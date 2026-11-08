Kết quả bóng đá hôm nay 8/11: Man City thua Nottingham, Real Madrid thắng dễ

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Man City bước vào vòng 10 Ngoại hạng Anh gặp Nottingham với tâm thế buộc phải thắng sau khi Arsenal đã vượt qua Hull City ở trận đấu sớm hơn. Tuy nhiên, phong độ đang không tốt thời gian gần đây khiến Man Xanh tiếp tục có màn trình diễn chuệch choạc.

Man City thua Nottingham. (Ảnh: Reuters).

Ngay phút thứ 6, Gvardiol mất bóng rất nguy hiểm ở sân nhà. Cunha là người cướp được, sau đó anh đi bóng và dứt điểm cực kì tự tin, mở tỷ số cho Nottingham Forest.

Đến phút 18, bàn nhân đôi cách biệt đến với Nottingham Forest. Delap độc diễn từ giữa sân, sau đó sút quyết đoán vào góc khó. Phải bước sang hiệp hai, Man City mới tìm được bàn rút ngắn cách biệt. Phút 52, tình huống đưa bóng vào của Doku bị hậu vệ đối phương chặn lại, nhưng bóng bật ra và Cherki kịp băng đến sút tung lưới Nottingham Forest.

Tuy vậy, Nottingham Forest đã có được bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 ở phút 73 nhờ pha ghi bàn của Delap. Trận thua trước Forest khiến Man City thất thế rõ rệt trong cuộc đua vô địch với 6 điểm kém hơn.

Niềm vui chiến thắng của Real Madrid. (Ảnh: Reuters).

Trong khi đó, Real Madrid tiếp đà hưng phấn với trận thắng nhẹ nhàng ngay trên sân của Valencia ở La Liga. Valverde, Guler và Mbappe là tác giả của 3 bàn thắng giúp thầy trò HLV Mourinho đánh bại đối thủ 3-0 ngay trên sân khách.

Cũng theo kết quả bóng đá hôm nay 8/11, Bayern Munich vượt qua Mainz 2-1 tại Bundesliga trong trận đấu mà Harry Kane đóng góp cả hai đường kiến tạo. Trong khi đó, PSG hạ Troyes 1-0 tại Ligue 1 (Pháp) với Ilya Zabarnyi là người điền tên mình lên bảng điện tử.