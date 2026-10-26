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Kết quả bóng đá hôm nay 26/10: Kane kém duyên trước lễ trao giải Quả bóng Vàng

Thứ Hai, 05:47, 26/10/2026
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VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 26/10, Harry Kane có ngày thi đấu kém duyên dù Bayern Munich thắng Freiburg 3-1 trước lễ trao giải Quả bóng Vàng 2026.

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Harry Kane có ngày thi đấu kém duyên trước Freiburg. (Ảnh: Reuters)

Tiền đạo Harry Kane được đồn đoán sẽ trở thành người chiến thắng cuộc bình chọn Quả bóng Vàng 2026 diễn ra vào rạng sáng 27/10. Điều này khiến ngôi sao người Anh càng được quan tâm đặc biệt khi Bayern Munich tới làm khách của Freiburg ở vòng 7 Bundesliga diễn ra đêm 25/10 rạng sáng 26/10 theo giờ Việt Nam.

Dù vậy, Harry Kane đã có màn trình diễn kém duyên trong chiến thắng 3-1 của Bayern Munich trước Freiburg. Tiền đạo 33 tuổi không có pha ghi bàn hay kiến tạo nào ở trận này. Trong đó, pha bỏ lỡ đáng tiếc nhất của Harry Kane là tình huống đánh đầu vọt xà ngang ở hiệp 2.

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Olise ấn định chiến thắng 3-1 cho Bayern Munich trước Freiburg. (Ảnh: Reuters)

Ở trận này, những người lập công mang về chiến thắng cho Bayern Munich là Dayot Upamecano (16'), Serge Gnabry (42') và Michael Olise (90'+5). Trong khi đó, bàn danh dự của Freiburg tới từ pha đá phản lưới nhà của tiền vệ Tom Bischof ở phút 82.

Chiến thắng này giúp Bayern Munich tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng Bundesliga khi có cùng 17 điểm nhưng hơn Dortmund chỉ số phụ. Đây cũng là món quà ý nghĩa của Bayern Munich tới HLV Vincent Kompany, người đã không thể chỉ đạo đội bóng vì vấn đề sức khỏe.

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Inter Milan lội ngược dòng thắng Fiorentina 2-1. (Ảnh: Reuters)

Tại Serie A, Inter Milan tiếp tục dẫn đầu bảng sau màn lội ngược dòng thắng Fiorentina 2-1 đầy kịch tính. Trong trận đấu này, Inter Milan bị Alex Jimenez chọc thủng lưới ở phút 65 nhưng lật ngược tình thế ở quãng thời gian bù giờ.

Marcus Thuram gỡ hòa 1-1 cho Inter Milan ở phút 90+1. Piotr Zielinski thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 90+8, sau khi Marcus Thuram bị Victor Valdepenas phạm lỗi trong vòng cấm Fiorentina.

Với kết quả này, Inter Milan có cùng 22 điểm như Lazio nhưng hơn chỉ số phụ. Bám đuổi phía sau 2 đội đầu bảng trên đường đua vô địch Serie A là AS Roma và AC Milan với cùng 18 điểm.

 

Hoàng Long/VOV.VN
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