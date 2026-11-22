PSG thắng Nice 3-2. (Ảnh: Reuters)

Trong loạt trận đêm 21/11 rạng sáng 22/11 theo giờ Việt Nam, PSG đã giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 khi làm khách của Nice tại vòng 11 Ligue 1. Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Luis Enrique tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 26 điểm và hơn 5 điểm so với đội nhì bảng Lille.

Nice có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 8 nhờ công của Mohamed Amoura. Tuy nhiên, PSG lật ngược tình thế nhờ pha đá phạt đền thành công của Senny Mayulu ở phút 31 và pha dứt điểm chuẩn xác của Desire Doue ở phút 32.

Đội khách tiếp tục nới rộng cách biệt với pha ghi bàn của Ferran Torres ở phút 84. Sau đó, chủ nhà Nice rút ngắn tỷ số xuống 2-3 ở phút bù giờ khi Ali Abdi chọc thủng lưới PSG.

Doue bật khóc khi rời sân vì chấn thương. (Ảnh: Reuters)

PSG không được hưởng niềm vui trọn vẹn dù thắng Nice 3-2 do Desire Doue dính chấn thương và phải rời sân trên cáng ở phút 44. Chưa rõ mức độ nghiêm trọng của ca chấn thương này nhưng Desire Doue đã bật khóc nức nở và tỏ ra cực kỳ đau đớn.

Nếu như Desire Doue phải nghỉ thi đấu dài hạn, đây sẽ là tổn thất nặng nề với PSG. Trước đó, đội bóng nước Pháp đã mất ngôi sao tấn công hàng đầu là Khvicha Kvaratskhelia tới hết mùa giải 2026/2027 vì chấn thương đứt dây chằng đầu gối.

Real Madrid hạ Celta Vigo 2-1 để bắt kịp Barca về điểm số trên bảng xếp hạng La Liga. (Ảnh: Reuters)

Tại vòng 13 La Liga, Real Madrid có màn lội ngược dòng thắng Celta Vigo 2-1 đầy kịch tính. Đội chủ sân Bernabeu để thủng lưới ngay phút 6 sau pha dứt điểm từ Pablo Duran, nhưng sau đó lội ngược dòng nhờ sự tỏa sáng của Jude Bellingham ở phút 66 và Carlos Espi ở phút 85.

Chiến thắng này giúp Real Madrid có cùng 33 điểm như Barca trên bảng xếp hạng La Liga. Tuy nhiên, Real Madrid vẫn xếp nhì bảng vì kém chỉ số phụ. Ngoài ra, Barca vẫn chưa thi đấu ở vòng này và sẽ tiếp đón Villarreal lúc 20h00 ngày 22/11.

Leeds lội ngược dòng thắng Chelsea 4-1. (Ảnh: Reuters)

Ở vòng 8 Ngoại hạng Anh, Chelsea bất ngờ thua đậm 1-4 trong cuộc tiếp đón Leeds. Thất bại này khiến The Blues (16 điểm) rơi xuống thứ 8 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Leeds (17 điểm) vươn lên đứng thứ 6.

Trong cuộc đọ sức này, Chelsea có bàn mở tỷ số ở phút 25 khi Rogers kiến tạo cho Emegha dứt điểm thành bàn. Tuy nhiên, Leeds chỉ mất 3 phút để gỡ hòa với cú sút chéo góc của Okafor.

Bước ngoặt của trận đấu xảy ra ở phút 50 khi Rogers dùng tay chơi bóng trong vòng cấm và Calvert-Lewin ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Leeds từ chấm phạt đền.

Tiếp đà hưng phấn, đội khách có thêm 2 bàn thắng nữa nhờ công của Okafor ở phút 58 và Aaronson ở phút 90+1 để hoàn tất màn lội ngược dòng tưng bừng trên sân Stamford Bridge.

FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB