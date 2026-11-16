Kết quả bóng đá hôm nay 16/11: Nhà ĐKVĐ World Cup đón nhận thất bại

Kết quả bóng đá hôm nay 16/11 được người hâm mộ quan tâm với các trận đấu để xác định những đội tuyển tiếp theo vào tứ kết UEFA Nations League. Đặc biệt, màn so tài giữa Tây Ban Nha và Anh được đánh giá là trận cầu thu hút sự quan tâm bậc nhất.

ĐT Anh giành chiến thắng trước ĐT Tây Ban Nha (Ảnh: Reuters)

Trong hai lần so tài gần nhất, ĐT Tây Ban Nha đều giành chiến thắng. Đó là trận thắng tại chung kết Euro 2024 với tỉ số 2-1, cũng như chiến thắng 3-2 ngay trên sân khách tại UEFA Nations League diễn ra cách đây không lâu (tháng 9/2026).

Tuy nhiên trong lần gặp lại này, ĐT Anh đã trình diễn lối chơi đầy ấn tượng dù phải thi đấu trên sân khách. Quả bóng vàng Harry Kane ghi bàn mở tỉ số cho ĐT Anh ở phút 45 với bàn thắng trên chấm phạt đền. Sau đó, Konsa và White lần lượt ghi bàn ở đầu hiệp hai để giúp Tam Sư dẫn trước ba bàn.

Khi đang có lợi thế dẫn bàn, ĐT Anh lại chỉ còn thi đấu với 10 người từ phút 63 khi Elliot Anderson nhận thẻ đỏ rời sân. Chơi hơi người, ĐT Tây Ban Nha ghi thêm được hai bàn thắng nhờ công của Oyarzabal và Nico Williams. Chung cuộc, ĐT Anh giành chiến thắng với tỉ số 3-2.

Kết quả bóng đá hôm nay 16/11:

UEFA Nations League

Cyprus 1-4 Montenegro

Latvia 0-0 Armenia

Belarus 0-2 Albania

Phần Lan 7-2 San Marino

Bỉ 4-1 Italy

Croatia 2-1 Séc

Pháp 2-1 Thổ Nhĩ Kỳ

Tây Ban Nha 2-3 Anh

Giao hữu

New Zealand 3-0 Ấn Độ

Suriname 4-0 Eswatini