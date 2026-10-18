Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 18/10: TP.HCM I vô địch quốc gia lần thứ 15

TP.HCM I đăng quang dù thua Thái Nguyên T&T

Trên sân Ngãi Giao, cơn mưa kéo dài ảnh hưởng phần nào đến chất lượng chuyên môn trận đấu. Thái Nguyên T&T nhập cuộc chủ động và sớm mở tỷ số ở phút thứ 9. Bích Thùy tận dụng cơ hội trong tình huống tấn công, đưa đội khách vượt lên dẫn trước 1-0.

TP.HCM I nhanh chóng đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Phút 17, Thùy Trang có pha dứt điểm nguy hiểm nhưng chưa thể đánh bại hàng phòng ngự đối phương. Đến phút 28, Phan Thị Trang tận dụng tình huống đoạt bóng giữa sân, bứt tốc đối mặt thủ môn rồi dứt điểm chính xác, quân bình tỷ số 1-1.

Sau giờ nghỉ, TP.HCM I gia tăng sức ép nhưng không thể tận dụng các cơ hội tạo ra. Trong khi đó, Thái Nguyên T&T quyết tâm giành chiến thắng để cạnh tranh vị trí thứ hai với Hà Nội I.

Phút 80, Bích Thùy thực hiện đường căng ngang thuận lợi để Thu Thìn bật cao đánh đầu, ấn định chiến thắng 2-1 cho Thái Nguyên T&T. Kết quả này giúp đội bóng xứ chè tạm thời vượt Hà Nội I để vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng.

TP.HCM I khẳng định vị thế số một bóng đá nữ Việt Nam

Dù thất bại ở vòng 13, TP.HCM I vẫn có ngày đăng quang đáng nhớ sau khi sớm giành chức vô địch trước hai vòng đấu. Đội bóng tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của bóng đá nữ Việt Nam với lần thứ 8 liên tiếp đăng quang và nâng tổng số danh hiệu vô địch quốc gia lên con số 15.

Lễ trao giải có sự tham dự của ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM; cùng ông Trần Anh Minh, Tổng Giám đốc Công ty Thái Sơn Bắc.

TP.HCM I chính thức đăng quang Giải bóng đá nữ VĐQG Cúp Thái Sơn Bắc 2026.

Ở các trận đấu còn lại, Than KSVN thắng Hà Nội II với tỷ số 7-0 trên sân Cửa Ông. Đội bóng vùng mỏ ghi năm bàn trong hiệp một và có thêm hai bàn sau giờ nghỉ. Kết quả này khép lại mùa giải đáng quên của Hà Nội II khi đội bóng không thắng sau 12 trận, với hai trận hòa và 10 thất bại.

Trong khi đó, Phong Phú Hà Nam giành chiến thắng 4-0 trước TP.HCM II trên sân Hà Nam. Đội chủ nhà sớm tạo lợi thế và ghi thêm hai bàn trong hiệp hai để khép lại trận đấu bằng chiến thắng cách biệt.

Vòng 13 tiếp tục cho thấy sự ổn định của TP.HCM I trong cuộc đua vô địch, đồng thời mở ra màn cạnh tranh đáng chú ý giữa Thái Nguyên T&T và Hà Nội I ở nhóm đầu bảng xếp hạng.