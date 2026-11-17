Kết quả bóng đá hôm nay 17/11: U19 Việt Nam chia điểm với U19 Tajikistan
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 17/11: U19 Việt Nam chia điểm với U19 Tajikistan bằng tỷ số 2-2 ở giải giao hữu Panda Cup 2026.
Kết quả bóng đá hôm nay 17/11: U19 Việt Nam chia điểm với U19 Tajikistan bằng tỷ số 2-2 ở giải giao hữu Panda Cup 2026.
Đây là trận đấu U19 Việt Nam đã chơi rất nỗ lực. Dù liên tục bị đối thủ dẫn trước nhưng thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn có được những lời đáp trả có sức nặng để kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 2-2, qua đó tránh được việc kết thúc Panda Cup 2026 với 3 trận toàn thua.