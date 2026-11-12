Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 12/11: Việt Nam thua sít sao New Zealand

Futsal nữ Việt Nam thua ngược New Zealand 2-3

Trong trận giao hữu quốc tế diễn ra chiều 12/11 tại Nhà thi đấu phường Chánh Hưng (TP.HCM), đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã để thua đội tuyển futsal nữ New Zealand với tỷ số 2-3. Dù vậy, các học trò của HLV trưởng Huỳnh Thị Thanh Khiết vẫn thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm, đặc biệt trong những phút cuối trận.

Đây là lần đầu tiên hai đội tuyển futsal nữ Việt Nam và New Zealand chạm trán ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Trận đấu cũng là dịp để thầy trò HLV Huỳnh Thị Thanh Khiết rà soát lực lượng, hoàn thiện lối chơi và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế trong quá trình chuẩn bị cho các nhiệm vụ năm 2027.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam sớm có bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ 2.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam nhập cuộc chủ động và sớm có bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ 2. Từ tình huống đá phạt trước khung thành đối phương, đội trưởng Lê Thị Thanh Ngân chuyền bóng thuận lợi đểRinto) dứt điểm một chạm hiểm hóc, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước 1-0.

Sau bàn thua, New Zealand đẩy cao đội hình, tận dụng ưu thế về thể hình để gia tăng sức ép. Đội khách tạo ra một số tình huống dứt điểm nguy hiểm, song thủ môn Trần Thị Hải Yến cùng các đồng đội đã thi đấu tập trung, bảo toàn lợi thế dẫn bàn cho Việt Nam đến hết hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, New Zealand gia tăng sức ép và tìm được bàn gỡ hòa 1-1 nhờ công của đội trưởng Hannah Kraakman. Tiếp đà hưng phấn, đội khách tiếp tục có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 sau pha xử lý cá nhân và dứt điểm của Jamie Evans.

Trong thế trận bị dẫn bàn, đội tuyển futsal nữ Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, một tình huống chuyền bóng thiếu chính xác ở phần sân nhà đã tạo cơ hội để Libby Boobyer dứt điểm, nâng tỷ số lên 3-1 cho New Zealand.

Những phút cuối trận, ban huấn luyện đội tuyển futsal nữ Việt Nam quyết định sử dụng chiến thuật power-play nhằm tăng cường sức ép. Nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp bằng bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 của Nguyễn Thị Vân Anh. Trong hơn 2 phút cuối, các cầu thủ Việt Nam tiếp tục dồn lên tấn công, tạo thêm một số cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Chung cuộc, đội tuyển futsal nữ Việt Nam nhận thất bại sít sao 2-3 trước New Zealand. Hai đội sẽ tiếp tục gặp nhau ở trận giao hữu lượt về, diễn ra lúc 16h00 ngày 14/11 tại Nhà thi đấu phường Chánh Hưng, TP.HCM.