Kết quả bóng đá hôm nay 25/11, Cúp C1 châu Âu sôi động với các trận đấu ở lượt thứ 5 vòng bảng. Ngoài trận Arsenal hòa Dortmund, còn có nhiều màn so tài khác cũng kết thúc rạng sáng nay.

Real Madrid thắng đậm PSV. (Ảnh: Reuters).

Tại sân Bernabeu, Real Madrid khởi đầu không tốt và để PSV (Hà Lan) vươn lên dẫn trước. Phút 32, đội khách được hưởng phạt đền và Perisic thực hiện cú sút hiểm hóc, mở tỷ số.

Real bị đối thủ dẫn bàn trước giờ nghỉ nhưng mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn trong hiệp 2. Phút 50, Arda Guler khéo léo đánh gót, tạo điều kiện để Valverde băng lên từ tuyến hai và tung cú sút uy lực vào góc gần, gỡ hòa 1-1.

Bàn gỡ hòa giúp thầy trò HLV Mourinho thêm phần hưng phấn và những bàn thắng tiếp theo liên tục đến. Sau khi Bellingham ghi siêu phẩm ở phút 60, đến lượt Mbappe lập cú đúp ở các phút 64 và 82 trước khi Vinicius ấn định chiến thắng đậm cho Real bằng pha ghi bàn quyết định ở những phút cuối.

Man City vất vả hòa Napoli. (Ảnh: Reuters).

Nếu như Real thắng PSV 5-1 thì Man City gây thất vọng với trận hòa trước Napoli bằng tỷ số 2-2. Đây là trận đấu thầy trò HLV Maresca đã phải hai lần bám đuổi và phải rất vất vả mới có thể rời sân với một trận hòa.

Hojlund rồi Lang là tác giả của những bàn thắng giúp Napoli vượt lên nhưng lần lượt Bouaddi rồi Cherki đã lập công để giúp thầy trò HLV Maresca tránh được thất bại trên sân nhà.