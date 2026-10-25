Kết quả bóng đá hôm nay 25/10: Hấp dẫn Ngoại hạng Anh, AS Roma lỡ ngôi đầu Serie A

Kết quả bóng đá hôm nay 25/10, những trận đấu hấp dẫn ở Ngoại hạng Anh kết thúc với nhiều kết quả không ngờ tới, Man City nhận trận thua 1-2 trước Aston Villa, thất bại đầu tiên trong mùa giải của The Citizens.

Ảnh: Reuters.

Trận thua này của Man City giúp Arsenal san bằng được khoảng cách về điểm số so với đội đầu bảng Ngoại hạng Anh. Thầy trò HLV Arteta có thắng lợi dễ dàng 2-0 trên sân nhà trước Everton.

Đây là trận đấu mà về cơ bản, Pháo thủ hoàn toàn làm chủ và có được 2 bàn thắng từ những tình huống tỏa sáng của các trung vệ. Phút thứ 7, quả đá phạt góc của Arsenal mở ra tình huống lộn xộn trong vòng cấm Everton. Các hậu vệ đội khách không thể phá bóng dứt khoát, tạo cơ hội cho Konsa băng vào đá bồi tung lưới Pickford.

Đến phút 69, Arsenal có pha phối hợp tấn công rất nhuần nhuyễn. Ben White tạt bóng chuẩn mực để Gabriel bật cao đánh đầu tung lưới Everton, ấn định chiến thắng cho Pháo thủ.

Cũng tại Ngoại hạng Anh, Tottenham thắng Chelsea ngay trên sân khách với tỷ số 2-0. Trước một Chelsea thiếu vắng một số trụ cột, Tottenham có trận đấu tốt và chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian.

Sau nhiều nỗ lực, Tottenham cũng có bàn mở tỷ số ở phút 77. Từ quả đá phạt góc bên cánh trái của Tottenham, thủ môn Penders bên phía Chelsea đấm bóng không tốt, trái bóng bay qua vạch vôi trước khi Lacroix có thể phá bóng. 1-0 cho đội khách.

3 phút sau, Palmer có tình huống dẫm lên chân của cầu thủ Tottenham. Trọng tài đã quyết định rút thẻ vàng thứ hai cho số 10 của The Blues. Thầy trò HLV Alonso chỉ còn 10 người trên sân ở những phút cuối.

Ảnh: Reuters.

Về cuối trận, Tottenham chớp thời cơ từ tình huống mất bóng của cầu thủ Chelsea. Tel đi bóng từ sân nhà, vượt qua hai, ba cầu thủ chủ nhà trước khi sút chìm tung lưới thủ môn Penders, ấn định tỷ số 2-0 cho Tottenham.

Ở Serie A, AS Roma có cơ hội lên ngôi đầu bảng nếu đánh bại Napoli. Tuy nhiên, thầy trò HLV Gasperini đã trải qua trận đấu rất vất vả. Đại diện Thủ đô Italia bị dẫn trước 0-2 rồi 2-3 và phải nhờ đến tình huống Balerdi đánh đầu ghi bàn ở phút 89 mới có thể giật lại 1 điểm.

Trận hòa này khiến Roma mới chỉ có 19 điểm, lỡ cơ hội tạm thời dẫn đầu Serie A mùa giải năm nay sau 8 vòng đấu đầu tiên.

FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB