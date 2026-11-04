English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kết quả bóng đá hôm nay 4/11: CLB nữ TP.HCM thua đội bóng Triều Tiên 0-6

Thứ Tư, 17:25, 04/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 4/11: CLB nữ TP.HCM thua đội bóng Triều Tiên là CLB 4.25 SC với tỷ số 0-6 ở vòng bảng Cúp C1 nữ châu Á 2026/2027.

Kết quả bóng đá hôm nay 4/11: CLB nữ TP.HCM thua đội bóng Triều Tiên là CLB 4.25 SC với tỷ số 0-6 ở vòng bảng Cúp C1 nữ châu Á 2026/2027. 

Đây là trận đấu CLB nữ TP.HCM hoàn toàn lép vế trước sự biến hóa của 4.25 SC. Đội bạn chơi ung dung nhưng vẫn có được 2 bàn thắng ở hiệp 1. 

Trong hiệp 2, 4.25 SC chỉ có một bài tấn công chủ lực là những tình huống nhồi bóng bổng vào vòng cấm nhưng CLB nữ TP.HCM không thể chống đỡ. Đội bạn ghi thêm 4 bàn để kết thúc trận đấu với chiến thắng chung cuộc 6-0. 

09:15
09:30

Vào lúc 15h30 hôm nay 4/11, CLB nữ TP.HCM sẽ có trận đấu tiếp theo tại Cúp C1 nữ châu Á 2026/2027. Đối thủ của đại diện Việt Nam sẽ là đội 4.25 (Triều Tiên). 

ket qua bong da hom nay 4 11 clb nu tp.hcm thua doi bong trieu tien 0-6 hinh anh 1
Ảnh: AFC. 

Đây được đánh giá là trận đấu rất khó khăn với CLB nữ TP.HCM khi 4.25 sở hữu nhiều tuyển thủ nữ Triều Tiên và cũng vừa thắng Hwacheon KSPO (Hàn Quốc) 2-1 ở lượt trận đầu tiên. 

Sau khi thất bại 1-2 trước chủ nhà East Bengal ở lượt trận đầu tiên, CLB nữ TP.HCM đang đối mặt với tình thế rất khó trong cuộc đua giành vé vào tứ kết. Nếu muốn duy trì cơ hội, CLB nữ TP.HCM cần có trận hòa với 4.25 hoặc ít nhất là không thua quá đậm. Đây sẽ là mục tiêu đòi hỏi Huỳnh Như và các đồng đội phải nỗ lực trên 100% khả năng. 

Với những gì đã thể hiện ở trận ra quân, CLB nữ TP.HCM cần khắc phục những sai sót ở hàng thủ nếu không muốn bị thủng lưới sớm trước những áp lực tấn công liên tục của đại diện đến từ Triều Tiên. 

09:30
 

 

15:18
ket qua bong da hom nay 4 11 clb nu tp.hcm thua doi bong trieu tien 0-6 hinh anh 2
Đội hình xuất phát của 2 đội. 
15:20
ket qua bong da hom nay 4 11 clb nu tp.hcm thua doi bong trieu tien 0-6 hinh anh 3
CLB nữ TP.HCM khởi động trước trận. (Ảnh: CLB nữ TP.HCM). 
15:30

1' Trận đấu bắt đầu !!! 4.25 SC giao bóng trước. 

15:35

5' Cầu thủ 4.25 SC tung ra cú sút chạm tay Siddiqi trong vòng cấm CLB nữ TP.HCM. Phạt đền cho đại diện Triều Tiên. 

15:38

8' VÀO !! Myong Yu-Jong trên chấm 11m đã dễ dàng đánh bại thủ môn Kim Thanh, mở tỷ số cho đại diện Triều Tiên. 

15:43

12' 4.25 SC đang tạo ra thế trận vượt trội dù chưa phải đẩy quá cao tốc độ. Đội bạn vẫn giữ một số cầu thủ trụ cột trên ghế dự bị. 

15:50

18' VÀO ! Jon Ryong-Jong có pha tạt bóng bên cánh phải khiến hàng thủ CLB nữ TP.HCM và thủ môn Kim Thanh lỡ trớn, tạo cơ hội để Jong Pok-Yong đánh đầu tung lưới đại diện Việt Nam. 

15:57

26' CLB nữ TP.HCM vẫn chưa thể kiểm soát bóng hiệu quả. Đội bạn thi đấu thong dong nhưng mỗi khi có cơ hội là lập tức gây khó khăn cho khung thành của thủ môn Kim Thanh. 

16:03
ket qua bong da hom nay 4 11 clb nu tp.hcm thua doi bong trieu tien 0-6 hinh anh 4
Bản đồ nhiệt trong 30 phút đầu trận đấu cho thấy bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của CLB nữ TP.HCM. (Ảnh: AFC). 
16:08

37' Các cầu thủ 4.25 SC tổ chức tấn công, phải rất vất vả 2 ngoại binh của CLB nữ TP.HCM mới có thể phá bóng thành công.

16:16

Hiệp 1 có 4 phút bù giờ !!!

16:20

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-0 cho 4.25 SC. 

16:31
16:34

Hiệp 2 bắt đầu !!!! CLB nữ TP.HCM có liên tiếp 2 sự thay đổi người. 

16:39

48' VÀO ! 4.25 SC có quả phạt góc bên cánh phải, Jon Ryong-Jong băng vào đón quả tạt từ đồng đội để dứt điểm đơn giản, nâng tỷ số lên 3-0 cho đại diện Triều Tiên. 

16:43

53' 4.25 SC tấn công rất đa dạng, hàng thủ CLB nữ TP.HCM phải hoạt động hết sức vất vả để ngăn cản bàn thua tiếp theo. 

16:48

58' Cầu thủ 4.25 SC băng xuống và dứt điểm tung lưới CLB nữ TP.HCM nhưng không có bàn thắng cho đại diện Triều Tiên do lỗi việt vị. 

16:53

63' Ri Su-Yang bật cao vượt qua cầu thủ của CLB nữ TP.HCM rồi đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành thủ môn Kim Thanh trong gang tấc. 

16:55
ket qua bong da hom nay 4 11 clb nu tp.hcm thua doi bong trieu tien 0-6 hinh anh 5
Ảnh: AFC. 
17:01

71' VÀO !! 4.25 SC có bàn thắng tiếp theo. Choe Song-Gyong băng vào đánh đầu cắt mặt từ quả phạt góc bên cánh trái, thủ môn Kim Thanh đoán sai điểm rơi trái bóng và không thể cản phá. 

17:06

76' Thêm một lần nữa 4.25 SC có cơ hội từ một quả tạt bóng bên cánh phải, Ri Su-Yang đánh đầu nhưng thủ thành Kim Thanh đã ôm gọn bóng. 

17:13

83' CLB nữ TP.HCM đã có một vài pha bóng đưa được bóng vào vòng cấm 4.25 SC nhưng các hậu vệ đội bạn dễ dàng hóa giải. 

17:14
ket qua bong da hom nay 4 11 clb nu tp.hcm thua doi bong trieu tien 0-6 hinh anh 6
Ảnh: AFC. 
17:18

87' VÀO!!! Bóng được chuyền vào vòng cấm của CLB nữ TP.HCM, thủ môn Kim Thanh và các hậu vệ CLB nữ TP.HCM mất phương hướng, tạo cơ hội cho Ri Su-Yang dứt điểm nhẹ nhàng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 5-0. 

17:20

Trận đấu có 4 phút bù giờ !!!!

17:22

90+2' VÀO !! Thêm một lần nữa 4.25 SC ghi bàn từ quả phạt góc. Lần này Choe Song-Gyong là người ghi bàn với pha đánh đầu cận thành. 

17:24

Hết giờ !!! CLB nữ TP.HCM thua 4.25 SC 0-6. 

ket qua bong da hom nay 4 11 clb nu tp.hcm thua doi bong trieu tien 0-6 hinh anh 7
Trần Tiến/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 1/11: CLB nữ TP.HCM thua đội bóng Ấn Độ
Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 1/11: CLB nữ TP.HCM thua đội bóng Ấn Độ

VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 1/11: CLB nữ TP.HCM thua đội bóng Ấn Độ là East Bengal ở trận ra quân Cúp C1 nữ châu Á 2026/2027.

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 1/11: CLB nữ TP.HCM thua đội bóng Ấn Độ

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 1/11: CLB nữ TP.HCM thua đội bóng Ấn Độ

VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 1/11: CLB nữ TP.HCM thua đội bóng Ấn Độ là East Bengal ở trận ra quân Cúp C1 nữ châu Á 2026/2027.

CLB nữ TP Hồ Chí Minh được AFC đánh giá cao trước cúp C1 nữ châu Á 2026/27
CLB nữ TP Hồ Chí Minh được AFC đánh giá cao trước cúp C1 nữ châu Á 2026/27

VOV.VN - Cúp C1 nữ châu Á 2026/27 là thử thách tiếp theo với CLB nữ TP Hồ Chí Minh sau khi đăng quang ngôi vô địch quốc gia.

CLB nữ TP Hồ Chí Minh được AFC đánh giá cao trước cúp C1 nữ châu Á 2026/27

CLB nữ TP Hồ Chí Minh được AFC đánh giá cao trước cúp C1 nữ châu Á 2026/27

VOV.VN - Cúp C1 nữ châu Á 2026/27 là thử thách tiếp theo với CLB nữ TP Hồ Chí Minh sau khi đăng quang ngôi vô địch quốc gia.

CLB nữ TP.HCM không thi đấu vẫn có cơ hội vô địch sớm giải nữ VĐQG 2026
CLB nữ TP.HCM không thi đấu vẫn có cơ hội vô địch sớm giải nữ VĐQG 2026

VOV.VN - CLB nữ TP.HCM dù không thi đấu ở vòng 12 nhưng vẫn có cơ hội vô địch sớm tại giải nữ VĐQG 2026.

CLB nữ TP.HCM không thi đấu vẫn có cơ hội vô địch sớm giải nữ VĐQG 2026

CLB nữ TP.HCM không thi đấu vẫn có cơ hội vô địch sớm giải nữ VĐQG 2026

VOV.VN - CLB nữ TP.HCM dù không thi đấu ở vòng 12 nhưng vẫn có cơ hội vô địch sớm tại giải nữ VĐQG 2026.

ĐT nữ Việt Nam thắng sát nút CLB của Trung Quốc
ĐT nữ Việt Nam thắng sát nút CLB của Trung Quốc

VOV.VN - ĐT nữ Việt Nam thắng sát nút CLB Giang Tô (Trung Quốc) 1-0 trong trận giao hữu diễn ra chiều 5/9. Trận đấu với CLB nữ Giang Tô là một trong những bài kiểm tra của đội tuyển nữ Việt Nam trong quá trình chuẩn bị ASIAD 20.

ĐT nữ Việt Nam thắng sát nút CLB của Trung Quốc

ĐT nữ Việt Nam thắng sát nút CLB của Trung Quốc

VOV.VN - ĐT nữ Việt Nam thắng sát nút CLB Giang Tô (Trung Quốc) 1-0 trong trận giao hữu diễn ra chiều 5/9. Trận đấu với CLB nữ Giang Tô là một trong những bài kiểm tra của đội tuyển nữ Việt Nam trong quá trình chuẩn bị ASIAD 20.

Kết quả bốc thăm Cúp C1 nữ châu Á 2026/27: CLB nữ TP.HCM nằm ở bảng đấu khó
Kết quả bốc thăm Cúp C1 nữ châu Á 2026/27: CLB nữ TP.HCM nằm ở bảng đấu khó

VOV.VN - Kết quả bốc thăm Cúp C1 nữ châu Á 2026/27: CLB nữ TP.HCM rơi vào bảng đấu khó cùng các đại diện dến từ Hàn Quốc, Ấn Độ và Triều Tiên.

Kết quả bốc thăm Cúp C1 nữ châu Á 2026/27: CLB nữ TP.HCM nằm ở bảng đấu khó

Kết quả bốc thăm Cúp C1 nữ châu Á 2026/27: CLB nữ TP.HCM nằm ở bảng đấu khó

VOV.VN - Kết quả bốc thăm Cúp C1 nữ châu Á 2026/27: CLB nữ TP.HCM rơi vào bảng đấu khó cùng các đại diện dến từ Hàn Quốc, Ấn Độ và Triều Tiên.

 
VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế