English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kết quả bóng đá hôm nay 30/10: U15 Việt Nam thua Hungary, xếp hạng 82 ở World Cup

Thứ Sáu, 15:18, 30/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 30/10: U15 Việt Nam thua Hungary 2-3 và xếp hạng 82 chung cuộc ở U15 World Cup.

Kết quả bóng đá hôm nay 30/10: U15 Việt Nam thua Hungary 2-3 và xếp hạng 82 chung cuộc ở U15 World Cup. Trước đối thủ nhỉnh hơn, U15 Việt Nam đã chơi rất quyết tâm và có được hai bàn thắng do công của Huy Huỳnh và Xuân Vinh.

Dù vậy, đội bạn đã tận dụng tốt ưu thế vể thể hình để chiếm ưu thế trong những pha tranh chấp và ghi được đến ba bàn thắng. 

Chung cuộc, U15 Việt Nam thua Hungary 2-3, khép lại hành trình ở U15 World Cup 2026 với vị trí 82 chung cuộc. 

08:59
 

 

09:00
09:01

Theo lịch thi đấu U15 World Cup 2026 hôm nay 30/10, U15 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng gặp U15 Hungary lúc 14h30 (theo giờ Việt Nam). Đây là trận tranh hạng 81-82, đồng thời là cơ hội để thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn khép lại hành trình tại Azerbaijan bằng một chiến thắng.

ket qua bong da hom nay 30 10 u15 viet nam thua hungary, xep hang 82 o world cup hinh anh 1
U15 Việt Nam gặp U15 Hungary tại U15 World Cup 2026 vào lúc 14h30 hôm nay 30/10.

Trước đó, U15 Việt Nam thắng chủ nhà Azerbaijan với tỷ số 4-2. Đây là trận đấu U15 Việt Nam đã khởi đầu tốt, tạo ra nhiều cơ hội và dẫn trước 3-0.

Tuy nhiên, trước khi hiệp 1 kết thúc, Azerbaijan đã kịp rút ngắn tỷ số xuống 1-3. Kể từ đó, đội chủ nhà tạo ra áp lực rất lớn khiến hàng thủ U15 Việt Nam vất vả chống đỡ. Đội bạn có thêm một bàn thắng nữa ở giữa hiệp 2 sau cú sút của Alizada và điều đó khiến những phút cuối diễn ra rất hấp dẫn.

Sau khi thủ môn Nhật Minh liên tiếp cản phá ba cơ hội của Azerbaijan, U15 Việt Nam đã có bàn thắng ấn định tỷ số 4-2 đúng vào phút bù giờ cuối cùng của trận đấu.

Chiến thắng trước Azerbaijan nối dài chuỗi ba trận thắng liên tiếp của U15 Việt Nam tại giai đoạn phân hạng, sau khi lần lượt vượt qua Nicaragua 5-3 và Cuba 2-1. Phong độ tấn công tích cực là cơ sở để các cầu thủ trẻ hướng tới kết quả tốt trước Hungary.

Đối thủ của U15 Việt Nam giành quyền vào trận tranh hạng sau khi hòa Afghanistan 2-2 và thắng 5-4 trên chấm luân lưu. Vì vậy, đội tuyển cần duy trì sự tập trung, hạn chế sai sót phòng ngự và tận dụng hiệu quả các cơ hội ghi bàn.

14:05

Quý vị và các bạn có thể theo dõi hình ảnh trực tiếp trận đấu tại đây

14:14

Cầu thủ hai đội đã bước ra sân khởi động. 

14:31

1' Trận đấu bắt đầu !!! Hungary giao bóng trước. 

14:35

4' Trận đấu đang diễn ra tương đối cân bằng. U15 Hungary tận dụng ưu thế về thể hình để đưa trận đấu đến những pha tranh bóng liên tục. Tuy nhiên, chưa có hiệu quả rõ ràng cho đại diện châu Âu. 

14:39

9' Thế trận vẫn chưa có chuyển biến quá nhiều. Hai đội thể hiện sự cân bằng trên nhiều phương diện. 

14:43

11' U15 Việt Nam thực hiện quả phạt góc bên cánh trái, tạo nên pha bóng lộn xộn trong vòng cấm Hungary nhưng cầu thủ đội bạn đã kịp phá bóng trên vạch vôi. 

14:44

12' VÀO !!! Ngay sau tình huống thoát thua, Hungary lên bóng nhanh và có bàn thắng. Số 2 của đại diện châu Âu tung ra cú sút từ giữa sân, bóng đi theo quỹ đạo khó chịu khiến thủ môn Nhật Minh không thể cản phá. 

14:48

18' Cầu thủ U15 Việt Nam sút phạt đưa bóng đến thẳng vị trí của thủ môn bên phía Hungary. 

14:51

20' VÀO !! U15 Việt Nam nỗ lực tấn công nhưng không hiệu quả, Hungary phản công nhanh và số 7 của đội bạn đã nhân đôi cách biệt sau hai cú dứt điểm liên tiếp. 

14:52

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-0 cho Hungary. 

14:53
ket qua bong da hom nay 30 10 u15 viet nam thua hungary, xep hang 82 o world cup hinh anh 2
Hình ảnh trận đấu U15 Việt Nam vs U15 Azerbaijan diễn ra tối 29/10. (Ảnh: AFFA). 
14:55

Hiệp 2 bắt đầu !!!!

14:59

23' U15 Việt Nam hưởng quả phạt góc bên cánh trái, Anh Hào thực hiện cú tạt đưa bóng tìm đến xà ngang khung thành Hungary. 

15:03

27' Cầu thủ Hungary đi bóng khéo léo bên cánh trái rồi bấm bóng vào trong cho đồng đội. Chỉ có sự lăn xả cứu nguy của Huy Hiệu mới giúp U15 Việt Nam thoát bàn thua thứ ba. 

15:07

30' Hungary tổ chức pha phản công mẫu mực. Cầu thủ số 13 thoát xuống bên cánh trái rồi trả ngược cho cầu thủ số 8 dứt điểm rất hay khiến thủ môn Nhật Minh của U15 Việt Nam phải vất vả cản phá. 

15:08

31' VÀO OOO!!! U15 Việt Nam tổ chức tấn công, đưa bóng vào vòng cấm Hungary, cầu thủ đội bạn không thể phá bóng dứt khoát, tạo cơ hội cho Huy Huỳnh tung ra cú sút chéo góc, tung lưới đại diện châu Âu. 

15:09
15:10

35' U15 Việt Nam triển khai bóng từ sân nhà, Tài Lộc băng lên dứt điểm rất căng, bóng đi chệch cột dọc khung thành Hungary trong gang tấc. 

15:14

38' VÀO !! Hai cầu thủ của U15 Việt Nam ở giữa sân lưỡng lự không vào tranh bóng, tạo cơ hội cho tiền vệ của Hungary phát động đợt tấn công nhanh. Sau vài đường chuyền, số 13 của Hungary đã dứt điểm dễ dàng, ghi bàn ở tư thế không ai kèm. 

15:16

39' VÀO OOOO!!! Tài Lộc phất bóng dài cho Xuân Vinh. Số 10 của U15 Việt Nam xử lý kỹ thuật rồi tung ra cú cứa lòng chân trái đưa bóng vào góc cao khung thành Hungary. 

15:17

Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-2 cho Hungary. 

ket qua bong da hom nay 30 10 u15 viet nam thua hungary, xep hang 82 o world cup hinh anh 3
Trần Tiến/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lịch trực tiếp U15 Việt Nam vs U15 Hungary tại U15 World Cup 2026 hôm nay 30/10
Lịch trực tiếp U15 Việt Nam vs U15 Hungary tại U15 World Cup 2026 hôm nay 30/10

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp U15 Việt Nam vs U15 Hungary tại U15 World Cup 2026 diễn ra vào lúc 14h30 hôm nay 30/10.

Lịch trực tiếp U15 Việt Nam vs U15 Hungary tại U15 World Cup 2026 hôm nay 30/10

Lịch trực tiếp U15 Việt Nam vs U15 Hungary tại U15 World Cup 2026 hôm nay 30/10

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp U15 Việt Nam vs U15 Hungary tại U15 World Cup 2026 diễn ra vào lúc 14h30 hôm nay 30/10.

Kết quả U15 World Cup hôm nay 29/10: U15 Việt Nam thắng chủ nhà Azerbaijan
Kết quả U15 World Cup hôm nay 29/10: U15 Việt Nam thắng chủ nhà Azerbaijan

VOV.VN - Kết quả U15 World Cup hôm nay 29/10: U15 Việt Nam thắng chủ nhà Azerbaijan với tỷ số 4-2.

Kết quả U15 World Cup hôm nay 29/10: U15 Việt Nam thắng chủ nhà Azerbaijan

Kết quả U15 World Cup hôm nay 29/10: U15 Việt Nam thắng chủ nhà Azerbaijan

VOV.VN - Kết quả U15 World Cup hôm nay 29/10: U15 Việt Nam thắng chủ nhà Azerbaijan với tỷ số 4-2.

Kết quả bóng đá hôm nay 29/10: U15 Việt Nam thắng U15 Cuba 2-1 ở World Cup
Kết quả bóng đá hôm nay 29/10: U15 Việt Nam thắng U15 Cuba 2-1 ở World Cup

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 29/10: U15 Việt Nam thắng U15 Cuba 2-1 ở U15 World Cup diễn ra tại Baku, Azerbaijan.

Kết quả bóng đá hôm nay 29/10: U15 Việt Nam thắng U15 Cuba 2-1 ở World Cup

Kết quả bóng đá hôm nay 29/10: U15 Việt Nam thắng U15 Cuba 2-1 ở World Cup

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 29/10: U15 Việt Nam thắng U15 Cuba 2-1 ở U15 World Cup diễn ra tại Baku, Azerbaijan.

Lịch thi đấu U15 Việt Nam hôm nay 29/10: So tài U15 Cuba lúc 14h30
Lịch thi đấu U15 Việt Nam hôm nay 29/10: So tài U15 Cuba lúc 14h30

VOV.VN - U15 Việt Nam sẽ gặp U15 Cuba lúc 14h30 hôm nay, ngày 29/10/2026, tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026 ở Azerbaijan.

Lịch thi đấu U15 Việt Nam hôm nay 29/10: So tài U15 Cuba lúc 14h30

Lịch thi đấu U15 Việt Nam hôm nay 29/10: So tài U15 Cuba lúc 14h30

VOV.VN - U15 Việt Nam sẽ gặp U15 Cuba lúc 14h30 hôm nay, ngày 29/10/2026, tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026 ở Azerbaijan.

Kết quả U15 World Cup hôm nay 28/10: U15 Việt Nam có trận thắng thứ tư
Kết quả U15 World Cup hôm nay 28/10: U15 Việt Nam có trận thắng thứ tư

VOV.VN - Kết quả U15 World Cup hôm nay 28/10: U15 Việt Nam có trận thắng thứ tư từ đầu giải với việc vượt qua đại diện Trung Mỹ - U15 Nicaragua bằng tỷ số 5-3.

Kết quả U15 World Cup hôm nay 28/10: U15 Việt Nam có trận thắng thứ tư

Kết quả U15 World Cup hôm nay 28/10: U15 Việt Nam có trận thắng thứ tư

VOV.VN - Kết quả U15 World Cup hôm nay 28/10: U15 Việt Nam có trận thắng thứ tư từ đầu giải với việc vượt qua đại diện Trung Mỹ - U15 Nicaragua bằng tỷ số 5-3.

 
VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế