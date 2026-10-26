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Kết quả bóng đá hôm nay 26/10: U15 Việt Nam thua đáng tiếc Iran ở U15 World Cup

Thứ Hai, 12:53, 26/10/2026
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VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 26/10: U15 Việt Nam thua đáng tiếc U15 Iran ở U15 World Cup 2026 với tỷ số 3-4.

Kết quả bóng đá hôm nay 26/10: U15 Việt Nam thua đáng tiếc U15 Iran ở U15 World Cup 2026 với tỷ số 3-4. Đây là trận đấu mà các cầu thủ Iran thể hiện sự nhỉnh hơn và sớm có bàn thắng ngay phút thứ 2. 

Dù U15 Việt Nam kịp gỡ hòa trước khi hiệp 1 kết thúc nhưng sự xuất sắc của chân sút Ahmadloo đã giúp Iran dẫn 4-1 cho đến phút 34. 

Trong khoảng gần 10 phút cuối cùng, U15 Việt Nam tạo ra thế trận tấn công rất đáng khen và Quang Hưng đã ghi được một cú đúp nhưng chừng đó là không đủ để thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tránh được thất bại 3-4. 

09:05
09:05
 

 

09:10

Vào lúc 12h ngày 26/10, U15 Việt Nam bước vào trận đấu thứ tư ở vòng bảng U15 World Cup 2026 gặp U15 Iran. Sau 3 trận đã qua, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn và đối thủ đến từ Tây Á đều có 2 trận thắng, 1 trận thua. Do đó trận đấu này sẽ có ý nghĩa quyết định đến thứ hạng chung cuộc ở vòng bảng cũng như xác định các cặp đấu tiếp theo trong những ngày tới.

ket qua bong da hom nay 26 10 u15 viet nam thua dang tiec iran o u15 world cup hinh anh 1
Ảnh: VFF. 

U15 World Cup 2026 là phiên bản đầu tiên của sân chơi do FIFA tổ chức, với sự tham gia của 189 Liên đoàn thành viên. Đáng chú ý, có tới 78 đội tuyển lần đầu góp mặt tại một giải đấu World Cup của FIFA ở mọi cấp độ, cả nam và nữ. Điều này cho thấy ý nghĩa đặc biệt của giải đấu trong việc mở rộng cơ hội tiếp cận bóng đá quốc tế cho các cầu thủ trẻ trên toàn thế giới.

Một điểm đặc biệt của giải là thể thức thi đấu 8v8, với hai hiệp, mỗi hiệp 20 phút, thay người không giới hạn và đá biên thay cho ném biên. Các quy định được thiết kế phù hợp với lứa tuổi U15, tạo điều kiện để cầu thủ tăng cường trải nghiệm bóng, phát triển kỹ thuật, tư duy chiến thuật và khả năng ra quyết định. Tất cả các đội đều tiếp tục thi đấu đến ngày cuối cùng, không bị loại sớm, qua đó có thêm cơ hội tích lũy kinh nghiệm quốc tế.

Quý độc giả có thể theo dõi trực tiếp trận đấu tại đây

09:22
09:30
ket qua bong da hom nay 26 10 u15 viet nam thua dang tiec iran o u15 world cup hinh anh 2
Bảng xếp hạng bảng đấu của U15 Việt Nam sau 3 lượt trận. 
11:46
11:54

Cầu thủ hai đội đã bước ra sân khởi động. 

12:00

1' Trận đấu bắt đầu !! U15 Iran giao bóng trước. 

12:04

2' VÀO !!! Ngay ở những tình huống tấn công đầu tiên trong trận, Iran đã có bàn mở tỷ số. Norouzi tung ra cú sút căng từ sát vòng cấm khiến thủ môn Nhật Minh của U15 Việt Nam không thể bắt dính và phải vào lưới nhặt bóng. 

12:08

7' U15 Việt Nam đang nỗ lực để tìm bàn gỡ. Bên ngoài sân, HLV Hoàng Anh Tuấn liên tục chỉ đạo quyết liệt với các cầu thủ trong từng đường bóng. 

12:09

8' U15 Việt Nam tấn công nhanh, trong tình thế ba đấu hai, Xuân Vinh tung ra cú sút căng khiến thủ môn Iran phải vất vả cản phá. 

12:13

12' Cầu thủ Iran dứt điểm từ giữa sân khi nhận thấy thủ môn Nhật Minh của U15 Việt Nam lên quá cao nhưng cú đá đã đưa bóng đi thiếu chính xác. 

12:14

13' VÀO OOOO!!!! U15 Việt Nam được hưởng quả phạt góc bên cánh phải, bóng được treo vào vòng cấm và Tài Lộc đã bật cao đánh đầu ghi bàn gỡ hòa. 

12:20

19' U15 Việt Nam có pha chống biên khá tốt nhưng ở khoảnh khắc quyết định, Quang Hưng đã chuyền bóng quá mạnh, làm lỡ nhịp đồng đội. 

12:22

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-1. 

12:23
ket qua bong da hom nay 26 10 u15 viet nam thua dang tiec iran o u15 world cup hinh anh 3
Đội hình của U15 Iran. (Ảnh: LĐBĐ Iran). 
12:23
12:27

Hiệp 2 bắt đầu !!!

12:30

23' Norouzi của Iran tung ra cú đá phạt kỹ thuật khiến thủ môn Nhật Minh bên phía U15 Việt Nam vất vả bay người cứu thua. 

12:33

25' U15 Iran tiếp tục được hưởng quả đá phạt. Ahmadloo tung ra cú sút uy lực, bóng tìm đến xà ngang khung thành U15 Việt Nam. 

12:36

27' VÀO !! Ưu thế về thế trận trên sân từ đầu hiệp 2 đã được Iran cụ thể hóa bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Ahmadloo đón pha tạt từ cánh trái của đồng đội rồi ngả người dứt điểm đẹp mắt khiến thủ môn của U15 Việt Nam chỉ biết đứng nhìn bóng bay vào lưới. 

12:38

30' VÀO !!!  Thủ môn Trung Đạt của U15 Việt Nam vừa vào sân đã mắc sai sót với tình huống chuyền bóng lỗi, tạo thời cơ cho Ahmadloo dứt điểm nhẹ nhàng vào khung thành trống. 3-1 cho Iran. 

12:44

34' VÀO !! Ahmadloo có cú dứt điểm kỹ thuật từ mép vòng cấm khiến thủ môn U15 Việt Nam bất lực, nâng tỷ số lên 4-1 cho Iran. Tiền đạo số 11 cũng hoàn tất cú hat-trick. 

12:45

36' VÀO OOOOO!!! U15 Việt Nam được hưởng đá phạt bên góc phải, Quang Hưng thực hiện cú đá chìm, bóng lăn qua hàng loạt cầu thủ của đôi bên trong vòng cấm, lăn thẳng vào gôn Iran. Tỷ số được rút ngắn xuống 2-4 cho U15 Việt Nam. 

12:46

39' VÀO OOO!!!! U15 Việt Nam tiếp tục có bàn gỡ. Pha phối hợp ấn tượng bên cánh trái đã mở ra cơ hội để Quang Hưng dứt điểm cận thành, tung lưới Iran. 

12:50

40+3' U15 Việt Nam được hưởng phạt đền nhưng Xuân Vinh đã thực hiện không thành công. 

12:51

Hết giờ !!! U15 Việt Nam thua U15 Iran với tỷ số 3-4. 

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Trần Tiến/VOV.VN
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