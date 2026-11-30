Kết quả bóng đá hôm nay 30/11: Arsenal hòa Man City 2-2 trong trận cầu tâm điểm của vòng 12 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates. Những đội bóng đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh đã cống hiến cho khán giả màn trình diễn mãn nhãn.

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Man City liên tiếp dẫn trước do công của Haaland rồi Enzo nhưng Arsenal với những nỗ lực trên sân nhà cũng có được 2 pha lập công của Havertz và Timber để kết thúc trận đấu với kết quả hòa 2-2.

Cũng theo kết quả bóng đá hôm nay 30/11, Barca thắng đậm Deportivo với tỷ số 5-1 tại vòng 14 của La Liga. Khi các cổ động viên chưa ngồi ấm chỗ, Barcelona đã có bàn mở tỷ số nhờ công của Lamine Yamal ở phút thứ 2. Yamal thực hiện đường chuyền, Gordon nhấc chân khiến trái bóng lăn thẳng vào lưới đội chủ nhà.

Bàn thua sớm không làm Deportivo nao núng, thậm chí đội chủ nhà còn liên tục gây sức ép lên khung thành Barca. Phút thứ 9, Aubameyang tận dụng pha xử lí lỗi của Cubarsi để gỡ hòa cho Deportivo.

Các cầu thủ Barca ăn mừng chiến thắng. (Ảnh: Reuters).

Dù vậy, sức mạnh vượt trội được Barca thể hiện trong phần còn lại và bàn thắng liên tục đến với thầy trò HLV Flick. Phút 20, Olmo đánh dấu màn tái xuất bằng bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Barca với tình huống băng vào đánh đầu chính xác.

Phút 50, Yamal tạt bóng chuẩn xác để Raphinha đánh đầu tung lưới đội chủ nhà. Đến phút 83, Raphinha có được cú đúp trước khi chính cầu thủ người Brazil hoàn tất cú hat-trick sau pha kiến tạo từ Yamal.

Barca thắng Deportivo với tỷ số chung cuộc 5-1 và hơn đội nhì bảng Atletico 5 điểm. Thầy trò HLV Flick tạm hơn Real Madrid 6 điểm sau khi Real thất thủ ở vòng đấu này.