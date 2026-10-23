English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kết quả bóng đá hôm nay 23/10: Bournemouth thắng kịch tính ở Cúp châu Âu

Thứ Sáu, 05:07, 23/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 23/10: Bournemouth thắng kịch tính AC Milan ở Cúp C2 châu Âu 2026/27.

Rạng sáng 23/10, Bournemouth tiếp đón AC Milan trên sân nhà Vitality trong điều kiện thời tiết mưa lớn, nhưng các khán đài vẫn kín chỗ. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà không hề e dè trước đối thủ và chủ động đẩy cao đội hình.

Phút thứ 6, một pha đánh đầu của Bournemouth đưa bóng chạm tay De Winter trong vòng cấm, giúp đội chủ nhà được hưởng phạt đền. Justin Kluivert thực hiện thành công cú sút 11m, đánh bại Maignan và đưa Bournemouth vượt lên dẫn trước đại diện Italia.

ket qua bong da hom nay 23 10 bournemouth thang kich tinh o cup chau Au hinh anh 1
Justin Kluivert mở tỉ số của trận đấu (Ảnh: Reuters)

Bước ngoặt tiếp theo xuất hiện ở phút 28, khi Maignan bị truất quyền thi đấu sau tình huống va chạm với Tyler Adams trong một quả phạt góc. Bournemouth được hưởng quả phạt đền thứ hai, trong khi thủ môn dự bị Lorenzo Torriani phải vào sân thay người và chứng kiến Tavernier ghi bàn trên chấm 11m, nâng tỷ số lên 2-0.

Có lợi thế hơn người và dẫn trước hai bàn, Bournemouth chủ động giảm nhịp độ trong hiệp hai thay vì tiếp tục tấn công dồn dập. Đến phút 84, Amine Adli thực hiện cú sút phạt qua hàng rào thiếu chắc chắn của AC Milan, ấn định chiến thắng 3-0 cho đại diện Ngoại hạng Anh. Kết quả này đưa Bournemouth lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Cúp C2 châu Âu 2026/27.

ket qua bong da hom nay 23 10 bournemouth thang kich tinh o cup chau Au hinh anh 2
Amine Adli ấn định chiến thắng 3-0 cho Bournemouth trước AC Milan (Ảnh: Reuters)

Ở những trận đấu khác, các đại diện Ngoại hạng Anh không có được kết quả như mong đợi tại Cúp C2 châu Âu 2026/27. Sunderland bị Lech Poznan cầm hòa 1-1, trong khi Crystal Palace cũng chỉ giành được một điểm sau trận hòa 2-2 với Besiktas.

Quách Khiêm/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu mới nhất: Đại diện Ngoại hạng Anh gây ấn tượng mạnh
Bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu mới nhất: Đại diện Ngoại hạng Anh gây ấn tượng mạnh

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu 2026/2027 mới nhất, Aston Villa gây ấn tượng mạnh khi đang đứng thứ nhì với 3 trận toàn thắng.

Bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu mới nhất: Đại diện Ngoại hạng Anh gây ấn tượng mạnh

Bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu mới nhất: Đại diện Ngoại hạng Anh gây ấn tượng mạnh

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu 2026/2027 mới nhất, Aston Villa gây ấn tượng mạnh khi đang đứng thứ nhì với 3 trận toàn thắng.

Kết quả Cúp C1 châu Âu: Bayern Munich hòa Arsenal sau màn rượt đuổi tỷ số
Kết quả Cúp C1 châu Âu: Bayern Munich hòa Arsenal sau màn rượt đuổi tỷ số

VOV.VN - Bayern Munich hòa Arsenal 2-2 sau màn rượt đuổi tỷ số tại Allianz Arena trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027.

Kết quả Cúp C1 châu Âu: Bayern Munich hòa Arsenal sau màn rượt đuổi tỷ số

Kết quả Cúp C1 châu Âu: Bayern Munich hòa Arsenal sau màn rượt đuổi tỷ số

VOV.VN - Bayern Munich hòa Arsenal 2-2 sau màn rượt đuổi tỷ số tại Allianz Arena trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027.

Kết quả Cúp C1 châu Âu: Thi đấu bạc nhược, MU thua thảm Como
Kết quả Cúp C1 châu Âu: Thi đấu bạc nhược, MU thua thảm Como

VOV.VN - MU trình diễn lối chơi bạc nhược và thua thảm 1-4 trong chuyến làm khách của Como tại lượt trận thứ 3 vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027.

Kết quả Cúp C1 châu Âu: Thi đấu bạc nhược, MU thua thảm Como

Kết quả Cúp C1 châu Âu: Thi đấu bạc nhược, MU thua thảm Como

VOV.VN - MU trình diễn lối chơi bạc nhược và thua thảm 1-4 trong chuyến làm khách của Como tại lượt trận thứ 3 vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027.

Lịch thi đấu vòng 8 Ngoại hạng Anh 2026/27: Nóng bỏng derby London
Lịch thi đấu vòng 8 Ngoại hạng Anh 2026/27: Nóng bỏng derby London

VOV.VN - Lịch thi đấu vòng 8 Ngoại hạng Anh 2026/27: Tâm điểm derby London giữa Chelsea vs Tottenham diễn ra lúc 23h30 ngày 24/10 trên sân vận động Stamford Bridge.

Lịch thi đấu vòng 8 Ngoại hạng Anh 2026/27: Nóng bỏng derby London

Lịch thi đấu vòng 8 Ngoại hạng Anh 2026/27: Nóng bỏng derby London

VOV.VN - Lịch thi đấu vòng 8 Ngoại hạng Anh 2026/27: Tâm điểm derby London giữa Chelsea vs Tottenham diễn ra lúc 23h30 ngày 24/10 trên sân vận động Stamford Bridge.

Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh mới nhất: Tottenham thoát khỏi vị trí cuối bảng
Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh mới nhất: Tottenham thoát khỏi vị trí cuối bảng

VOV.VN - Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh mới nhất nhận được sự chú ý sau khi Tottenham có chiến thắng đầu tiên của mùa giải.

Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh mới nhất: Tottenham thoát khỏi vị trí cuối bảng

Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh mới nhất: Tottenham thoát khỏi vị trí cuối bảng

VOV.VN - Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh mới nhất nhận được sự chú ý sau khi Tottenham có chiến thắng đầu tiên của mùa giải.

 
VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế