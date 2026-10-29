Kết quả bóng đá hôm nay 29/10: U15 Việt Nam thắng U15 Cuba 2-1 ở World Cup
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 29/10: U15 Việt Nam thắng U15 Cuba 2-1 ở U15 World Cup diễn ra tại Baku, Azerbaijan.
Kết quả bóng đá hôm nay 29/10: U15 Việt Nam thắng U15 Cuba 2-1 ở U15 World Cup diễn ra tại Baku, Azerbaijan.
U15 Việt Nam là đội chủ động hơn trong phần lớn thời gian của trận đấu nhưng khả năng dứt điểm không tốt khiến thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn phải đến hiệp 2 mới mở được tỷ số. Xuân Vinh tận dụng sai lầm của cầu thủ Cuba rồi tung cú sút chân trái khiến thủ môn đội bạn không có cơ hội cản phá.
Sau đó về cuối trận, mỗi đội ghi thêm 1 bàn và 2-1 nghiêng về U15 Việt Nam là kết quả cuối cùng.
Lịch thi đấu U15 Việt Nam hôm nay 29/10: So tài U15 Cuba lúc 14h30
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U15 Việt Nam sẽ chạm trán U15 Cuba lúc 14h30 (theo giờ Việt Nam). Đây là trận đấu thuộc giai đoạn phân hạng của FIFA U15 World Cup & Festival 2026. Người hâm mộ có thể truy cập nền tảng DAZN, tìm mục FIFA+ để kiểm tra khả năng theo dõi trực tiếp trận đấu.
Trước cuộc đối đầu với U15 Cuba, U15 Việt Nam đã tạo dấu ấn bằng chiến thắng 5-3 trước U15 Nicaragua. Trận đấu diễn ra hấp dẫn với tám bàn thắng, trong đó các cầu thủ Việt Nam thể hiện khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả.
U15 Việt Nam gặp tương đối nhiều khó khăn do trời mưa nhưng sau vài phút bắt nhịp, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã liên tiếp ghi 3 bàn thắng do công của Huy Hiệu, Huy Huỳnh và Tài Lộc.
Sang hiệp 2, khi Nicaragua nỗ lực tấn công, U15 Việt Nam đã trải qua những phút giây khó khăn và để thủng lưới đến ba lần. Tuy nhiên, Huy Huỳnh và Anh Hào đã kịp ghi những bàn thắng quan trọng giúp U15 Việt Nam thắng 5-3. Đây là trận thắng thứ tư từ đầu giải của U15 Việt Nam.
Chiến thắng trước Nicaragua cho thấy sức mạnh tấn công và khả năng chớp thời cơ của U15 Việt Nam. Tuy nhiên, việc để đối thủ ghi ba bàn, đặc biệt khi đội tuyển từng dẫn trước với cách biệt lớn, đặt ra yêu cầu cải thiện khả năng tổ chức phòng ngự.
Trước U15 Cuba, đối thủ có thể hình và thể lực, các cầu thủ cần duy trì sự tập trung, hạn chế sai sót cá nhân và giữ cự ly đội hình hợp lý khi đối thủ đẩy cao tốc độ. Bên cạnh đó, khả năng tận dụng cơ hội tiếp tục được duy trì sẽ là yếu tố quan trọng để U15 Việt Nam hướng tới một kết quả thuận lợi.
Tùy thuộc kết quả trận đấu với Cuba, U15 Việt Nam sẽ gặp Mozambique hoặc Azerbaijan ở trận đấu vào tối nay.
Quý vị và các bạn có thể theo dõi hình ảnh trực tiếp trận đấu tại đây.
Cầu thủ hai đội bước ra sân khởi động.
1' Trận đấu bắt đầu !!! Cuba giao bóng trước.
5' U15 Việt Nam có những tình huống phối hợp khá hay nhưng ở các pha bóng cuối cùng chưa có được đổ chuẩn xác cao nhất.
9' Xuân Vinh đi bóng rất tốt rồi chuyền sang cánh trái cho Huy Huỳnh băng lên. Cầu thủ này nỗ lực căng ngang vào trong nhưng bóng tìm đến đúng vị trí thủ môn của Cuba.
13' Anh Hào xử lý rất tốt, loại bỏ hậu vệ của Cuba rồi dứt điểm chìm vào góc gần. Dù vậy thủ môn đội bạn đã kịp cản phá bằng chân.
16' Tiếp tục là Anh Hào có pha đi bóng nhanh rồi tung chân dứt điểm, bóng đập cột dọc khung thành Cuba bật ra ngoài.
18' Cầu thủ U15 Việt Nam để mất bóng, tạo cơ hội cho số 10 của Cuba băng lên, vượt qua cả thủ môn Trung Đạt rồi dứt điểm hướng về khung thành trống. May cho U15 Việt Nam là trung vệ Huy Hiệu đã kịp lùi về cứu thua.
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0.
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Hiệp 2 bắt đầu !!!
25' U15 Việt Nam lên bóng khá mượt nhưng ở khoảnh khắc quyết định, Vận Tài xử lý không tốt và để hậu vệ Cuba can thiệp.
28' VÀO OOO!!! Sau nhiều nỗ lực, U15 Việt Nam cũng có bàn thắng mở tỷ số. Xuân Vinh tận dụng sai lầm của cầu thủ Cuba rồi tung cú sút chân trái khiến thủ môn đội bạn không có cơ hội cản phá.
34' Xuân Vinh có khoảng trống và tung ra cú đá chân trái sở trường nhưng lần này bóng đi không chính xác.
38' Cầu thủ Cuba tiếp tục chuyền bóng hỏng, tạo cơ hội cho Xuân Vinh chuyền bóng cho Huy Huỳnh ở tư thế trống trải, tuy nhiên, đường chuyền lại đưa bóng ra thẳng đường biên ngang.
39' VÀO OOO!!! Xuân Vinh đá phạt góc tạo nên pha bóng lộn xộn. Cầu thủ Cuba không thể hóa giải, Khắc Hiếu nhanh chân băng vào đá bồi tung lưới đội bạn.
40' VÀO !!! Số 10 của Cuba tung ra cú đá chạm chân hậu vệ Tài Lộc của U15 Việt Nam bay vào lưới. Tỷ số được rút ngắn cho Cuba.
Hết giờ !!! U15 Việt Nam thắng U15 Cuba 2-1.
Lịch thi đấu U15 Việt Nam hôm nay 29/10: So tài U15 Cuba lúc 14h30
VOV.VN - U15 Việt Nam sẽ gặp U15 Cuba lúc 14h30 hôm nay, ngày 29/10/2026, tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026 ở Azerbaijan.