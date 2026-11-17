Đức giành vé vào tứ kết UEFA Nations League

Sáng 17/11, các sân cỏ châu Âu tiếp tục diễn ra loạt trận thuộc lượt cuối vòng bảng UEFA Nations League 2026/2027. Tâm điểm chú ý là cuộc đối đầu giữa Đức và Hà Lan, nơi hai đội cạnh tranh trực tiếp tấm vé vào tứ kết.

Trước trận đấu, Đức sở hữu 8 điểm, kém Hà Lan 3 điểm. Thầy trò HLV Klopp buộc phải giành chiến thắng với cách biệt đủ lớn để vượt qua đối thủ trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Hà Lan của HLV Xavi chỉ cần tránh một thất bại quá đậm để giành quyền đi tiếp.

Với quyết tâm giành chiến thắng, Đức chủ động đẩy cao đội hình và triển khai thế trận tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sự cổ vũ của khán giả nhà tiếp thêm động lực cho các học trò của HLV Klopp, nhưng đội chủ nhà phải chờ đến phút 41 mới có bàn mở tỷ số do công của Derry Scherhant.

Florian Wirtz tỏa sáng rực rỡ (Ảnh: Reuters).

Bàn thắng khai thông thế bế tắc giúp Đức thi đấu tự tin hơn trong hiệp hai. Phút 60, Florian Wirtz nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Chỉ 5 phút sau, Nico Schlotterbeck tiếp tục lập công, nâng tỷ số lên 3-0.

Chưa dừng lại ở đó, phút 71, Florian Wirtz hoàn tất cú đúp, trước khi Brajan Gruda ghi bàn ấn định chiến thắng 5-0 ở phút 77. Chiến thắng với cách biệt 5 bàn giúp Đức hoàn thành mục tiêu trước Hà Lan, đồng thời tạo nên một trong những kết quả đáng chú ý nhất lượt trận này.

Ở trận đấu còn lại của bảng đấu, Hy Lạp giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Serbia. Kết thúc vòng bảng, Đức, Hà Lan và Hy Lạp cùng sở hữu 11 điểm. Tuy nhiên, các chỉ số phụ giúp Đức chiếm vị trí dẫn đầu, Hà Lan xếp thứ hai và Hy Lạp đứng thứ ba.

Ảnh: 433.

Bên cạnh chiến thắng ấn tượng của Đức, loạt trận rạng sáng 17/11 còn ghi nhận nhiều kết quả đáng chú ý khác. Thụy Sỹ thể hiện sức mạnh khi đánh bại Scotland với tỷ số 4-0. Slovenia cũng giành chiến thắng cách biệt 3-0 trước Macedonia, trong khi Iceland vượt qua Luxembourg với cùng tỷ số. Ở những trận đấu còn lại, Gibraltar hòa Malta 1-1. Lithuania đánh bại Liechtenstein 2-1, còn Estonia vượt qua Bulgaria với tỷ số tương tự.