Kết quả bóng đá hôm nay 4/11: CLB nữ TP.HCM thua đội bóng Triều Tiên 0-6
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 4/11: CLB nữ TP.HCM thua đội bóng Triều Tiên là CLB 4.25 SC với tỷ số 0-6 ở vòng bảng Cúp C1 nữ châu Á 2026/2027.
Kết quả bóng đá hôm nay 4/11: CLB nữ TP.HCM thua đội bóng Triều Tiên là CLB 4.25 SC với tỷ số 0-6 ở vòng bảng Cúp C1 nữ châu Á 2026/2027.
Đây là trận đấu CLB nữ TP.HCM hoàn toàn lép vế trước sự biến hóa của 4.25 SC. Đội bạn chơi ung dung nhưng vẫn có được 2 bàn thắng ở hiệp 1.
Trong hiệp 2, 4.25 SC chỉ có một bài tấn công chủ lực là những tình huống nhồi bóng bổng vào vòng cấm nhưng CLB nữ TP.HCM không thể chống đỡ. Đội bạn ghi thêm 4 bàn để kết thúc trận đấu với chiến thắng chung cuộc 6-0.
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Vào lúc 15h30 hôm nay 4/11, CLB nữ TP.HCM sẽ có trận đấu tiếp theo tại Cúp C1 nữ châu Á 2026/2027. Đối thủ của đại diện Việt Nam sẽ là đội 4.25 (Triều Tiên).
Đây được đánh giá là trận đấu rất khó khăn với CLB nữ TP.HCM khi 4.25 sở hữu nhiều tuyển thủ nữ Triều Tiên và cũng vừa thắng Hwacheon KSPO (Hàn Quốc) 2-1 ở lượt trận đầu tiên.
Sau khi thất bại 1-2 trước chủ nhà East Bengal ở lượt trận đầu tiên, CLB nữ TP.HCM đang đối mặt với tình thế rất khó trong cuộc đua giành vé vào tứ kết. Nếu muốn duy trì cơ hội, CLB nữ TP.HCM cần có trận hòa với 4.25 hoặc ít nhất là không thua quá đậm. Đây sẽ là mục tiêu đòi hỏi Huỳnh Như và các đồng đội phải nỗ lực trên 100% khả năng.
Với những gì đã thể hiện ở trận ra quân, CLB nữ TP.HCM cần khắc phục những sai sót ở hàng thủ nếu không muốn bị thủng lưới sớm trước những áp lực tấn công liên tục của đại diện đến từ Triều Tiên.
1' Trận đấu bắt đầu !!! 4.25 SC giao bóng trước.
5' Cầu thủ 4.25 SC tung ra cú sút chạm tay Siddiqi trong vòng cấm CLB nữ TP.HCM. Phạt đền cho đại diện Triều Tiên.
8' VÀO !! Myong Yu-Jong trên chấm 11m đã dễ dàng đánh bại thủ môn Kim Thanh, mở tỷ số cho đại diện Triều Tiên.
12' 4.25 SC đang tạo ra thế trận vượt trội dù chưa phải đẩy quá cao tốc độ. Đội bạn vẫn giữ một số cầu thủ trụ cột trên ghế dự bị.
18' VÀO ! Jon Ryong-Jong có pha tạt bóng bên cánh phải khiến hàng thủ CLB nữ TP.HCM và thủ môn Kim Thanh lỡ trớn, tạo cơ hội để Jong Pok-Yong đánh đầu tung lưới đại diện Việt Nam.
26' CLB nữ TP.HCM vẫn chưa thể kiểm soát bóng hiệu quả. Đội bạn thi đấu thong dong nhưng mỗi khi có cơ hội là lập tức gây khó khăn cho khung thành của thủ môn Kim Thanh.
37' Các cầu thủ 4.25 SC tổ chức tấn công, phải rất vất vả 2 ngoại binh của CLB nữ TP.HCM mới có thể phá bóng thành công.
Hiệp 1 có 4 phút bù giờ !!!
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-0 cho 4.25 SC.
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Hiệp 2 bắt đầu !!!! CLB nữ TP.HCM có liên tiếp 2 sự thay đổi người.
48' VÀO ! 4.25 SC có quả phạt góc bên cánh phải, Jon Ryong-Jong băng vào đón quả tạt từ đồng đội để dứt điểm đơn giản, nâng tỷ số lên 3-0 cho đại diện Triều Tiên.
53' 4.25 SC tấn công rất đa dạng, hàng thủ CLB nữ TP.HCM phải hoạt động hết sức vất vả để ngăn cản bàn thua tiếp theo.
58' Cầu thủ 4.25 SC băng xuống và dứt điểm tung lưới CLB nữ TP.HCM nhưng không có bàn thắng cho đại diện Triều Tiên do lỗi việt vị.
63' Ri Su-Yang bật cao vượt qua cầu thủ của CLB nữ TP.HCM rồi đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành thủ môn Kim Thanh trong gang tấc.
71' VÀO !! 4.25 SC có bàn thắng tiếp theo. Choe Song-Gyong băng vào đánh đầu cắt mặt từ quả phạt góc bên cánh trái, thủ môn Kim Thanh đoán sai điểm rơi trái bóng và không thể cản phá.
76' Thêm một lần nữa 4.25 SC có cơ hội từ một quả tạt bóng bên cánh phải, Ri Su-Yang đánh đầu nhưng thủ thành Kim Thanh đã ôm gọn bóng.
83' CLB nữ TP.HCM đã có một vài pha bóng đưa được bóng vào vòng cấm 4.25 SC nhưng các hậu vệ đội bạn dễ dàng hóa giải.
87' VÀO!!! Bóng được chuyền vào vòng cấm của CLB nữ TP.HCM, thủ môn Kim Thanh và các hậu vệ CLB nữ TP.HCM mất phương hướng, tạo cơ hội cho Ri Su-Yang dứt điểm nhẹ nhàng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 5-0.
Trận đấu có 4 phút bù giờ !!!!
90+2' VÀO !! Thêm một lần nữa 4.25 SC ghi bàn từ quả phạt góc. Lần này Choe Song-Gyong là người ghi bàn với pha đánh đầu cận thành.
Hết giờ !!! CLB nữ TP.HCM thua 4.25 SC 0-6.
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