Kết quả bóng đá hôm nay 27/3: ĐT Italia thắng thuyết phục, mơ vé dự World Cup 2026

Kết quả bóng đá hôm nay 27/3 chứng kiến ĐT Italia thắng thuyết phục Bắc Ireland 2-0 nhờ các pha ghi bàn trong hiệp 2 của Tonali và Kean. Thắng lợi này giúp Azzurri tiếp tục nuôi hy vọng giành vé dự VCK World Cup 2026.

Với quyết tâm trở lại đấu trường World Cup sau hơn 10 năm vắng bóng, ĐT Italia nhanh chóng triển khai tấn công, dồn ép Bắc Ireland sau tiếng còi khai cuộc.

Rất nhiều cơ hội đã được thầy trò HLV Gattuso tạo ra nhưng hiệu quả chưa đến trong 45 phút đầu tiên. Moise Kean và Tonali là các cầu thủ sở hữu những thời cơ rõ ràng nhất nhưng không thể ghi bàn.

Sang hiệp 2, sức ép tiếp tục được ĐT Italia duy trì và cuối cùng bàn thắng cũng đến. Phút 56. Tonali có bóng từ ngoài vòng cấm và tiền vệ thuộc biên chế Newcastle tung ra cú sút xa uy lực khiến thủ thành của Bắc Ireland phải vào lưới nhặt bóng.

Có bàn dẫn trước, ĐT Italia hoàn toàn làm chủ trận đấu và có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 80. Tonali thực hiện đường kiến tạo, Moise Kean hãm bóng điệu nghệ rồi tung cú dứt điểm chính xác.

2-0 nghiêng về ĐT Italia là kết quả cuối cùng. Đội bóng này sẽ có trận đấu quyết định vé dự VCK World Cup 2026 vào rạng sáng 1/4 tới gặp đối thủ Bosnia, đội đã thắng Xứ Wales trên chấm luân lưu.

Cũng theo kết quả bóng đá hôm nay 27/3, Gyokeres ghi hat-trick giúp ĐT Thụy Điển thắng Ukraine 3-1 và sẽ gặp Ba Lan để tranh suất đến World Cup. Kosovo gây sốc khi thắng Slovakia 4-3 để giành quyền vào trận chung kết play-off gặp Thổ Nhĩ Kỳ.

Đan Mạch là đội có thắng lợi đậm nhất loạt trận rạng sáng nay khi vượt qua Bắc Macedonia với tỷ số 4-0. Họ sẽ gặp CH Séc ở trận đấu tranh vé đến World Cup.