Kết quả bóng đá hôm nay 24/10: U15 Việt Nam thua Bosnia trận ra quân U15 World Cup
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 24/10: U15 Việt Nam thua Bosnia 3-6 trong trận ra quân U15 World Cup 2026.
Kết quả bóng đá hôm nay 24/10: U15 Việt Nam thua Bosnia 3-6 trong trận ra quân U15 World Cup 2026. Đây là trận đấu mà đội bóng châu Âu đã thể hiện sự vượt trội và nhanh chóng dẫn trước 4-0.
U15 Việt Nam sau những phút đầu bị khớp tâm lý đã chơi đầy nỗ lực trong những phút tiếp theo và ghi được 3 bàn do công của Tuấn Bảo, Vận Tài và Anh Hào nhưng cuối cùng vẫn phải nhận thất bại 3-6.
Ngày mai, U15 Việt Nam sẽ có thêm 2 trận đấu tiếp theo tại giải.
Xem trực tiếp U15 Việt Nam vs U15 Bosnia tại U15 World Cup 2026 ở đâu?
VOV.VN - Cách xem trực tiếp trận đấu U15 Việt Nam vs U15 Bosnia ở U15 World Cup 2026 diễn ra lúc 14h30 ngày 24/10/2026.
U15 Việt Nam chính thức bước vào U15 World Cup 2026
VOV.VN - Ngày 23/10, U15 Việt Nam chính thức bước vào các hoạt động tại U15 World Cup 2026 theo lịch trình của Ban tổ chức.
U15 Việt Nam chốt danh sách tham dự U15 World Cup 2026
VOV.VN - U15 Việt Nam chốt danh sách 14 cầu thủ sẽ tham dự U15 World Cup 2026 tại Azerbaijan dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn.
Chủ tịch VFF khích lệ U15 Việt Nam trước thềm U15 World Cup & Festival 2026
VOV.VN - Chiều 16/10, tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã gặp gỡ, động viên và khích lệ đội tuyển U15 Việt Nam trước khi toàn đội hoàn thành chương trình tập huấn, lên đường tham dự FIFA U15 World Cup & Festival 2026 tại Azerbaijan.
Hé lộ mục tiêu của U15 Việt Nam tại U15 World Cup 2026
VOV.VN - HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết, thông qua U15 World Cup 2026, U15 Việt Nam hướng tới phát triển tư duy và khả năng chơi bóng đa năng.
Vào lúc 14h30 hôm nay (giờ Việt Nam), U15 Việt Nam sẽ có trận đấu với U15 Bosnia trong khuôn khổ U15 World Cup 2026. Không có đơn vị truyền hình nào ở Việt Nam sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu này. Dù vậy, người hâm mộ trong nước có thể cập nhật những diễn biến mới nhất của màn so tài trên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam.
Ngoài ra, FIFA là tổ chức đăng cai sự kiện này cũng thực hiện phát sóng trực tiếp trên nền tảng DAZN. Người hâm mộ có thể theo dõi tại đây.
U15 Bosnia là đội bóng đến từ châu Âu. Dù tuổi còn nhỏ nhưng các cầu thủ của đội bóng này cũng đã sở hữu thể chất rất tốt nên đây sẽ là thử thách hứa hẹn không dễ dàng với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.
U15 World Cup là phiên bản đầu tiên của sân chơi do FIFA tổ chức, với sự tham gia của 189 Liên đoàn thành viên. Đáng chú ý, có tới 78 đội tuyển lần đầu góp mặt tại một giải đấu World Cup của FIFA ở mọi cấp độ, cả nam và nữ. Điều này cho thấy ý nghĩa đặc biệt của giải đấu trong việc mở rộng cơ hội tiếp cận bóng đá quốc tế cho các cầu thủ trẻ trên toàn thế giới.
Một điểm đặc biệt của giải là thể thức thi đấu 8v8, với hai hiệp, mỗi hiệp 20 phút, thay người không giới hạn và đá biên thay cho ném biên. Các quy định được thiết kế phù hợp với lứa tuổi U15, tạo điều kiện để cầu thủ tăng cường trải nghiệm bóng, phát triển kỹ thuật, tư duy chiến thuật và khả năng ra quyết định. Tất cả các đội đều tiếp tục thi đấu đến ngày cuối cùng, không bị loại sớm, qua đó có thêm cơ hội tích lũy kinh nghiệm quốc tế.
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Cầu thủ hai đội đang khởi động trước trận. Các cầu thủ Bosnia gây ấn tượng với thể hình đặc biệt cao lớn.
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Điều kiện thời tiết tại sân 4B, khu thi đấu Hövsan ở Baku Azerbaijan lúc này khá lý tưởng, nhiệt độ 22°C, trời nắng nhẹ, thích hợp để cầu thủ đôi bên tranh tài.
1' Trận đấu bắt đầu !!! Các cầu thủ Việt Nam giao bóng trước.
2' VÀO O! Ngay phút thứ 2, U15 Việt Nam đã phải nhận bàn thua. Các cầu thủ Việt Nam dâng cao đội hình tấn công, để lộ khoảng trống cho cầu thủ của Bosnia băng xuống dứt điểm chéo góc, hạ thủ môn Trung Đạt.
5' VÀO ! Hàng thủ U15 Việt Nam bị hút hết về bên cánh trái, tạo cơ hội cho số 2 của Bosnia ở bên cánh phải thoải mái dứt điểm tung nóc lưới, nâng tỷ số lên 2-0.
8' U15 Việt Nam có tình huống lên bóng đáng chú ý đầu tiên trong trận nhưng cú dứt điểm cuối cùng đã đi chệch khung thành Bosnia.
10' VÀO ! U15 Việt Nam dâng cao tấn công, để lộ khoảng trống để cầu thủ số 10 đội bạn băng lên bứt tốc và dứt điểm chìm, nâng tỷ số lên 3-0.
14' VÀO ! Xuất phát từ pha phất bóng dài của thủ môn Bosnia. Tiền đạo cắm đội bạn làm tường, nhả cho cầu thủ chạy cánh băng lên dứt điểm ghi bàn thắng thứ tư.
17' U15 Việt Nam có tình huống phối hợp tấn công tốt nhất từ đầu trận. Số 14 của U15 Việt Nam tung ra cú đá góc hẹp rất căng khiến thủ môn Bosnia vất vả cản phá.
20' VÀO OOO!!!! Xuất phát từ quả phạt góc bên cánh phải của đồng đội, cầu thủ U15 Việt Nam băng vào bật cao đánh đầu tung lưới Bosnia, rút ngắn tỷ số xuống 1-4.
Hiệp đấu đầu tiên kết thúc với tỷ số 4-1 cho Bosnia.
Hiệp 2 bắt đầu !!!
21' VÀO OOOO!!! Ngay ở tình huống đáng chú ý đầu hiệp 2, U15 Việt Nam đã tiếp tục có bàn thắng. Quả phạt góc từ cánh phải mở ra cơ hội để số 14 Vận Tài băng vào đệm bóng tung lưới Bosnia.
25' Số 6 Huy Huỳnh xử lý tốt rồi chuyền vào cho đồng đội dứt điểm nhưng cú đá của cầu thủ U15 Việt Nam đã đưa bóng đi thiếu chính xác.
28' U15 Việt Nam được hưởng quả sút phạt góc hẹp. Quang Hưng tung ra cú sút ngay nhưng bóng tìm đến cạnh lưới khung thành của Bosnia.
30' VÀO !! Ngay sau cơ hội bị bỏ lỡ, U15 Việt Nam đã phải nhận bàn thua. Bosnia lên bóng nhanh và số 7 Suljevic đã ghi bàn thứ 5 cho đại diện châu Âu.
31' VÀO OOO!!!! U15 Việt Nam ngay lập tức có lời đáp trả với cú sút xa đẹp mắt của số 11 Anh Hào khiến thủ môn Bosnia không kịp cản phá.
32' VÀO !! Bàn thắng tiếp theo đã được ghi cho Bosnia với tình huống khống chế và dứt điểm cơ bàn của Skoko. Tỷ số đang là 6-3 nghiêng về đội bóng châu Âu.
37' U15 Việt Nam có pha lên bóng rất tốt nhưng Xuân Vinh đã không thể dứt điểm như ý.
39' Bosnia lên bóng nhanh, thủ môn Trung Đạt của U15 Việt Nam phá bóng đúng người Serdarusic lăn về phía khung thành, may cho U15 Việt Nam là trái bóng đã lăn ra ngoài.
Hết giờ !!! U15 Việt Nam thua U15 Bosnia 3-6.
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