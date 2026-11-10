Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 10/11: U23 Việt Nam thắng "ba sao" U23 Thái Lan
VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 10/11: U23 Việt Nam giành chiến thắng đậm 3-0 trước U23 Thái Lan ở lượt trận ra quân Giải giao hữu quốc tế U23 Gia Lai VTV Cup 2026 diễn ra trên sân vận động Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 10/11: U23 Việt Nam giành chiến thắng đậm 3-0 trước U23 Thái Lan ở lượt trận ra quân Giải giao hữu quốc tế U23 Gia Lai VTV Cup 2026 diễn ra trên sân vận động Pleiku, tỉnh Gia Lai.
90+5': HẾT GIỜ !!! U23 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U23 Thái Lan.
90': Hiệp 2 có 5 phút bù giờ.
87': VÀO VÀO VÀO OOO !!! U23 Việt Nam 3-0 U23 Thái Lan
Trên chấm 11m, Williams Minh Hoàng dứt điểm rất căng về phía bên trái theo hướng nhìn của tiền đạo U23 Việt Nam. Thủ thành Sirassawut bay người hết cỡ chạm được tay vào bóng nhưng không thể cản phá. Tỉ số của trận đấu lúc này là 3-0 cho U23 Việt Nam.
85': PHẠT ĐỀN !!! Gia Bảo đi bóng khéo léo xộc thẳng vào vòng cấm của U23 Thái Lan. Thủ thành Sirassawut lao ra rất nhanh nhưng đã phạm lỗi với Gia Bảo. U23 Việt Nam được hưởng quả đá 11m.
80': RU NGỦ !!! U23 Việt Nam đang triển khai lối chơi chậm và luân chuyển bóng nhiều ở khu vực giữa sân, sẵn sàng tận dụng sơ hở từ hàng phòng ngự của U23 Thái Lan để đưa ra những tình huống tấn công quyết định.
76': THAY NGƯỜI !! Williams Minh Hoàng và Hoàng Anh là hai cái tên tiếp theo được HLV Đinh Hồng Vinh tung vào sân thế chỗ cho Minh Tâm và Đăng Khoa.
71': NGUY HIỂM !!! Quang Kiệt và Tuấn Khải xử lý lóng ngóng làm mất bóng ở khu vực rìa vòng cấm U23 Việt Nam, tạo điều kiện cho cầu thủ U23 Thái Lan nhận bóng rồi xộc thẳng vào khu vực 5m50. Tuy vậy, thủ môn Văn Bình đã dũng cảm lao ra để ôm gọn bóng ngay trước mũi giày đối thủ.
67': THAY NGƯỜI !!! Gia Bảo và Bá Đạt được HLV Đinh Hồng Vinh tung vào sân thế chỗ cho Hoàng Minh và Văn Thuận.
65': Các cầu thủ U23 Việt Nam bất ngờ thi đấu trùng xuống và tạo điều kiện cho U23 Thái Lan kiểm soát bóng, nhưng đối thủ vẫn chưa thể tìm đường vào khung thành đội chủ nhà.
61': KHÔNG VÀO !!! Từ quả đá phạt cố định chính diện khung thành của thủ môn Văn Bình, Siradanai dứt điểm đưa bóng đi sát cột dọc ở góc xa nhưng thủ môn của U23 Việt Nam đã bay người đẩy bóng thành công.
58': KHÔNG VÀO !!! Văn Thuận nhả bóng xuống cánh phải theo hướng tấn công để Hoàng Minh thoát xuống đối mặt thủ môn, nhưng pha dứt điểm cuối cùng của cầu thủ U23 Việt Nam tương đối nhẹ và không thể làm khó thủ môn Sirassawut.
54': U23 Thái Lan có hàng loạt các pha ban bật phối hợp ở rìa vòng cấm của U23 Việt Nam, tuy nhiên Quang Kiệt cùng các đồng đội đã giữ cự ly đội hình tốt để bảo vệ khung thành thủ môn Văn Bình.
50': KHÔNG VÀO !!! Quang Duyệt nhận bóng từ cánh phải theo hướng tấn công rồi tung cú sút căng vào góc cao khung thành từ ngoài vòng cấm, nhưng không thể đánh bại Sirassawut.
48': PHÒNG NGỰ CHẮC CHẮN !!! U23 Thái Lan có tình huống lên bóng thoáng bên phía cánh phải theo hướng tấn công, tuy nhiên Tuấn Khải đã chơi chắc chắn để ngăn chặn cầu thủ đối phương đi bóng vào vòng cấm.
46': HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!! U23 Việt Nam nắm quyền giao bóng.
45+2': KẾT THÚC HIỆP 1 !!! U23 Việt Nam tạm dẫn trước U23 Thái Lan với tỉ số 2-0.
45': VÀO VÀO VÀO OOOO !!! U23 Việt Nam 2-0 U23 Thái Lan
Minh Tâm lao người đánh đầu dũng mãnh trong vòng cấm của U23 Thái Lan đưa bóng đi chạm cột dọc bay vào lưới, nâng tỉ số lên 2-0 cho U23 Việt Nam ở những phút cuối của hiệp 1.
42': Sau quãng thời gian chơi ép sân đối thủ, U23 Việt Nam đang chủ động giảm nhịp độ trận đấu khi đã bước vào những phút cuối của hiệp thi đấu thứ nhất.
36': NGUY HIỂM !!! Jehhanafee đi bóng từ cánh trái theo hướng tấn công cắt ngang vào trung lộ rồi dứt điểm bằng chân phải ở rìa vòng cấm, nhưng bóng đi vọt xà khung thành của thủ môn Văn Bình.
32': KHÔNG VÀO !!! Văn Thuận nhảy múa trong vòng cấm trước 3 cầu thủ của U23 Thái Lan rồi tung cú sút bổng vào góc gần nhưng không thể đánh bại thủ môn Sirassawut.
27': LIÊN TIẾP BỊ CẢN PHÁ !!! Đăng Khoa đi bóng khéo léo nơi rìa vòng cấm rồi tung cú sút vào góc xa nhưng thủ thành U23 Thái Lan đã chơi tập trung để cản phá. Sau đó, liên tiếp 2 pha dứt điểm của Văn Thuận và Hoàng Minh đều bị thủ môn Sirassawut hóa giải thành công.
24': Sau khi có bàn thắng dẫn trước, U23 Việt Nam tiếp tục thi đấu kiểm soát thế trận và tạo được sức ép về phía khu vực vòng cấm địa của đối thủ. Trong khi U23 Thái Lan đang gặp khó trong nhiệm vụ lên bóng và thoát pressing.
19': VÀO VÀO VÀO !!! U23 Việt Nam 1-0 U23 Thái Lan
Minh Tâm chiếm lĩnh khoảng không rất tốt trong vòng cấm để đánh đầu căng vào góc cao khung thành đánh bại thủ môn Sirassawut, mở tỉ số cho U23 Việt Nam.
14': KHÔNG VÀO OOO !!! Từ quả đá phạt cố định chếch về phía bên trái theo hướng nhìn của thủ môn U23 Thái Lan, Văn Thuận tung cú dứt điểm căng vào góc xa khung thành nhưng không thể đánh bại thủ thành Sirassawut.
12': NGẪU HỨNG !!! Sau hàng loạt các pha ban bật nơi rìa vòng cấm của U23 Thái Lan, Bảo Long quyết định dứt điểm bằng mu chính diện chân trái đưa bóng đi chìm và liệng, nhưng thủ môn Sirassawut đã chơi tập trung để ôm bóng thành công.
10': KHÔNG ĐƯỢC !!! U23 Việt Nam được hưởng quả đá phạt cố định bên ngoài vòng cấm U23 Thái Lan, nhưng tình huống dứt điểm của Nguyên Hoàng không thể vượt qua hàng rào đối thủ.
8': TIẾC NUỐI !!! Tuấn Khải di chuyển thông minh vào vòng cấm của U23 Thái Lan nhưng không thể dứt điểm thành công sau tình huống treo bóng từ chấm đá phạt góc của đồng đội.
7': KHÔNG VÀO !!! Ngô Đăng Khoa có tình huống đột phá bên phía cánh trái theo hướng tấn công rồi có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm đối thủ. Tuy nhiên, pha sút bóng của cầu thủ Việt kiều đi chệch cột dọc U23 Thái Lan.
3': Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội lập tức đẩy tốc độ trận đấu lên cao nhưng chưa có nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra.
1': TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!! Các cầu thủ chủ nhà U23 Việt Nam ra sân trong trang phục áo đỏ quần đỏ, trong khi dàn cầu thủ U23 Thái Lan thi đấu trong trang phục áo trắng quần xanh.
Đội hình ra sân trận U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan:
U23 Việt Nam: Văn Bình, Tuấn Khải, Nguyên Hoàng, Quang Kiệt, Bảo Long, Văn Thuận, Hoàng Minh, Quang Duyệt, Đăng Khoa, Long Vũ, Minh Tâm.
U23 Thái Lan: Sirassawut, Pakawat, Chaiyasit, Wanthayawut, Eakaphat, Jittipat, Peeranan, Siradanai, Paripan, Tontawan, Jehhanafee.
Các cầu thủ U23 Việt Nam khởi động trước giờ thi đấu (Ảnh: HT)
Các cầu thủ U23 Thái Lan khởi động trước giờ thi đấu (Ảnh: Changsuek)
U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan sẽ đối đầu lúc 19h ngày 10/11 trên sân Pleiku, trong trận mở màn giải giao hữu quốc tế U23 Gia Lai VTV Cup 2026. Đây là cuộc so tài đáng chú ý giữa hai nền bóng đá trẻ hàng đầu Đông Nam Á, đồng thời là cơ hội để những nhân tố mới thể hiện năng lực trong màu áo đội tuyển.
Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa là những điểm nhấn đáng chờ đợi
Sân Pleiku là lợi thế đáng kể đối với U23 Việt Nam trong trận đấu này. Sự cổ vũ của khán giả nhà có thể tạo thêm động lực cho các cầu thủ trẻ, nhất là khi đối thủ là U23 Thái Lan, đội bóng luôn mang đến những cuộc đối đầu giàu cảm xúc.
Nhân sự của U23 Việt Nam cũng có những thay đổi so với kế hoạch ban đầu. Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Lê Phát và Nguyễn Đăng Dương được điều chuyển lên đội tuyển quốc gia, trong khi Trần Thành Trung và Nguyễn Trọng Tuấn không thể tiếp tục đồng hành vì chấn thương. Cao Hoàng Minh cùng Nguyễn Đức Phú được triệu tập bổ sung để tăng cường lực lượng.
Trong bối cảnh đó, kinh nghiệm của nhóm cầu thủ từng tham dự ASIAD 2026 có ý nghĩa quan trọng. 7 cái tên gồm thủ môn Cao Văn Bình, Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt, Lê Đình Long Vũ, Lê Văn Thuận, Nguyễn Lương Tuấn Khải và Nguyễn Quốc Toản có thể đóng góp vào việc duy trì sự ổn định cho đội hình.
Trên hàng công, Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa là hai gương mặt đáng chú ý. Williams Minh Hoàng sở hữu chiều cao 1m90, vừa khoác áo ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 và ghi được 1 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo. Thể hình cùng khả năng di chuyển linh hoạt là những điểm mạnh của tiền đạo đang chơi cho CLB CA TP.HCM, dù anh vẫn cần cải thiện sự gọn gàng trong các pha xử lý và dứt điểm.
Trong khi đó, Ngô Đăng Khoa nổi bật với tốc độ và khả năng đi bóng tạo đột biến. Việc cùng khoác áo CLB CA TP.HCM giúp cầu thủ sinh năm 2006 có cơ hội duy trì sự ăn ý với Williams Minh Hoàng. Nếu được trao cơ hội thi đấu cùng nhau, bộ đôi này sẽ là những nhân tố đáng chờ đợi trên hàng công U23 Việt Nam.
U23 Thái Lan có những mũi nhọn nguy hiểm
U23 Thái Lan cũng không có quá trình chuẩn bị lý tưởng trước chuyến hành quân tới Gia Lai. HLV Thawatchai cho biết một số cầu thủ vừa thi đấu tại Thai League cuối tuần qua đã phải lập tức di chuyển sang Việt Nam. Hành trình đến Pleiku cũng mất nhiều thời gian do đội bóng không có chuyến bay thẳng, phải hạ cánh tại Hà Nội trước khi nối chuyến.
Nhà cầm quân này thừa nhận thời gian chuẩn bị hạn chế và không đặt nặng thành tích tại giải đấu. Mục tiêu chính của U23 Thái Lan là tạo điều kiện để những cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm quốc tế, hướng tới các nhiệm vụ trong năm 2027 và vòng loại U23 châu Á 2028.
Paripan Wongsa, Jehhanafee Mamah và Worawut Noisri là những cái tên đáng chú ý bên phía đội khách. Đây là những cầu thủ mà hàng phòng ngự Việt Nam cần dành sự tập trung, đặc biệt trong các tình huống đối phương tổ chức tấn công nhanh.
Xét trong 5 lần đối đầu gần nhất ở cấp độ U23, Việt Nam thắng 3, hòa 1 và thua 1. Thành tích này là cơ sở để đội chủ nhà có thêm sự tự tin, nhưng những kết quả trong quá khứ không quyết định cục diện trận đấu sắp tới.
Với thời gian chuẩn bị hạn chế của cả hai đội, sự tập trung và khả năng tận dụng cơ hội sẽ có ý nghĩa quan trọng. U23 Việt Nam cần phát huy lợi thế sân nhà, đồng thời hạn chế sai sót trong phòng ngự trước những cầu thủ tấn công giàu tốc độ của đối phương.
Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan: Quyết thắng ngày ra quân
VOV.VN - Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan thuộc lượt trận 1 Giải giao hữu quốc tế U23 Gia Lai VTV Cup 2026 diễn ra lúc 19h00 hôm nay 10/11 trên sân vận động Pleiku: Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh quyết thắng ngày ra quân.
HLV Đinh Hồng Vinh đặt mục tiêu dài hạn với U23 Việt Nam
VOV.VN - HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá việc cọ xát với các đối thủ mạnh là cơ hội để các cầu thủ U23 Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị cho những giải đấu quan trọng trong năm 2027.
U23 Việt Nam điều chỉnh lực lượng trước trận gặp U23 Thái Lan
VOV.VN - U23 Việt Nam có sự thay đổi về lực lượng khi Trần Thành Trung không thể thi đấu cùng toàn đội vì chấn thương.
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 10/11: Việt Nam đấu Thái Lan
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 10/11: U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan đối đầu ở lượt trận 1 Giải giao hữu quốc tế U23 Gia Lai VTV Cup 2026.
U23 Việt Nam hội quân, bắt đầu chuẩn bị cho giải đấu tứ hùng tại Gia Lai
VOV.VN - U23 Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Trung tâm Thể thao Hàm Rồng để chuẩn bị cho giải đấu tứ hùng tại Gia Lai.
HLV Đinh Hồng Vinh đặt mục tiêu dài hạn với U23 Việt Nam
VOV.VN - HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá việc cọ xát với các đối thủ mạnh là cơ hội để các cầu thủ U23 Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị cho những giải đấu quan trọng trong năm 2027.