Kết quả bóng đá hôm nay 6/11: Đội bóng cũ của Công Phượng gây ấn tượng

Kết quả bóng đá hôm nay 6/11 được người hâm mộ quan tâm khi Sint Truidense, đội bóng cũ của Công Phượng thi đấu tại cúp C3 châu Âu. Dù được thi đấu trên sân nhà nhưng trong thời gian đầu trận, Sint Truidense lại để Brann kiểm soát bóng tốt hơn và tạo ra một số tình huống hãm thành nguy hiểm.

Ishiwatari ghi bàn cho Sint Truidense (Ảnh: STVV)

Sang hiệp hai, Sint Truidense dù kiểm soát bóng ít hơn nhưng có bàn dẫn trước nhờ công của Ishiwatari ở phút 48. Brann vẫn tiếp tục kiểm soát bóng tốt hơn, liên tục gây sức ép nhưng gặp khó khăn trước Sint Truidense thi đấu đầy kỷ luật.

Tuy nhiên, những nỗ lực của Brann được đền đáp khi Mathisen ghi bàn gỡ hòa sau đường kiến tạo của Ingason ở phút 79. Trong thời gian còn lại của trận đấu, cả hai đội đều không ghi thêm được bàn thắng nên chia điểm với tỉ số 1-1.

Tại cúp C2 châu Âu, Ferencvaros tiếp tục giữ chuỗi trận thắng lên con số 5 khi vượt qua AC Milan với tỉ số 2-0 ngay trên sân khách. Lenny Joseph ghi cú đúp bàn thắng cho Ferencvaros. Đến phút 77, đội khách chơi thiếu người khi Bamidele Yusuf nhận thẻ đỏ rời sân nhưng AC Milan không thể tận dụng lợi thế hơn người để ghi bàn.

Kết quả bóng đá ngày 6/11:

Europa League

AC Milan 0-2 Ferencvaros

Anderlecht 2-0 RB Salzburg

Crystal Palace 1-1 TSG 1899 Hoffenheim

Levski Sofia 1-0 Jagiellonia Bialystok

Lillestrom SK 0-1 Viktoria Plzen

NEC 3-1 Omonia Nicosia

Real Sociedad 1-1 Lyon

Sparta Prague 1-3 Bournemouth

AZ 1-2 Juventus

Bayer Leverkusen 0-1 Marseille

Benfica 3-1 Lech Poznan

Celtic 3-2 Besiktas

Hapoel Beer Sheva 0-2 OFI

Celta Vigo 1-2 Union

SCU Torreense 3-2 Ararat Armenia

Sturm Graz 2-3 NK Celje

Sunderland 0-2 Dinamo Zagreb

UEFA Conference League

AGF 0-0 SC Braga

Atalanta 1-1 Kairat

Crvena Zvezda 2-1 Inter Club d'Escaldes

Midtjylland 1-6 Ajax

Thun 3-1 Heart of Midlothian

KuPS 0-0 KAA Gent

Lincoln Red Imps 1-0 Hajduk Split

Mjallby AIF 2-0 Borac Banja Luka

Trabzonspor 0-1 Freiburg

Monaco 2-0 Nordsjælland

Copenhagen 2-1 Iberia 1999

Lugano 3-0 Kauno Zalgiris

Twente 3-1 Pafos

Getafe 0-1 Brighton

Panathinaikos 2-1 CSKA Sofia

Riga 1-1 FK Jablonec

Sint Truidense 1-1 SK Brann

Universitatea Craiova 2-0 Egnatia