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Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 14/7: Thái Nguyên T&T hòa tiếc nuối TP.HCM I

Thứ Ba, 20:44, 14/07/2026
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VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 14/7: Thái Nguyên T&T hòa tiếc nuối TP.HCM I ở lượt 6 giải nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2026.

Ngày 14/7, các trận đấu thuộc vòng 6 giải bóng đá nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2026 đã sôi động diễn ra. Chuỗi trận chưa thành công ở giai đoạn lượt đi càng khiến Than KSVN quyết tâm hơn trong chuyến làm khách trên sân của Hà Nội II.

ket qua bong da viet nam hom nay 14 7 thai nguyen t t hoa tiec nuoi tp.hcm i hinh anh 1
Ảnh: VFF

Đội bóng vùng mỏ nỗ lực chơi tấn công ngay từ những phút đầu tiên và sớm có được điều mình cần. Phút thứ 5, Hồ Thị Thanh Thảo có bàn thắng mở tỉ số trận đấu cho Than KSVN. Tiếp đà hưng phấn, Than KSVN tiếp tục dâng cao đội hình và dồn ép đối thủ.

Tuy nhiên, Hà Nội II chơi tỉnh táo và chắc chắn hơn sau bàn thua. Than KSVN không tìm được đường vào khung thành đối phương thêm một lần nào nữa trong 45 phút đầu tiên. Hiệp 1 kết thúc với lợi thế mong manh cho Than KSVN.

ket qua bong da viet nam hom nay 14 7 thai nguyen t t hoa tiec nuoi tp.hcm i hinh anh 2
Ảnh: VFF

Sang hiệp 2, Than KSVN chơi hiệu quả hơn khi Như Quỳnh nhân đôi cách biệt ở phút 48. Sau đó, chính cô gái này lại lập công để nâng tỉ số lên 3-0. Cách biệt này là đủ để Than KSVN giành chiến thắng tuyệt đối trên sân Hà Đông.

ket qua bong da viet nam hom nay 14 7 thai nguyen t t hoa tiec nuoi tp.hcm i hinh anh 3
Ảnh: VFF

Trong khi đó, TP.HCM II gây bất ngờ lớn bằng bàn thắng mở tỉ số trận đấu của Thục Nghi trong cuộc đọ sức với Phong Phú Hà Nam. Pha lập công đến ngay ở phút thứ 6. Dù vậy, đội chủ nhà sớm có bàn gỡ ngay ở phút 27 bằng pha dứt điểm của Tạ Thị Thủy.

ket qua bong da viet nam hom nay 14 7 thai nguyen t t hoa tiec nuoi tp.hcm i hinh anh 4
Ảnh: VFF

Sang hiệp 2, kịch bản tiếp tục lặp lại khi Ngọc Duyên lần thứ hai giúp TP.HCM II vươn lên dẫn trước. Mãi đến phút 83, bàn gỡ muộn màng của Đào Thị Ngân chỉ có thể giúp Phong Phú Hà Nam giữ lại 1 điểm trên sân nhà.

ket qua bong da viet nam hom nay 14 7 thai nguyen t t hoa tiec nuoi tp.hcm i hinh anh 5
Ảnh: VFF

Ở trận đấu muộn nhất lượt 6, Thái Nguyên T&T giành 1 điểm trước đội đầu bảng TP.HCM I. Họ ghi bàn mở tỉ số ở phút 64 do công của Ngọc Ánh. Tuy nhiên, đội bóng xứ chè không giữ được thành quả và để Quỳnh Anh ấn định tỉ số hòa 1-1 ở phút 88.

ket qua bong da viet nam hom nay 14 7 thai nguyen t t hoa tiec nuoi tp.hcm i hinh anh 6
Ảnh: VFF
PV/VOV.VN
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