Pedro Neto vừa ghi bàn vừa lĩnh thẻ đỏ trong trận Bồ Đào Nha thắng Xứ Wales. (Ảnh: Reuters)

Trong loạt trận UEFA Nations League 2026/2027 diễn ra rạng sáng 18/11 theo giờ Việt Nam, Bồ Đào Nha đã hạ gục Xứ Wales 3-2 sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở.

Tới làm khách trên sân Cardiff, Bồ Đào Nha sớm mở tỷ số ngay phút 11 sau pha sút xa của Bruno Fernandes. Tuy nhiên, chủ nhà Xứ Wales nhanh chóng đáp trả với bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 13 nhờ công của David Brooks.

Cuối hiệp 1, Xứ Wales vượt lên dẫn trước 2-1 khi Sorba Thomas thoát xuống đối mặt thủ môn và lạnh lùng dứt điểm thành bàn ở phút 40. Dù vậy, đội khách chỉ mất 3 phút để có bàn gỡ hòa 2-2 sau pha dứt điểm của Pedro Neto.

Sang hiệp 2, tài năng trẻ Carlos Forbs được HLV Jorge Jesus tung vào sân thay Trincao trên hàng tiền đạo. Đáng chú ý, Carlos Forbs chính là người kế nhiệm Cristiano Ronaldo mặc áo số 7 tại đội tuyển Bồ Đào Nha.

Carlos Forbs ghi bàn giúp Bồ Đào Nha thắng Xứ Wales 3-2. (Ảnh: Reuters)

Bồ Đào Nha có chiến thắng đầu tiên sau khi Cristiano Ronaldo từ giã ĐTQG. (Ảnh: Reuters)

Phút 70, Carlos Forbs có pha độc diễn rồi tung cú sút chìm hiểm hóc bằng chân trái, mang về chiến thắng 3-2 cho Bồ Đào Nha trước Xứ Wales. Pha ghi bàn của truyền nhân Cristiano Ronaldo gợi nhớ phong cách thi đấu của Lionel Messi.

Dù rằng, Pedro Neto lĩnh thẻ vàng thứ 2 và bị truất quyền thi đấu ở phút 74, đội khách vẫn bảo vệ thành công tỷ số để rời sân Cardiff với 3 điểm trọn vẹn. Qua đó, Bồ Đào Nha kết thúc hành trình tại bảng A4 UEFA Nations League 2026/2027 với 15 điểm sau 6 lượt trận.

Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của Bồ Đào Nha sau khi Cristiano Ronaldo chia tay đội tuyển. Thầy trò HLV Jorge Jesus tạm thời giải tỏa áp lực sau những lùm xùm liên quan tới việc CR7 từ giã ĐTQG.

Ở cặp đấu còn lại của bảng A4, Na Uy đã giành chiến thắng 3-2 trong chuyến làm khách của Đan Mạch. Erling Haaland tỏa sáng với pha đá phạt đền thành công ở phút 90+6 giúp đội khách ra về với 3 điểm trọn vẹn.