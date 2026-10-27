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Kết quả bóng đá hôm nay 27/10: PSG đánh bại Lyon

Thứ Ba, 05:17, 27/10/2026
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VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 27/10, PSG đánh bại Lyon 2-0 tại vòng 8 Ligue 1 2026/2027 nhờ các pha lập công của Mayulu và Godts.

PSG đánh bại Lyon 2-0 tại vòng 8 Ligue 1 2026/2027

Sáng nay (27/10), PSG giành chiến thắng 2-0 trước Lyon sau 90 phút thi đấu trên sân Parc des Princes. Senny Mayulu khai thông thế bế tắc ở phút 72, trước khi Mika Godts ấn định tỷ số ở phút 84, giúp đội chủ nhà giành trọn 3 điểm sau màn trình diễn áp đảo.

Ở trận đấu này, PSG nhanh chóng kiểm soát thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội chủ nhà liên tục ép sân Lyon, nhưng vấp phải sự kháng cự rất quyết liệt từ phía đối thủ và không thể ghi bàn trong hiệp 1.

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PSG gặp khó khăn trong hiệp 1 (Ảnh: Reuters).

Bước sang hiệp 2, PSG tiếp tục gia tăng sức ép. Tính đến phút 50, đội chủ nhà tung ra 8 cú dứt điểm, hưởng 6 quả phạt góc nhưng vẫn chưa thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. Trước sự bế tắc này, HLV PSG liên tục điều chỉnh nhân sự nhằm tạo đột biến trên hàng công.

Phút 57, Mika Godts vào sân thay João Neves. Đến phút 65, Senny Mayulu được tung vào sân thay Ferrán Torres, trong khi Lucas Hernández cũng vào sân để thay Warren Zaire-Emery. Những thay đổi này giúp PSG tiếp tục duy trì sức ép và tìm kiếm khoảng trống trước hàng thủ Lyon.

Những nỗ lực của đội chủ nhà cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 72. Senny Mayulu tận dụng cơ hội để ghi bàn mở tỷ số, đưa PSG vượt lên dẫn 1-0 sau hơn một giờ thi đấu bế tắc. Bàn thắng buộc Lyon phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ.

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PSG đánh bại Lyon để dẫn đầu bảng xếp hạng (Ảnh: Reuters).

Trong khi đó, PSG tiếp tục duy trì thế trận chủ động và không cho Lyon nhiều cơ hội phản công. Đến phút 84, Mika Godts ghi bàn thắng thứ hai cho PSG, nới rộng cách biệt lên 2-0. Bàn thắng này giúp đội chủ nhà củng cố lợi thế và tiến gần hơn tới chiến thắng.

Trong quãng thời gian còn lại của trận đấu, Lyon nỗ lực tìm kiếm bàn danh dự nhưng không thể tạo ra sự khác biệt. Chung cuộc, PSG giành chiến thắng với tỉ số 2-0 để có 17 điểm sau 8 vòng đấu, dẫn đầu bảng xếp hạng, trong khi Lyon có 14 điểm, đứng thứ 5.

PV/VOV.VN
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