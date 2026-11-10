Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 10/11: U23 Việt Nam thắng "ba sao" U23 Thái Lan

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U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan sẽ đối đầu lúc 19h ngày 10/11 trên sân Pleiku, trong trận mở màn giải giao hữu quốc tế U23 Gia Lai VTV Cup 2026. Đây là cuộc so tài đáng chú ý giữa hai nền bóng đá trẻ hàng đầu Đông Nam Á, đồng thời là cơ hội để những nhân tố mới thể hiện năng lực trong màu áo đội tuyển.

Ảnh: VFF

Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa là những điểm nhấn đáng chờ đợi

Sân Pleiku là lợi thế đáng kể đối với U23 Việt Nam trong trận đấu này. Sự cổ vũ của khán giả nhà có thể tạo thêm động lực cho các cầu thủ trẻ, nhất là khi đối thủ là U23 Thái Lan, đội bóng luôn mang đến những cuộc đối đầu giàu cảm xúc.

Nhân sự của U23 Việt Nam cũng có những thay đổi so với kế hoạch ban đầu. Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Lê Phát và Nguyễn Đăng Dương được điều chuyển lên đội tuyển quốc gia, trong khi Trần Thành Trung và Nguyễn Trọng Tuấn không thể tiếp tục đồng hành vì chấn thương. Cao Hoàng Minh cùng Nguyễn Đức Phú được triệu tập bổ sung để tăng cường lực lượng.

Ảnh: VFF

Trong bối cảnh đó, kinh nghiệm của nhóm cầu thủ từng tham dự ASIAD 2026 có ý nghĩa quan trọng. 7 cái tên gồm thủ môn Cao Văn Bình, Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt, Lê Đình Long Vũ, Lê Văn Thuận, Nguyễn Lương Tuấn Khải và Nguyễn Quốc Toản có thể đóng góp vào việc duy trì sự ổn định cho đội hình.

Trên hàng công, Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa là hai gương mặt đáng chú ý. Williams Minh Hoàng sở hữu chiều cao 1m90, vừa khoác áo ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 và ghi được 1 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo. Thể hình cùng khả năng di chuyển linh hoạt là những điểm mạnh của tiền đạo đang chơi cho CLB CA TP.HCM, dù anh vẫn cần cải thiện sự gọn gàng trong các pha xử lý và dứt điểm.

Ảnh: VFF

Trong khi đó, Ngô Đăng Khoa nổi bật với tốc độ và khả năng đi bóng tạo đột biến. Việc cùng khoác áo CLB CA TP.HCM giúp cầu thủ sinh năm 2006 có cơ hội duy trì sự ăn ý với Williams Minh Hoàng. Nếu được trao cơ hội thi đấu cùng nhau, bộ đôi này sẽ là những nhân tố đáng chờ đợi trên hàng công U23 Việt Nam.

U23 Thái Lan có những mũi nhọn nguy hiểm

U23 Thái Lan cũng không có quá trình chuẩn bị lý tưởng trước chuyến hành quân tới Gia Lai. HLV Thawatchai cho biết một số cầu thủ vừa thi đấu tại Thai League cuối tuần qua đã phải lập tức di chuyển sang Việt Nam. Hành trình đến Pleiku cũng mất nhiều thời gian do đội bóng không có chuyến bay thẳng, phải hạ cánh tại Hà Nội trước khi nối chuyến.

Nhà cầm quân này thừa nhận thời gian chuẩn bị hạn chế và không đặt nặng thành tích tại giải đấu. Mục tiêu chính của U23 Thái Lan là tạo điều kiện để những cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm quốc tế, hướng tới các nhiệm vụ trong năm 2027 và vòng loại U23 châu Á 2028.

Paripan Wongsa, Jehhanafee Mamah và Worawut Noisri là những cái tên đáng chú ý bên phía đội khách. Đây là những cầu thủ mà hàng phòng ngự Việt Nam cần dành sự tập trung, đặc biệt trong các tình huống đối phương tổ chức tấn công nhanh.

Xét trong 5 lần đối đầu gần nhất ở cấp độ U23, Việt Nam thắng 3, hòa 1 và thua 1. Thành tích này là cơ sở để đội chủ nhà có thêm sự tự tin, nhưng những kết quả trong quá khứ không quyết định cục diện trận đấu sắp tới.

Với thời gian chuẩn bị hạn chế của cả hai đội, sự tập trung và khả năng tận dụng cơ hội sẽ có ý nghĩa quan trọng. U23 Việt Nam cần phát huy lợi thế sân nhà, đồng thời hạn chế sai sót trong phòng ngự trước những cầu thủ tấn công giàu tốc độ của đối phương.