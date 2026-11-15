Kết quả bóng đá hôm nay 15/11: Bồ Đào Nha thua đậm Đan Mạch trận đầu vắng Ronaldo

Ở trận đấu đầu tiên của ĐT Bồ Đào Nha sau khi Ronaldo nói lời chia tay, đội bóng này có màn so tài với ĐT Đan Mạch trên sân nhà tại lượt trận thứ năm vòng bảng Nations League 2026/2027.

ĐT Bồ Đào Nha gây thất vọng lớn. (Ảnh: Reuters).

Dù thầy trò HLV Jesus đã chắc chắn có vé vào vòng tứ kết, đội hình tương đối mạnh vẫn được sử dụng từ đầu với những Bruno Fernandes, Joao Felix, Vitinha hay Ruben Dias.

Thế nhưng các cầu thủ Bồ Đào Nha đã có màn trình diễn không tốt, các pha phối hợp tấn công tỏ ra rời rạc, thiếu ý tưởng trong khi hàng thủ để lộ ra nhiều khoảng trống.

Trong khi đó, Đan Mạch với quyết tâm có được 3 điểm để duy trì cơ hội giành vé vào tứ kết đã thi đấu rất tập trung, chắt chiu từng cơ hội và thành quả đã đến với đội khách.

Phút 40, cầu thủ Đan Mạch tạt bóng vào vòng cấm, bóng chạm tay Ruben Dias trong vòng cấm Bồ Đào Nha. Trọng tài sau khi tham khảo VAR đã cho đội khách hưởng phạt đền. Từ chấm 11m, Emile Højbjerg dứt điểm quyết đoán, mở tỷ số trận đấu.

Sang hiệp 2, các cầu thủ Đan Mạch càng chơi càng hay trong khi Bồ Đào Nha tiếp tục bế tắc. Phút 49, Damsgaard xử lý hay rồi kiến tạo cho Højlund tung ra cú sút rất mạnh, đánh bại thủ môn Costa.

Đến phút 57, Højlund hoàn tất cú đúp với pha xử lý ấn tượng, loại bỏ hậu vệ Veiga trước khi dứt điểm chính xác bằng chân phải, nâng tỷ số lên 3-0 cho Đan Mạch.

Dẫn trước 3-0, Đan Mạch vẫn không có dấu hiệu muốn dừng lại. Phút 75, đội khách thực hiện quả đá phạt bên cánh phải, tạo cơ hội cho Andersen đánh đầu chính xác, đưa tỷ số lên thành 4-0.

Những phút cuối cùng, Bồ Đào Nha nỗ lực tấn công nhưng tất cả những gì họ làm được chỉ là bàn thắng mang tính danh dự của Bernardo Silva ở phút bù giờ thứ ba. Chung cuộc, Bồ Đào Nha để thua đậm Đan Mạch 1-4 trong trận đấu đầu tiên sau khi Ronaldo giã từ đội tuyển.

Kết quả này không ảnh hưởng đến vị trí trên bảng xếp hạng của ĐT Bồ Đào Nha khi họ đã chắc chắn giành vé vào tứ kết. Trong khi đó, Đan Mạch có thêm 3 điểm và chỉ cần hòa Na Uy ở lượt cuối vòng bảng sau đây 3 ngày, họ sẽ giành vé vào tứ kết.