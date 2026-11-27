Ở loạt trận Cúp C2, Cúp C3 châu Âu vừa kết thúc sáng 27/11 theo giờ Việt Nam, các CLB Ngoại hạng Anh gây ấn tượng khi có được thành tích bất bại.

Niềm vui chiến thắng của Bournemouth. (Ảnh: Reuters)

Tại Cúp C2, Bournemouth tiếp tục phong độ cao khi đánh bại Celta Vigo 2-1 trên sân khách. Dù để cho Aspas của đội chủ nhà mở tỷ số nhưng Bournemouth vẫn lội ngược dòng thành công và có được thắng lợi nhờ các pha ghi bàn của Rodríguez và Rayan.

Crystal Palace dù đang có phong độ bết bát tại Ngoại hạng Anh nhưng vẫn giành trọn vẹn 3 điểm ở lượt trận này khi đánh bại Real Sociedad 2-1 trên sân nhà.

Mamadou Sarr mở tỷ số cho Sociedad ở phút 66 nhưng Jean-Philippe Mateta cùng Dwight McNeil liên tiếp ghi bàn trong khoảng thời gian còn lại để giúp đội bóng thành London có chiến thắng.

Sunderland dù không thắng nhưng cũng có được kết quả không tệ là trận hòa 1-1 với đại diện Ba Lan - Jagiellonia Białystok trên sân nhà.

Ở Cúp C3, Brighton & Hove Albion giành thắng lợi đậm đà 4-0 trước đối thủ đến từ Romania là Universitatea Craiova khi được thi đấu trên sân nhà.

Serie A cũng có lượt trận thành công khi Atalanta thắng Borac Banja Luka 3-2 tại Cúp C3 còn Juventus và AC Milan đều thắng ở Cúp C3. Milan thắng Olympiacos 4-2 còn Juventus vượt qua Omonia với tỷ số 4-1.