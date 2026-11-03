Kết quả bóng đá hôm nay 3/11: Đội bóng của Ronaldo đại thắng ở Cúp C1 châu Á

Al Nassr thắng 6-2 trong chuyến làm khách của Pakhtakor. (Ảnh: AFC)

Cristiano Ronaldo được ban huấn luyện Al Nassr cho nghỉ ngơi nhằm phục hồi thể trạng và không tới Uzbekistan tham dự chuyến làm khách của Pakhtakor ở vòng bảng Cúp C1 châu Á 2026/2027. Dù vậy, đại diện Saudi Arabia vẫn giành chiến thắng tưng bừng 6-2 trước đội chủ nhà.

Những người lập công cho Al Nassr ở trận này là Al Hamdan (15'), Joao Felix (17', 32'), Al Amri (53'), Abdulrahman Ghareeb (62') và Angelo Gabriel (79'). Trong khi đó, Flamarion (36') và Dostonbek Khamdamov (75') là tác giả 2 bàn thắng của Pakhtakor.

Với chiến thắng này Al Nassr tạm thời vươn lên đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng Cúp C1 châu Á 2026/2027 khu vực phía Tây với 6 điểm sau 3 trận.

Cập nhật bảng xếp hạng Cúp C1 châu Á sau loạt trận đêm 2/11 rạng sáng 3/11 theo giờ Việt Nam. (Ảnh: AFC)

Đối thủ đang cạnh tranh với Al Nassr trên đường đua vô địch giải Saudi Arabia là Al Qadsiah cũng giành chiến thắng tưng bừng ở loạt trận Cúp C1 châu Á đêm 2/11 rạng sáng 3/11 theo giờ Việt Nam. Al Qadsiah đại thắng 5-0 trong chuyến làm khách của Al Gharafa.

Ở các trận đấu còn lại, Al Ittihad thua Al Ain 1-4, Al Saad hòa Al Ahli 0-0, Tractor hòa Nefchi 2-2 và Al Wasl đánh bại Al Quwa Al Jawiya 4-3. Đáng chú ý, Al Ain tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng Cúp C1 châu Á khu vực phía Tây với 12 điểm sau 4 trận toàn thắng.