Kết quả bóng đá hôm nay 14/11: Đại diện Việt Nam thắng ấn tượng đội dự World Cup

Trong tháng 11/2026, ĐT Futsal nữ Việt Nam có 2 trận giao hữu với ĐT Futsal nữ New Zealand, đội bóng dự Futsal World Cup nữ 2025. Sau khi để thua trong trận đầu tiên ngày 12/11, ĐT Futsal nữ Việt Nam đặt quyết tâm rất cao trong trận đấu được xem như lượt về vào ngày 14/11.

Ảnh: VFF

Sự quyết tâm đó được thể hiện bằng tình huống dứt điểm rất căng, mở tỷ số trận đấu ngay phút đầu tiên do công của Tuyết Mai. Dù sau đó Evans đã gỡ hòa cho New Zealand ở phút thứ 5 nhưng Thanh Ngân và Ka Nhâm đã lên tiếng đúng lúc với những bàn thắng liên tiếp ở phút 12 và 19.

Trước khi hiệp 1 khép lại, New Zealand tạo thêm kịch tính cho trận đấu với cú dứt điểm thành công của Evans ở phút 20, rút ngắn tỷ số xuống 2-3.

Sang hiệp 2, New Zealand tấn công dồn dập nhưng không thể ghi bàn. Trái lại, họ còn phải nhận bàn thua ở phút cuối cùng khi thực hiện lối đá power play. Thủ môn Hải Yến của ĐT Futsal nữ Việt Nam tận dụng thời cơ tung ra cú sút chính xác vào khung thành trống, ấn định chiến thắng cho cô trò HLV Thanh Khiết.

Với thắng lợi trước đối thủ mạnh đã từng dự World Cup, ĐT Futsal nữ Việt Nam đang cho thấy sự tiến bộ cũng như động lực cho tham vọng cạnh tranh vé dự Futsal World Cup nữ 2029.