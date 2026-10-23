Kết quả bóng đá hôm nay 23/10: Bournemouth thắng kịch tính ở Cúp châu Âu

Rạng sáng 23/10, Bournemouth tiếp đón AC Milan trên sân nhà Vitality trong điều kiện thời tiết mưa lớn, nhưng các khán đài vẫn kín chỗ. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà không hề e dè trước đối thủ và chủ động đẩy cao đội hình.

Phút thứ 6, một pha đánh đầu của Bournemouth đưa bóng chạm tay De Winter trong vòng cấm, giúp đội chủ nhà được hưởng phạt đền. Justin Kluivert thực hiện thành công cú sút 11m, đánh bại Maignan và đưa Bournemouth vượt lên dẫn trước đại diện Italia.

Justin Kluivert mở tỉ số của trận đấu (Ảnh: Reuters)

Bước ngoặt tiếp theo xuất hiện ở phút 28, khi Maignan bị truất quyền thi đấu sau tình huống va chạm với Tyler Adams trong một quả phạt góc. Bournemouth được hưởng quả phạt đền thứ hai, trong khi thủ môn dự bị Lorenzo Torriani phải vào sân thay người và chứng kiến Tavernier ghi bàn trên chấm 11m, nâng tỷ số lên 2-0.

Có lợi thế hơn người và dẫn trước hai bàn, Bournemouth chủ động giảm nhịp độ trong hiệp hai thay vì tiếp tục tấn công dồn dập. Đến phút 84, Amine Adli thực hiện cú sút phạt qua hàng rào thiếu chắc chắn của AC Milan, ấn định chiến thắng 3-0 cho đại diện Ngoại hạng Anh. Kết quả này đưa Bournemouth lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Cúp C2 châu Âu 2026/27.

Amine Adli ấn định chiến thắng 3-0 cho Bournemouth trước AC Milan (Ảnh: Reuters)

Ở những trận đấu khác, các đại diện Ngoại hạng Anh không có được kết quả như mong đợi tại Cúp C2 châu Âu 2026/27. Sunderland bị Lech Poznan cầm hòa 1-1, trong khi Crystal Palace cũng chỉ giành được một điểm sau trận hòa 2-2 với Besiktas.