Kết quả bóng đá hôm nay 26/10: U15 Việt Nam thua đáng tiếc Iran ở U15 World Cup
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 26/10: U15 Việt Nam thua đáng tiếc U15 Iran ở U15 World Cup 2026 với tỷ số 3-4.
Kết quả bóng đá hôm nay 26/10: U15 Việt Nam thua đáng tiếc U15 Iran ở U15 World Cup 2026 với tỷ số 3-4. Đây là trận đấu mà các cầu thủ Iran thể hiện sự nhỉnh hơn và sớm có bàn thắng ngay phút thứ 2.
Dù U15 Việt Nam kịp gỡ hòa trước khi hiệp 1 kết thúc nhưng sự xuất sắc của chân sút Ahmadloo đã giúp Iran dẫn 4-1 cho đến phút 34.
Trong khoảng gần 10 phút cuối cùng, U15 Việt Nam tạo ra thế trận tấn công rất đáng khen và Quang Hưng đã ghi được một cú đúp nhưng chừng đó là không đủ để thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tránh được thất bại 3-4.