21:34

Bước vào màn tiếp đón Johor trên sân nhà Hàng Đẫy, CAHN chơi đầy hứng khởi sau tiếng còi khai cuộc với quyết tâm giành trọn 3 điểm để vươn lên ngôi đầu bảng.

Ảnh: Đức Minh

Ngay phút thứ 3, Perea đập nhả một chạm ăn ý cùng Alan ở trung lộ trước khi thoát xuống, xâm nhập vòng cấm, đi bóng qua cả thủ môn đội khách và Rui Correira trong nỗ lực lùi về cản phá tiền đạo đối phương đã tự đưa bóng vào lưới nhà và tỷ số được mở cho CAHN.

Bàn thắng sớm giúp CAHN chơi đầy hưng phấn. Lần lượt Văn Đô, Alan, Perea, Sabater đều có cơ hội dứt điểm ngon ăn để ghi bàn nhưng đều không thể chiến thắng thủ môn Zubiaurre bên phía Johor. Thậm chí, Alan còn dứt điểm trúng cột dọc bên phải còn Perea cũng làm rung chuyển khung thành đội khách với cú sút đưa bóng đập cột dọc bên trái bật ra hết sức đáng tiếc.

Tấn công nhiều mà không thể ghi thêm bàn thắng, CAHN đã phải nhận trái đắng ngay đầu hiệp hai. Trong vòng 10 phút từ phút 50 tới 60, lần lượt Arribas và Marcos Guilherme thực hiện một siêu phẩm đẹp mắt khiến thủ môn Nguyễn Filip không thể làm gì khác ngoài việc vào lưới nhặt bóng. Phút 86, Jairo chuyền bóng dọn cỗ cho Arribas ghi bàn ấn định thắng lợi 3-1 cho Johor trước CAHN.

Trong những phút còn lại, CAHN kết thúc trận đấu trong tiếc nuối khi Alan dứt điểm trúng cột dọc một lần nữa còn bàn thắng của Quang Hải ở phút 90 bị VAR từ chối vì lỗi việt vị của Perea trước đó.