Kết quả bóng đá hôm nay 30/10: U15 Việt Nam thua Hungary, xếp hạng 82 ở World Cup
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 30/10: U15 Việt Nam thua Hungary 2-3 và xếp hạng 82 chung cuộc ở U15 World Cup.
Kết quả bóng đá hôm nay 30/10: U15 Việt Nam thua Hungary 2-3 và xếp hạng 82 chung cuộc ở U15 World Cup. Trước đối thủ nhỉnh hơn, U15 Việt Nam đã chơi rất quyết tâm và có được hai bàn thắng do công của Huy Huỳnh và Xuân Vinh.
Dù vậy, đội bạn đã tận dụng tốt ưu thế vể thể hình để chiếm ưu thế trong những pha tranh chấp và ghi được đến ba bàn thắng.
Chung cuộc, U15 Việt Nam thua Hungary 2-3, khép lại hành trình ở U15 World Cup 2026 với vị trí 82 chung cuộc.