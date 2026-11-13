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Kết quả bóng đá hôm nay 13/11: Tây Ban Nha và Anh thắng trận, Pháp thua Italia

Thứ Sáu, 05:31, 13/11/2026
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VOV.VN - Kết quả bóng đá UEFA Nations League 2026/2027 hôm nay 13/11, Tây Ban Nha, Anh cùng giành chiến thắng, trong khi Pháp thua Italia.

Kết quả các trận đấu UEFA Nations League 2026/2027

Sáng nay (13/11), các sân cỏ châu Âu tiếp tục diễn ra loạt trận 5 của UEFA Nations League 2026/2027. Bất ngờ đã xảy ra ở bảng A, khi Pháp thất bại 1-3 trên sân của Italia. Trong khi đó, những đội bóng mạnh như Tây Ban Nha và Anh đều thể hiện được sức mạnh của mình.

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Michael Olise mở tỉ số sớm cho Pháp (Ảnh: Reuters).

Ở cuộc so tài giữa Italia với Pháp, đội chủ nhà bị Michael Olise, cầu thủ đang có phong độ rất tốt chọc thủng lưới ở phút thứ 10. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Roberto Mancini không hề nao núng, họ vẫn bình tĩnh triển khai những mảng miếng tấn công quen thuộc.

Phút 26 của trận đấu, Nicolò Cambiaghi kiến tạo để Francesco Pio Esposito lập công giúp Italia gỡ hòa 1-1. Sau bàn thắng này, trận đấu diễn ra hấp dẫn, hai đội chơi ăn miếng trả miếng.

Pháp là đội kiểm soát bóng nhỉnh hơn và tung ra được nhiều cú dứt điểm hơn. Tuy nhiên, trong hiệp thi đấu thứ 2, Italia đã chơi hiệu quả và có được các bàn thắng ở phút 63 và 75 do công của Davide Frattesi và Francesco Pio Esposito để giành chiến thắng với tỉ số 3-1.

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Italia thi đấu hiệu quả để ngược dòng thắng 3-1 (Ảnh: Reuters).

Với chiến thắng này, Italia có cùng 10 điểm như Pháp, nhưng tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng A do hơn chỉ số phụ. Đứng thứ 3 ở bảng A là Bỉ có 9 điểm, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ đứng cuối với 0 điểm.

Tại bảng C, Tây Ban Nha và Anh đều ca khúc khải hoàn. Trong chuyến làm khách trước CH Séc, “Bò tót” gặp nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự của đối phương, nhưng nhờ sự tỏa sáng của Álex Baena, đội khách có bàn thắng mở tỉ số ở phút 39.

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Tây Ban Nha đánh bại CH Séc (Ảnh: Reuters).

Phút 72, Ladislav Krejcí nhận thẻ đỏ khiến CH Séc chỉ còn chơi với 10 người nên đã không thể gây ra nhiều khó khăn cho đội khách. Phút 90+5, Marc Pubill ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Tây Ban Nha. Sau 5 trận đấu, đội bóng của HLV Luis de la Fuente dẫn đầu bảng với 15 điểm.

Trong khi đó, ở trận đấu giữa Anh với Croatia, “Tam sư” đã gặp nhiều khó khăn trước lối chơi kỷ luật của đối phương, nhưng vẫn có được bàn thắng mở tỉ số ở phút 24 do công của Morgan Rogers sau đường kiến tạo từ Jude Bellingham.

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Tuyển Anh hạ gục Croatia (Ảnh: Reuters).

Tuy nhiên, phút 59, Petar Sucic đã gỡ hòa cho đội khách, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Đến phút 64, Harry Kane điền tên mình lên bảng tỉ số khi thực hiện thành công quả 11m giúp đội tuyển Anh giành chiến thắng 2-1, qua đó có 12 điểm, đứng sau Tây Ban Nha với 3 điểm ít hơn.

Kết quả một số trận đấu khác diễn ra rạng sáng 13/11 như sau: Montenegro thắng 2-1 Latvia, San Marino thua 0-2 Belarus, Albania thắng 2-0 Phần Lan, Thổ Nhĩ Kỳ thất bại 1-2  trước Bỉ và Armenia hòa 1-1 Đảo Síp.

PV/VOV.VN
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