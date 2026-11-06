Kết quả bóng đá hôm nay 6/11: Đội bóng cũ của Công Phượng gây ấn tượng
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 6/11 nhận được sự chú ý khi đội bóng cũ của Công Phượng có trận đấu nhọc nhằn tại cúp châu Âu.
Kết quả bóng đá hôm nay 6/11 được người hâm mộ quan tâm khi Sint Truidense, đội bóng cũ của Công Phượng thi đấu tại cúp C3 châu Âu. Dù được thi đấu trên sân nhà nhưng trong thời gian đầu trận, Sint Truidense lại để Brann kiểm soát bóng tốt hơn và tạo ra một số tình huống hãm thành nguy hiểm.
Sang hiệp hai, Sint Truidense dù kiểm soát bóng ít hơn nhưng có bàn dẫn trước nhờ công của Ishiwatari ở phút 48. Brann vẫn tiếp tục kiểm soát bóng tốt hơn, liên tục gây sức ép nhưng gặp khó khăn trước Sint Truidense thi đấu đầy kỷ luật.
Tuy nhiên, những nỗ lực của Brann được đền đáp khi Mathisen ghi bàn gỡ hòa sau đường kiến tạo của Ingason ở phút 79. Trong thời gian còn lại của trận đấu, cả hai đội đều không ghi thêm được bàn thắng nên chia điểm với tỉ số 1-1.
Tại cúp C2 châu Âu, Ferencvaros tiếp tục giữ chuỗi trận thắng lên con số 5 khi vượt qua AC Milan với tỉ số 2-0 ngay trên sân khách. Lenny Joseph ghi cú đúp bàn thắng cho Ferencvaros. Đến phút 77, đội khách chơi thiếu người khi Bamidele Yusuf nhận thẻ đỏ rời sân nhưng AC Milan không thể tận dụng lợi thế hơn người để ghi bàn.
Kết quả bóng đá ngày 6/11:
Europa League
AC Milan 0-2 Ferencvaros
Anderlecht 2-0 RB Salzburg
Crystal Palace 1-1 TSG 1899 Hoffenheim
Levski Sofia 1-0 Jagiellonia Bialystok
Lillestrom SK 0-1 Viktoria Plzen
NEC 3-1 Omonia Nicosia
Real Sociedad 1-1 Lyon
Sparta Prague 1-3 Bournemouth
AZ 1-2 Juventus
Bayer Leverkusen 0-1 Marseille
Benfica 3-1 Lech Poznan
Celtic 3-2 Besiktas
Hapoel Beer Sheva 0-2 OFI
Celta Vigo 1-2 Union
SCU Torreense 3-2 Ararat Armenia
Sturm Graz 2-3 NK Celje
Sunderland 0-2 Dinamo Zagreb
UEFA Conference League
AGF 0-0 SC Braga
Atalanta 1-1 Kairat
Crvena Zvezda 2-1 Inter Club d'Escaldes
Midtjylland 1-6 Ajax
Thun 3-1 Heart of Midlothian
KuPS 0-0 KAA Gent
Lincoln Red Imps 1-0 Hajduk Split
Mjallby AIF 2-0 Borac Banja Luka
Trabzonspor 0-1 Freiburg
Monaco 2-0 Nordsjælland
Copenhagen 2-1 Iberia 1999
Lugano 3-0 Kauno Zalgiris
Twente 3-1 Pafos
Getafe 0-1 Brighton
Panathinaikos 2-1 CSKA Sofia
Riga 1-1 FK Jablonec
Sint Truidense 1-1 SK Brann
Universitatea Craiova 2-0 Egnatia