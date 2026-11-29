Real Madrid gây thất vọng khi để thua Alaves với tỷ số 1-2 ngay trên sân nhà Bernabeu ở vòng 14 La Liga 2026/27. Thất bại này càng đáng tiếc với Los Blancos khi Jude Bellingham phải nhận thẻ đỏ ở những phút cuối trận.

Real Madrid nhận thất bại 1-2 trước Alaves (Ảnh: AP)

Trước cuộc tiếp đón Alaves rạng sáng 29/11, Real Madrid đang có phong độ ấn tượng với chuỗi 10 chiến thắng liên tiếp. Tuy nhiên, sự tự tin của thầy trò HLV Mourinho không được cụ thể hóa bằng bàn thắng trong hiệp 1, khi hàng công với Mbappe, Vinicius và Bellingham gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ đối phương.

Thậm chí, đội chủ nhà còn phải nhận bàn thua ở phút 22 sau pha lập công của Toni Martinez. Real Madrid nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, nhưng những cơ hội được tạo ra đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Sau giờ nghỉ, HLV Mourinho liên tiếp điều chỉnh nhân sự khi đưa Diomande, Bernardo Silva và Carlos Espi vào sân nhằm cải thiện sức tấn công. Dù vậy, khi những thay đổi chưa phát huy hiệu quả, Angel Perez đã ghi bàn ở phút 61, giúp Alaves nâng tỷ số lên 2-0.

Real Madrid chỉ thực sự bùng nổ sau khi bị dẫn 2 bàn và có được bàn rút ngắn cách biệt ở phút 69. Bellingham kiến tạo để Mbappe lập công, thắp lại hy vọng giành điểm cho đội chủ sân Bernabeu.

Mbappe ghi bàn rút ngắn tỉ số cho Real Madrid (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên khó khăn hơn với Real Madrid khi Bellingham nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu ở phút 88. Chơi thiếu người trong những phút cuối, đội chủ nhà không thể tìm được bàn gỡ và chấp nhận thất bại 1-2.

Bellingham nhận thẻ đỏ sau khi trọng tài xác định cầu thủ này "ăn vạ" trong vòng cấm đối thủ (Ảnh: AP)

Kết quả này khiến Real Madrid tụt xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng La Liga 2026/27 với 33 điểm sau 14 trận. Los Blancos hiện đối diện nguy cơ bị Barca, đội đang có 36 điểm sau 13 trận, nới rộng khoảng cách.