Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 14/11: U19 Việt Nam thua sát nút U19 Hàn Quốc
Thứ Bảy, 16:22, 14/11/2026
VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 14/11: U19 Việt Nam thua sát nút U19 Hàn Quốc 1-2 ở giải giao hữu Panda Cup 2026.
Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 14/11: U19 Việt Nam thua sát nút U19 Hàn Quốc 1-2 ở giải giao hữu Panda Cup 2026.
Đây là trận đấu mà thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có những thời điểm chơi tốt và có những phút áp đảo. Tuy nhiên về tổng thể thì Hàn Quốc vẫn là đội nhỉnh hơn và tận dụng cơ hội tốt hơn để giành chiến thắng.
U19 Việt Nam sẽ còn trận đấu cuối cùng tại Panda Cup 2026 gặp Tajikistan vào ngày 17/11.
VOV.VN - Sáng 9/11, U19 Việt Nam đã lên đường sang Trung Quốc tham dự Giải bóng đá quốc tế CFA Team China Panda Cup 2026.
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CFA Team China Panda Cup International Youth Tournament Chengdu 2026 diễn ra từ ngày 11/11 đến 17/11 tại Trung tâm thể thao Shuangliu (Thành Đô, Trung Quốc), với sự tham dự của bốn đội tuyển U19 gồm Việt Nam, chủ nhà Trung Quốc, Hàn Quốc và Tajikistan.
Việc được thử sức ở một giải đấu quốc tế với sự góp mặt của những đội tuyển trẻ có chất lượng như Trung Quốc, Hàn Quốc và Tajikistan sẽ là trải nghiệm bổ ích đối với các cầu thủ trẻ Việt Nam. Đây là cơ hội để Ban huấn luyện đánh giá năng lực, khả năng thích nghi với cường độ thi đấu quốc tế, đồng thời tiếp tục rà soát và phát triển nguồn lực kế cận, chuẩn bị lực lượng cho những nhiệm vụ dài hạn của bóng đá Việt Nam.
Trong trận ra quân, U19 Việt Nam đã để thua U19 Trung Quốc 1-3. Nhìn chung, đây là trận đấu U19 Việt Nam đã chơi không tốt bằng đối thủ nhưng vẫn có những điểm sáng nhất định đến từ trung vệ Quốc Khánh và tiền đạo Moric.
Trong khi đó, U19 Hàn Quốc triệu tập rất nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các CLB ở châu Âu đến với giải đấu năm nay.
Cụ thể, HLV trưởng Kim Jung Soo đã triệu tập 4 cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu về tham dự Panda Cup 2026 là: Lee Gyeong Hyun thuộc FC Copenhagen (Đan Mạch), Bae Seung Gyun của FC Dordrecht (Hà Lan), Kim Min Chan đang khoác áo VfL Kamen và Lee Choong Hyun thuộc biên chế Magdeburg, cùng ở Đức.
Bên cạnh 4 cầu thủ tại châu Âu, danh sách U19 Hàn Quốc còn có 20 gương mặt thuộc các CLB K.League và 2 cầu thủ đang thi đấu cho các CLB sinh viên. Một số cái tên đáng chú ý là Mo Gyeong Bin của Suwon Samsung, Kim Hyun Oh đang chơi cho Gyeongnam FC và Kang Dong Hwi đang khoác áo Jeju SK.
Dù vậy trong ngày ra quân, U19 Hàn Quốc chưa thể hiện được hết năng lực và khá vất vả mới có được trận hòa 1-1 trước dàn cầu thủ từng dự U17 World Cup 2025 của U19 Tajikistan.
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14:36
1' Trận đấu bất đầu !!!
14:48
10' Sau 10 phút đầu tiên, U19 Hàn Quốc đang là đội nhỉnh hơn. Đội bạn sở hữu đến 72% thời lượng bóng lăn trên sân.
14:57
14:59
21' U19 Hàn Quốc vẫn đang là đội nhỉnh hơn nhưng các pha lên bóng cuối cùng của đội bóng này chưa có độ chuẩn xác. U19 Việt Nam với đội hình thay đổi một vài vị trí so với trận gặp chủ nhà Trung Quốc về cơ bản đang phòng ngự tốt.
15:04
26' U19 Việt Nam đang có những nỗ lực để đẩy cao đội hình nhưng những tình huống triển khai của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn bị đội chủ nhà bẻ gãy tương đối dễ dàng.
15:06
30' Trong khoảng gần 5 phút gần nhất bóng lăn trên sân, U19 Việt Nam với sự cơ động của Duy Khang và Moric đang khiến U19 Hàn Quốc phải phòng ngự tương đối vất vả.
15:09
37' Sau những phút U19 Hàn Quốc để U19 Việt Nam lấn lướt, HLV Kim Jung Soo đã phải có những sự điều chỉnh, thay đổi về lực lượng.
15:12
39' VÀO !! Không lâu sau khi thay đổi người, U19 Hàn Quốc đã có bàn mở tỷ số với tình huống dứt điểm chính xác trong vòng cấm U19 Việt Nam. Thủ môn Anh Chiến không có cơ hội để cản phá.
15:15
Hiệp 1 có 1 phút bù giờ !!!
15:17
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 cho U19 Hàn Quốc.
15:19
15:32
Hiệp 2 bắt đầu !!!
15:37
49' VÀO OOOO!!!! Sau những nỗ lực ép sân ở đầu hiệp 2, U19 Việt Nam đã có bàn gỡ hòa 1-1 sau tình huống phối hợp tấn công và dứt điểm ở khu vực trung lộ.
15:42
55' U19 Hàn Quốc được hưởng quả đá phạt ở cự ly hơn 20m, cầu thủ đội bạn tung ra cú sút nhưng bóng đi thiếu chính xác.
15:44
57' Cầu thủ U19 Việt Nam đột phá và nỗ lực tung ra cú sút khiến thủ môn của U19 Hàn Quốc phải vất vả cứu thua.
VOV.VN - U17 Việt Nam sẽ phải đối mặt với những khó khăn rất lớn tại U17 World Cup 2026 khi dàn cầu thủ mà HLV Cristiano Roland có trong tay sở hữu chiều cao thấp hơn rất nhiều so với các đối thủ cùng bảng.