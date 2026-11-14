Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 14/11: U19 Việt Nam thua sát nút U19 Hàn Quốc

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CFA Team China Panda Cup International Youth Tournament Chengdu 2026 diễn ra từ ngày 11/11 đến 17/11 tại Trung tâm thể thao Shuangliu (Thành Đô, Trung Quốc), với sự tham dự của bốn đội tuyển U19 gồm Việt Nam, chủ nhà Trung Quốc, Hàn Quốc và Tajikistan.

Hình ảnh trận U19 Hàn Quốc vs U19 Tajikistan. (Ảnh: BTC).

Việc được thử sức ở một giải đấu quốc tế với sự góp mặt của những đội tuyển trẻ có chất lượng như Trung Quốc, Hàn Quốc và Tajikistan sẽ là trải nghiệm bổ ích đối với các cầu thủ trẻ Việt Nam. Đây là cơ hội để Ban huấn luyện đánh giá năng lực, khả năng thích nghi với cường độ thi đấu quốc tế, đồng thời tiếp tục rà soát và phát triển nguồn lực kế cận, chuẩn bị lực lượng cho những nhiệm vụ dài hạn của bóng đá Việt Nam.

Trong trận ra quân, U19 Việt Nam đã để thua U19 Trung Quốc 1-3. Nhìn chung, đây là trận đấu U19 Việt Nam đã chơi không tốt bằng đối thủ nhưng vẫn có những điểm sáng nhất định đến từ trung vệ Quốc Khánh và tiền đạo Moric.

Trong khi đó, U19 Hàn Quốc triệu tập rất nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các CLB ở châu Âu đến với giải đấu năm nay.

Cụ thể, HLV trưởng Kim Jung Soo đã triệu tập 4 cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu về tham dự Panda Cup 2026 là: Lee Gyeong Hyun thuộc FC Copenhagen (Đan Mạch), Bae Seung Gyun của FC Dordrecht (Hà Lan), Kim Min Chan đang khoác áo VfL Kamen và Lee Choong Hyun thuộc biên chế Magdeburg, cùng ở Đức.

Bên cạnh 4 cầu thủ tại châu Âu, danh sách U19 Hàn Quốc còn có 20 gương mặt thuộc các CLB K.League và 2 cầu thủ đang thi đấu cho các CLB sinh viên. Một số cái tên đáng chú ý là Mo Gyeong Bin của Suwon Samsung, Kim Hyun Oh đang chơi cho Gyeongnam FC và Kang Dong Hwi đang khoác áo Jeju SK.

Dù vậy trong ngày ra quân, U19 Hàn Quốc chưa thể hiện được hết năng lực và khá vất vả mới có được trận hòa 1-1 trước dàn cầu thủ từng dự U17 World Cup 2025 của U19 Tajikistan.