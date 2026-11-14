English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kết quả bóng đá hôm nay 14/11: Đại diện Việt Nam thắng ấn tượng đội dự World Cup

Thứ Bảy, 18:11, 14/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 14/11, ĐT Futsal nữ Việt Nam giành thắng lợi ấn tượng trước ĐT Futsal nữ New Zealand, đội bóng dự Futsal World Cup nữ 2025, với tỷ số 4-2.

Trong tháng 11/2026, ĐT Futsal nữ Việt Nam có 2 trận giao hữu với ĐT Futsal nữ New Zealand, đội bóng dự Futsal World Cup nữ 2025. Sau khi để thua trong trận đầu tiên ngày 12/11, ĐT Futsal nữ Việt Nam đặt quyết tâm rất cao trong trận đấu được xem như lượt về vào ngày 14/11. 

ket qua bong da hom nay 14 11 Dai dien viet nam thang an tuong doi du world cup hinh anh 1
Ảnh: VFF

Sự quyết tâm đó được thể hiện bằng tình huống dứt điểm rất căng, mở tỷ số trận đấu ngay phút đầu tiên do công của Tuyết Mai. Dù sau đó Evans đã gỡ hòa cho New Zealand ở phút thứ 5 nhưng Thanh Ngân và Ka Nhâm đã lên tiếng đúng lúc với những bàn thắng liên tiếp ở phút 12 và 19. 

Trước khi hiệp 1 khép lại, New Zealand tạo thêm kịch tính cho trận đấu với cú dứt điểm thành công của Evans ở phút 20, rút ngắn tỷ số xuống 2-3. 

Sang hiệp 2, New Zealand tấn công dồn dập nhưng không thể ghi bàn. Trái lại, họ còn phải nhận bàn thua ở phút cuối cùng khi thực hiện lối đá power play. Thủ môn Hải Yến của ĐT Futsal nữ Việt Nam tận dụng thời cơ tung ra cú sút chính xác vào khung thành trống, ấn định chiến thắng cho cô trò HLV Thanh Khiết. 

Với thắng lợi trước đối thủ mạnh đã từng dự World Cup, ĐT Futsal nữ Việt Nam đang cho thấy sự tiến bộ cũng như động lực cho tham vọng cạnh tranh vé dự Futsal World Cup nữ 2029. 

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bóng bàn Việt Nam khép lại hành trình đáng nhớ tại giải Đông Nam Á 2026
Bóng bàn Việt Nam khép lại hành trình đáng nhớ tại giải Đông Nam Á 2026

VOV.VN - Bóng bàn Việt Nam khép lại hành trình đáng nhớ tại giải Đông Nam Á 2026 với những thành tích ấn tượng.

Bóng bàn Việt Nam khép lại hành trình đáng nhớ tại giải Đông Nam Á 2026

Bóng bàn Việt Nam khép lại hành trình đáng nhớ tại giải Đông Nam Á 2026

VOV.VN - Bóng bàn Việt Nam khép lại hành trình đáng nhớ tại giải Đông Nam Á 2026 với những thành tích ấn tượng.

U23 Thái Lan chia tay giải U23 quốc tế 2026 bằng trận thắng thuyết phục
U23 Thái Lan chia tay giải U23 quốc tế 2026 bằng trận thắng thuyết phục

VOV.VN - U23 Thái Lan chia tay giải U23 quốc tế 2026 bằng trận thắng thuyết phục 3-1 trước U23 Singapore và giành hạng ba chung cuộc.

U23 Thái Lan chia tay giải U23 quốc tế 2026 bằng trận thắng thuyết phục

U23 Thái Lan chia tay giải U23 quốc tế 2026 bằng trận thắng thuyết phục

VOV.VN - U23 Thái Lan chia tay giải U23 quốc tế 2026 bằng trận thắng thuyết phục 3-1 trước U23 Singapore và giành hạng ba chung cuộc.

Trực tiếp U23 Việt Nam 0-0 U23 Qatar: Hướng đến chức vô địch
Trực tiếp U23 Việt Nam 0-0 U23 Qatar: Hướng đến chức vô địch

VOV.VN - Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Qatar tại giải giao hữu quốc tế 2026 diễn ra lúc 19h hôm nay 14/11 trên sân Pleiku.

Trực tiếp U23 Việt Nam 0-0 U23 Qatar: Hướng đến chức vô địch

Trực tiếp U23 Việt Nam 0-0 U23 Qatar: Hướng đến chức vô địch

VOV.VN - Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Qatar tại giải giao hữu quốc tế 2026 diễn ra lúc 19h hôm nay 14/11 trên sân Pleiku.

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 14/11: U19 Việt Nam thua sát nút U19 Hàn Quốc
Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 14/11: U19 Việt Nam thua sát nút U19 Hàn Quốc

VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 14/11: U19 Việt Nam thua sát nút U19 Hàn Quốc 1-2 ở giải giao hữu Panda Cup 2026.

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 14/11: U19 Việt Nam thua sát nút U19 Hàn Quốc

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 14/11: U19 Việt Nam thua sát nút U19 Hàn Quốc

VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 14/11: U19 Việt Nam thua sát nút U19 Hàn Quốc 1-2 ở giải giao hữu Panda Cup 2026.

Đội bóng Thái Lan gặp khó khăn lớn trước màn so tài đại diện V-League
Đội bóng Thái Lan gặp khó khăn lớn trước màn so tài đại diện V-League

VOV.VN - CLB của Thái Lan - Buriram United gặp khó khăn về nhân sự trước trận đấu với CLB CA TP.HCM ở Cúp C1 Đông Nam Á.

Đội bóng Thái Lan gặp khó khăn lớn trước màn so tài đại diện V-League

Đội bóng Thái Lan gặp khó khăn lớn trước màn so tài đại diện V-League

VOV.VN - CLB của Thái Lan - Buriram United gặp khó khăn về nhân sự trước trận đấu với CLB CA TP.HCM ở Cúp C1 Đông Nam Á.

 
VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế