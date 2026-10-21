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Kết quả bóng đá hôm nay 21/10: U17 Việt Nam ra quân tại Hàn Quốc

Thứ Tư, 12:33, 21/10/2026
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VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 21/10, U17 Việt Nam thua U18 FC Seoul 1-4 ở trận đấu tập đầu tiên trong khuôn khổ chuyến tập huấn tại Hàn Quốc.

ket qua bong da hom nay 21 10 u17 viet nam ra quan tai han quoc hinh anh 1
Ảnh: VFF

Sáng 21/10 theo giờ địa phương, U17 Việt Nam đã có trận đấu tập đầu tiên trong kế hoạch tập huấn tại Hàn Quốc, gặp đội U18 của CLB FC Seoul. Đây là dịp để HLV Cristiano Roland tiếp tục thử nghiệm nhân sự, rà soát lực lượng và hoàn thiện lối chơi, hướng tới VCK U17 World Cup 2026.

Với mục tiêu tạo điều kiện thi đấu cho các cầu thủ, HLV Cristiano Roland đã bố trí nhiều phương án nhân sự, trao cơ hội ra sân cho hầu hết các thành viên trong đội ở những thời điểm khác nhau của trận đấu. Trước đối thủ có ưu thế về thể hình và thể lực, U17 Việt Nam vẫn nỗ lực triển khai lối chơi, duy trì khả năng phối hợp, song chưa tận dụng tốt các cơ hội tạo ra và để thua với tỷ số 1-4.

Bàn thắng duy nhất của U17 Việt Nam được ghi bởi Trần Mạnh Quân trên chấm phạt đền, sau tình huống phối hợp trung lộ hiệu quả giúp Ngọc Sơn thoát xuống và bị phạm lỗi trong vòng cấm. Pha lập công này giúp đội tuyển rút ngắn tỷ số sau khi bị đối thủ dẫn trước hai bàn.

Với tính chất của một trận đấu tập, màn thử lửa với U18 Seoul FC mang lại những dữ liệu chuyên môn cần thiết để ban huấn luyện tiếp tục đánh giá khả năng vận hành chiến thuật, sự phối hợp giữa các vị trí và mức độ đáp ứng của từng cầu thủ trước đối thủ có cường độ thi đấu cao. Đây cũng là nội dung quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho VCK FIFA U17 World Cup 2026.

Theo kế hoạch, U17 Việt Nam sẽ tiếp tục có trận đấu tập thứ hai tại Hàn Quốc, gặp đội U18 Cheonan City FC vào lúc 15h30 ngày 26/10 theo giờ địa phương.

 
Hoàng Long/VOV.VN
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