập luyện từ ngày 5/11, dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn. Tuy nhiên, do thời điểm hội quân trùng với lịch thi đấu của các giải bóng đá trong nước, nhiều CLB và trung tâm đào tạo chưa thể bố trí lực lượng tốt nhất cho đội tuyển.

Trên cơ sở đó, Ban huấn luyện đã quyết định trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ, trong đó có các gương mặt mới ở độ tuổi 16-17, tham gia chuyến thi đấu tại Trung Quốc, trong đó có 3 gương mặt từng được triệu tập vào đội tuyển U16 Việt Nam tham dự CFA Team China Peace Cup 2026, gồm thủ môn Lê Hoàng Gia Bảo, tiền vệ Phạm Tuấn Kiệt và tiền đạo Hoàng Trung Anh.

Bên cạnh đó, 10 cầu thủ từng có tên trong danh sách U20 Việt Nam tham dự Vòng loại U20 châu Á 2027 cũng góp mặt, gồm: Đậu Hồng Phong, Nguyễn Văn Khánh, Trần Hoàng Khanh, Hoàng Trọng Duy Khang, Hoàng Công Hậu, Nguyễn Văn Bách, Lê Huy Việt Anh, Lê Minh Nhật, Lê Khả Đức và Nguyễn Quốc Khánh.

Những con số này cho thấy lực lượng U19 Việt Nam được xây dựng với sự kết hợp giữa các cầu thủ đã có cơ hội tiếp cận môi trường đội tuyển ở những cấp độ trẻ khác nhau và những gương mặt đang được trao cơ hội khẳng định mình. Đây cũng là cơ sở để Ban huấn luyện tiếp tục đánh giá, sàng lọc và mở rộng nguồn cầu thủ cho các đội tuyển trẻ quốc gia.

Theo lịch thi đấu, CFA Team China Panda Cup International Youth Tournament Chengdu 2026 diễn ra từ ngày 11/11 đến 17/11 tại Trung tâm thể thao Shuangliu (Thành Đô, Trung Quốc), với sự tham dự của bốn đội tuyển gồm Việt Nam, chủ nhà Trung Quốc, Hàn Quốc và Tajikistan.

Đối thủ đầu tiên của U19 Việt Nam ở giải năm nay là chủ nhà U19 Trung Quốc. Danh sách U19 Trung Quốc tham dự giải giao hữu Panda Cup 2026 đã được công bố. Theo đó, nhà cầm quân người Serbia - Dejan Djurdjevic đã triệu tập 28 cầu thủ, là những gương mặt gần như tốt nhất của bóng đá trẻ Trung Quốc trong lứa tuổi U19.

Trong đó, có 2 nhân tố đang thi đấu tại châu Âu là Zhang Jiaming (Burnley) và Wei Xiangxin (Auxerre - Pháp). Zhang Jiaming cao 1m89, đã từng có thời gian được tập luyện ở đội trẻ Bayern Munich trong khi Wei Xiangxin sau khi thể hiện được năng lực ở giải U17 châu Á 2025 đã sang châu Âu thi đấu cho Auxerre, đội bóng đang chơi ở Ligue 1 - Pháp,

Bên cạnh 2 cầu thủ trở về từ châu Âu, U19 Trung Quốc cũng có 2 nhân tố gốc Tân Cương trong đội hình là thủ môn Yihesan Yilamu và hậu vệ Ailinizhaer Luoheman sở hữu thể hình và thể lực ấn tượng.