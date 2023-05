Kết quả bóng đá SEA Games 32 ngày 12/5: ĐT nữ Việt Nam thắng nhàn ĐT nữ Campuchia

15:29

Campuchia vào bán kết không phải là bất ngờ. Không phải chủ nhà mạnh, nguyên do là các đối thủ cạnh tranh như Lào và Singapore quá yếu nên khá dễ cho Campuchia cùng Thái Lan đoạt vé vào bán kết. Thực tế, ở lượt trận cuối cùng, dù chọn lối chơi "đổ bê tông", đá quyết liệt nhưng đội bóng nữ xứ Chùa tháp vẫn thua Thái Lan 3 bàn không gỡ.

Phải thừa nhận rằng, Campuchia là đội bóng yếu nhất trong 4 đội vào bán kết. So với ĐT nữ Việt Nam, Campuchia ở vị thế thấp hơn rất nhiều nên khó so đo về mặt chuyên môn nếu như chơi tất tay. Ở thế cửa dưới, Campuchia nhiều khả năng sẽ sử dụng lại chiến thuật “dựng xe bus” trước cầu môn giống như trong trận gặp Thái Lan, qua đó nuôi hy vọng kéo trận đấu vào loạt sút luân lưu và trông chờ vào may mắn.

Đó là một kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra và chắc chắn, HLV Mai Đức Chung cũng đã đoán được ý đồ của chủ nhà. Vấn đề hiện tại là ĐT nữ Việt Nam cần có phương án hóa giải “khối bê tông” Campuchia ở trận đấu tới. Tuy trình độ hai bên chênh lệch nhưng Huỳnh Như và đồng đội không được phép chủ quan. Sự tỉnh táo là hết sức cần thiết. ĐT nữ Việt Nam cần tránh nôn nóng mắc bẫy đội chủ nhà, để rồi rơi vào thế bế tắc.

việc gặp một đối thủ yếu như Campuchia - đội từng lọt lưới 20 bàn trong 3 lần đối đầu và không ghi nổi 1 bàn thắng, sẽ cho phép ĐT nữ Việt Nam có những tính toán về chuyên môn cũng như nhân sự nhằm chuẩn bị tốt cho trận tranh chấp thứ hạng sau đó.