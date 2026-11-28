Kết quả bóng đá hôm nay 28/11 được người hâm mộ quan tâm với những trận đấu sớm tại các giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Trong đó, Chelsea có chuyến làm khách của đội thuộc nhóm cuối bảng là Nottingham Forest ở trận đấu sớm nhất vòng 12 ngoại hạng Anh 2026/27.

Chelsea để thua trước Nottingham Forest. (Ảnh: Reuters)

Hàng thủ Chelsea tiếp tục bộc lộ những vấn đề khi để thủng lưới ngay ở phút thứ 5. Từ quả tạt của Daniel Munoz, Igor Jesus thoải mái dứt điểm một chạm trong vòng cấm ghi bàn mở tỉ số cho Nottingham Forest. Sớm phải nhận bàn thua, Chelsea đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thành công.

Đến đầu hiệp hai, Chelsea phải nhận phạt đền khi Fofana phạm lỗi với Liam Delap trong vòng cấm. Trên chấm 11 mét, Gibbs White thực hiện thành công quả phạt đền giúp Nottingham Forest vươn lên dẫn trước hai bàn ở phút 51.

Chỉ sau đó 3 phút, Emegha có pha đá bồi thành công mang về bàn rút ngắn tỉ số cho Chelsea. Nhưng đến phút 73, Gibbs White có pha di chuyển thông minh trong vòng cấm rồi ra chân rất nhanh tái lập khoảng cách dẫn hai bàn cho Nottingham Forest.

Dù rất nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng Chelsea chỉ ghi được thêm một bàn nhờ công của Emegha ở phút 89. Chung cuộc, Nottingham Forest giành chiến thắng với tỉ số 3-2 trước Chelsea.

Kết quả bóng đá ngày 28/11:

Ngoại hạng Anh

Nottingham Forest 3–2 Chelsea

Serie A

Venezia 0-0 Bologna

La Liga

Levante 1-3 Racing Santander

Bundesliga

Werder Bremen 3-3 Borussia M’gladbach

Ligue 1

Stade Brestois 1-0 Paris FC

Saudi Pro League

Al Kholood 2-1 Al Khaleej

Al Qadsiah 2-0 Al Fayha

Al Ittihad 1-0 Neom SC

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