Kết quả bóng đá hôm nay 19-11: Ba lần bị cột dọc từ chối, CAHN gục ngã trước Johor
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 19-11: Ba lần bị cột dọc từ chối, CAHN gục ngã trước Johor trên sân Hàng Đẫy.
Bước vào màn tiếp đón Johor trên sân nhà Hàng Đẫy, CAHN chơi đầy hứng khởi sau tiếng còi khai cuộc với quyết tâm giành trọn 3 điểm để vươn lên ngôi đầu bảng.
Ngay phút thứ 3, Perea đập nhả một chạm ăn ý cùng Alan ở trung lộ trước khi thoát xuống, xâm nhập vòng cấm, đi bóng qua cả thủ môn đội khách và Rui Correira trong nỗ lực lùi về cản phá tiền đạo đối phương đã tự đưa bóng vào lưới nhà và tỷ số được mở cho CAHN.
Bàn thắng sớm giúp CAHN chơi đầy hưng phấn. Lần lượt Văn Đô, Alan, Perea, Sabater đều có cơ hội dứt điểm ngon ăn để ghi bàn nhưng đều không thể chiến thắng thủ môn Zubiaurre bên phía Johor. Thậm chí, Alan còn dứt điểm trúng cột dọc bên phải còn Perea cũng làm rung chuyển khung thành đội khách với cú sút đưa bóng đập cột dọc bên trái bật ra hết sức đáng tiếc.
Tấn công nhiều mà không thể ghi thêm bàn thắng, CAHN đã phải nhận trái đắng ngay đầu hiệp hai. Trong vòng 10 phút từ phút 50 tới 60, lần lượt Arribas và Marcos Guilherme thực hiện một siêu phẩm đẹp mắt khiến thủ môn Nguyễn Filip không thể làm gì khác ngoài việc vào lưới nhặt bóng. Phút 86, Jairo chuyền bóng dọn cỗ cho Arribas ghi bàn ấn định thắng lợi 3-1 cho Johor trước CAHN.
Trong những phút còn lại, CAHN kết thúc trận đấu trong tiếc nuối khi Alan dứt điểm trúng cột dọc một lần nữa còn bàn thắng của Quang Hải ở phút 90 bị VAR từ chối vì lỗi việt vị của Perea trước đó.
Ở trận đấu ra quân, Johor Darul Ta'zim đã thị uy sức mạnh khi giành chiến thắng 6-0 trước PKR Svay Rieng (Campuchia) trên sân nhà để dẫn đầu bảng B. Trong khi đó, CLB CAHN đánh bại Lion City Sailors 1-0 để có 3 điểm sau chuyến làm khách tại Singapore.
Với lợi thế sân nhà cùng đội hình có chất lượng đồng đều và các trụ cột vừa có quãng nghỉ dưỡng sức sau chuỗi trận thi đấu dày đặc, CLB CAHN có quyền tự tin hướng đến kết quả có lợi trước Johor Darul Ta'zim, dù rằng đại diện Malaysia là ứng viên nặng ký cho chức vô địch Cúp C1 Đông Nam Á 2026/2027.
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1': Trận đấu đã bắt đầu !!! Đội chủ nhà CAHN ra sân trong trang phục áo đỏ - quần đỏ, trong khi các cầu thủ Johor mặc áo trắng - quần trắng.
3': VÀOOOOOOOOOOOO !!! Perea đập nhả một chạm ăn ý cùng Alan ở trung lộ trước khi thoát xuống, xâm nhập vòng cấm, đi bóng qua cả thủ môn đội khách và Rui Correira trong nỗ lực lùi về cản phá tiền đạo đối phương đã tự đưa bóng vào lưới nhà. Tỷ số được mở cho CAHN !!!
12': Cơ hội !!! Lê Văn Đô bứt tốc thoát xuống nhận được chọc khe của Mauk bên phía cánh phải, trước khi xâm nhập vòng cấm và căng ngang cho Perea bên trong nhưng hậu vệ Johor đã kịp phá bóng giải vây cho khung thành đội khách.
13': Không được !!! Dani Bolt đột phá vào trung lộ từ cánh trái theo hướng lên bóng của đội khách Johor trước khi tung ra cú dứt điểm kĩ thuật bằng lòng trong chân phải nhưng thủ môn Nguyễn Filip bên phía CAHN đã chọn đúng vị trí và ôm gọn bóng trong tay.
16': CỘT DỌC CỨU THUA !!! Alan đi bóng khéo léo từ cánh phải vào trung lộ trước khi tung ra cú dứt điềm chân trái đầy uy lực đưa bóng chạm người Perea đổi hướng, khiến thủ môn Zubiaurre bên phía Johor đã đứng chôn chân nhưng bóng dội cột dọc khung thành đội khách bật ra.
20': Dứt điểm !!! Quang Vinh chọc khe tinh tế để Alan thoải mái xâm nhập vòng cấm và tung ra cú sút chân phải trong thế đối mặt với thủ môn Zubiaurre bên phía Johor nhưng bóng lại đi vọt xà ngang.
21': Nguy hiểm !!! Bóng được Alan treo vào vòng cấm chuẩn xác để Perea đánh đầu chuyền bóng cho Sabater tung ra cú dứt điểm cận thành bằng chân phải nhưng bóng đi hơi nhẹ và thủ môn Zubiaurre đã kịp bay người đấm bóng cứu thua cho Johor.
29': CỘT DỌC CỨU THUA !!! Perea khống chế bóng khéo léo trước vòng cấm và tung ra cú dứt điểm chân phải quyết đoán găm bóng chìm vào góc gần. Thủ môn Zubiaurre bên phía Johor đã đổ người hết cỡ nhưng không thể chạm bóng nhưng bóng lại dột cột dọc bật ra.
36': Cơ hội !!! Medina căng ngang vào vòng cấm CAHN từ cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ Johor, Lê Phạm Thành Long phá bóng không dứt khoát tạo điều kiện cho Jairo thoải mái tung ra cú dứt điểm kĩ thuật bằng lòng trong chân phải đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành thủ môn Nguyễn Filip.
45'+3: Hết hiệp một !!! CAHN tạm dẫn trước Johor với tỷ số 1-0 sau hiệp thi đấu đầu tiên sau bàn phản lưới nhà của Nene bên phía đội khách ở ngay phút thứ 3. Trong hiệp một, bóng còn hai lần dội cột dọc khung thành Johor sau các pha dứt điểm của Alan và Perea.
46': Hiệp hai bắt đầu !!!
47': KHÔNG CÔNG NHẬN BÀN THẮNG !!! Một tình huống phòng ngự lập bập của các cầu thủ CAHN tạo điều kiện cho Jairo căng ngang để đồng đội thoải mái đệm bóng cận thành tung lưới thủ môn Nguyễn Filip nhưng trọng tài đã thổi phạt lỗi việt vị của đội khách và không công nhận bàn thắng.
50': VÀOOOOOOOOOOOOOOOOOO !!! Arribas thoải mái tung ra cứ dứt điểm kĩ thuật bằng lòng trong chân phải ngay sát mép vòng cấm chếch bên cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ Johor. Bóng lượn vòng cung và chìm vào góc cao và xa khung thành khiến thủ môn Nguyễn Filip dù bay người hết cỡ vẫn không thể cứu thua cho CAHN. Tỷ số được quân bình 1-1 !!!
58': Đột phá !!! Alan cầm bóng xộc thẳng vào trung lộ từ cánh trái theo hướng tấn công của các cầu thủ CAHN trước khi tung ra cú dứt điểm chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi quá nhẹ trước khi nằm gọn trong tay thủ môn Zubiaurre bên phía Johor.
60': VÀOOOOOOOOOOOOOO !!! Pha phản công tốc độ của các cầu thủ Johor, Jairo chuyền bóng cho Marcos Guilherme dứt điểm chân phải tinh tế, găm bóng vào góc xa, đánh bại thủ môn Nguyễn Filip, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách trước CAHN !!!
71': Đối mặt !!! Pha chuyển trạng thái tuyệt vời của các cầu thủ CAHN. Bóng được chuyền cho Quang Hải và đội trưởng CAHN đẩy bóng cho Alan xử lí khéo léo trước khi chọc khe cho Lê Văn Đô thoải mái đối mặt với thủ môn Zubiaurre nhưng số 88 của đội chủ nhà dứt điểm quá hiền, không thể quân bình tỷ số 2-2 cho đội chủ nhà.
75': Không vào !!! Quang Hải treo bóng vào vòng cấm từ chấm đá phạt góc bên cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ CAHN tạo nên tình huống lộn xộn và Lê Văn Đô băng vào dứt điểm chân trái quyết đoán từ tuyến hai nhưng bóng trúng chân hậu vệ Johor bật ra.
83': LẠI CỘT DỌC TỪ CHỐI !!! Sabater chọc khe tinh tế để Alan thoải mái đối mặt với thủ môn Zubiaurre và tiền đạo CAHN tung ra cú dứt điểm chân phải đầy uy lực nhưng bóng dội cột dọc bật ra hết sức đáng tiếc.
84': VIỆT VỊ RỒI !!! Arribas thoát xuống hạ gục thủ môn Nguyễn Filip với cú dứt điểm lòng trong chân phải đầy kĩ thuật găm bóng vào góc cao và xa khung thành CAHN nhưng rất may cho đội chủ nhà là tiền đạo Johor đã rơi vào thế việt vị trước đó và bàn thắng không được công nhận.
86': VÀOOOOOOO !!! Jairo đi bóng khéo léo đi bóng qua hai hậu vệ CAHN trước khi chuyền bóng dọn cỗ để Arribas dễ dàng hạ gục thủ môn Nguyễn Filip trong thế đối mặt với cú dứt điểm tinh tế bằng chân trái, nâng tỷ số lên 3-1 cho Johor !!!
89': Nguy hiểm !!! Một đường chuyền dài chuẩn xác của các cầu thủ Johor, tạo điều kiện cho Jairo phá bẫy việt vị thoát xuống đối mặt với thủ môn Nguyễn Filip nhưng lại dứt điểm chân phải đưa bóng đi sạt cột dọc.
90': VÀOOOOOOO !!! Perea khống chế bóng khéo léo bên cánh trái theo hướng tấn công của các cầu thủ CAHN trước khi trả bóng cho Lê Văn Đô xâm nhập vòng cấm và chuyền bóng dọn cỗ cho Quang Hải dứt điểm chân trái một chạm tung lưới thủ môn Zubiaurre bên phía Johor, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 !!!
90'+3: VAR CAN THIỆP TỪ CHỐI BÀN THẮNG !!! Sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định từ chối bàn thắng của Quang Hải vì cho rằng Perea đã việt vị trước đó. Tỷ số vẫn đang là CAHN 1-3 Johor !!!
90'+6: HẾT GIỜ !!! CAHN thua ngược Johor với tỷ số 1-3 trên sân nhà Hàng Đẫy trong khuôn khổ Cúp C1 Đông Nam Á 2026/2027, ở trận đấu mà 3 lần cột dọc từ chối các bàn thắng của Alan và Perea.
Hôm nay 19/11, CLB CAHN có trận đấu tiếp theo ở Cúp C1 Đông Nam Á 2026/2027 gặp đối thủ là Johor Darul Ta'zim (Malaysia). Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 19h30 trên sân Hàng Đẫy.
Chia sẻ trước trận đấu, HLV Alexandre Polking của CLB CAHN nói: "Chúng tôi đã theo dõi các trận đấu của Johor và tôn trọng đối thủ. Nhưng khi được trở lại thi đấu trên sân nhà dưới sự cổ vũ của khán giả, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của mình.
Đội bóng sẽ nhập cuộc với sự thận trọng, tính toán chiến thuật hợp lý nhưng vẫn kiên định với lối chơi kiểm soát vốn có để hướng tới mục tiêu chiến thắng".
Đáng tiếc, CLB CAHN sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc trong cuộc tiếp đón Johor Darul Ta'zim. Chân sút xứ Nghệ vừa dính chấn thương trong đợt tập trung ĐT Việt Nam và dự kiến phải nghỉ thi đấu từ 4-6 tuần.
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