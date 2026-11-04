Kết quả bóng đá hôm nay 4/11: CLB nữ TP.HCM thua đội bóng Triều Tiên 0-6

09:30

Vào lúc 15h30 hôm nay 4/11, CLB nữ TP.HCM sẽ có trận đấu tiếp theo tại Cúp C1 nữ châu Á 2026/2027. Đối thủ của đại diện Việt Nam sẽ là đội 4.25 (Triều Tiên).

Ảnh: AFC.

Đây được đánh giá là trận đấu rất khó khăn với CLB nữ TP.HCM khi 4.25 sở hữu nhiều tuyển thủ nữ Triều Tiên và cũng vừa thắng Hwacheon KSPO (Hàn Quốc) 2-1 ở lượt trận đầu tiên.

Sau khi thất bại 1-2 trước chủ nhà East Bengal ở lượt trận đầu tiên, CLB nữ TP.HCM đang đối mặt với tình thế rất khó trong cuộc đua giành vé vào tứ kết. Nếu muốn duy trì cơ hội, CLB nữ TP.HCM cần có trận hòa với 4.25 hoặc ít nhất là không thua quá đậm. Đây sẽ là mục tiêu đòi hỏi Huỳnh Như và các đồng đội phải nỗ lực trên 100% khả năng.

Với những gì đã thể hiện ở trận ra quân, CLB nữ TP.HCM cần khắc phục những sai sót ở hàng thủ nếu không muốn bị thủng lưới sớm trước những áp lực tấn công liên tục của đại diện đến từ Triều Tiên.