中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kết quả bóng đá hôm nay 27/3: ĐT Italia thắng thuyết phục, mơ vé dự World Cup 2026

Thứ Sáu, 05:43, 27/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 27/3: ĐT Italia thắng thuyết phục Bắc Ireland 2-0, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng giành vé dự VCK World Cup 2026.

Kết quả bóng đá hôm nay 27/3 chứng kiến ĐT Italia thắng thuyết phục Bắc Ireland 2-0 nhờ các pha ghi bàn trong hiệp 2 của Tonali và Kean. Thắng lợi này giúp Azzurri tiếp tục nuôi hy vọng giành vé dự VCK World Cup 2026. 

ket qua bong da hom nay 27 3 Dt italia thang thuyet phuc, mo ve du world cup 2026 hinh anh 1
Ảnh: Reuters. 

Với quyết tâm trở lại đấu trường World Cup sau hơn 10 năm vắng bóng, ĐT Italia nhanh chóng triển khai tấn công, dồn ép Bắc Ireland sau tiếng còi khai cuộc. 

Rất nhiều cơ hội đã được thầy trò HLV Gattuso tạo ra nhưng hiệu quả chưa đến trong 45 phút đầu tiên. Moise Kean và Tonali là các cầu thủ sở hữu những thời cơ rõ ràng nhất nhưng không thể ghi bàn. 

Sang hiệp 2, sức ép tiếp tục được ĐT Italia duy trì và cuối cùng bàn thắng cũng đến. Phút 56. Tonali có bóng từ ngoài vòng cấm và tiền vệ thuộc biên chế Newcastle tung ra cú sút xa uy lực khiến thủ thành của Bắc Ireland phải vào lưới nhặt bóng. 

Có bàn dẫn trước, ĐT Italia hoàn toàn làm chủ trận đấu và có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 80. Tonali thực hiện đường kiến tạo, Moise Kean hãm bóng điệu nghệ rồi tung cú dứt điểm chính xác. 

2-0 nghiêng về ĐT Italia là kết quả cuối cùng. Đội bóng này sẽ có trận đấu quyết định vé dự VCK World Cup 2026 vào rạng sáng 1/4 tới gặp đối thủ Bosnia, đội đã thắng Xứ Wales trên chấm luân lưu. 

Cũng theo kết quả bóng đá hôm nay 27/3, Gyokeres ghi hat-trick giúp ĐT Thụy Điển thắng Ukraine 3-1 và sẽ gặp Ba Lan để tranh suất đến World Cup. Kosovo gây sốc khi thắng Slovakia 4-3 để giành quyền vào trận chung kết play-off gặp Thổ Nhĩ Kỳ. 

Đan Mạch là đội có thắng lợi đậm nhất loạt trận rạng sáng nay khi vượt qua Bắc Macedonia với tỷ số 4-0. Họ sẽ gặp CH Séc ở trận đấu tranh vé đến World Cup. 

PV/VOV.VN
Tag: Italia
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chờ thêm những "mầm non" cho giấc mơ World Cup từ giải U15 Quốc gia 2026

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/3: Sôi động loạt play-off World Cup 2026

VFF đặt mục tiêu đưa ĐT Việt Nam trở lại top 100 FIFA và chinh phục World Cup

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế
Lịch thi đấu bóng đá