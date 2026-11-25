16:52

Thể Công Viettel chia điểm với Melbourne Victory sau trận hòa 0-0 ở cuộc đối đầu diễn ra chiều 25/11. Đại diện Việt Nam có nhiều thời điểm chơi khởi sắc, tạo ra không ít cơ hội ghi bàn nhưng không thể tận dụng thành công.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Melbourne Victory chủ động đẩy cao đội hình và gây sức ép lên phần sân Thể Công Viettel. Phút đầu tiên, Harry Sawyer đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang. Đến phút thứ 2, tiền đạo này tiếp tục có cơ hội dứt điểm nhưng không thắng được hàng phòng ngự đối phương.

Sau những phút đầu chịu sức ép, Thể Công Viettel dần lấy lại thế trận và tổ chức nhiều pha phản công nguy hiểm. Phút 14, Damian Vũ Thành An khiến hàng thủ Melbourne Victory vất vả chống đỡ bằng tình huống không chiến. Đến phút 25, cầu thủ Việt kiều xử lý khéo léo trong vòng cấm nhưng cú sút lại đi vọt xà đáng tiếc.

Đội bóng áo lính tiếp tục tạo sức ép với những pha dứt điểm của Rimario và Hữu Thắng ở phút 32. Trong khi đó, Melbourne Victory cũng bỏ lỡ cơ hội mười mươi ở phút 39 khi Matthew Grimaldi sút ra ngoài trước khung thành rộng mở. Cuối hiệp một, thủ môn Caruso Minh Khang có pha cứu thua xuất sắc trước cú volley của Jordi Valadon, giúp hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0.

Sau giờ nghỉ, Thể Công Viettel đưa Andre Luiz vào thay Hữu Thắng nhằm tăng cường khả năng kiểm soát tuyến giữa. Tuy nhiên, Melbourne Victory vẫn duy trì sức ép và liên tục tổ chức các đợt tấn công nguy hiểm. Phút 75, Guillermo May sút phạt hiểm hóc nhưng thủ môn Lawrence Caruso xuất sắc đổ người cứu thua cho đội khách.

Những phút cuối trận chứng kiến thế trận đôi công hấp dẫn. Thể Công Viettel có nhiều cơ hội phản công nhưng Đinh Viết Tú và Hoàng Khanh đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Đáng tiếc nhất là tình huống phút 90+4, khi đội bóng áo lính tổ chức phản công trong thế 4 đánh 2 nhưng Hoàng Khanh xử lý không thành công.

Chung cuộc, Thể Công Viettel hòa Melbourne Victory 0-0. Dù giành được một điểm trên sân khách, đại diện Việt Nam có lý do tiếc nuối khi bỏ lỡ nhiều cơ hội thuận lợi để giành chiến thắng.