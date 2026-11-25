Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 25/11: Thể Công Viettel hòa đáng tiếc
VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 25/11, Thể Công Viettel phung phí cơ hội ở cuối trận nên hòa Melbourne Victory với tỉ số 0-0 ở Cúp C2 châu Á 2026/2027.
Thể Công Viettel chia điểm với Melbourne Victory sau trận hòa 0-0 ở cuộc đối đầu diễn ra chiều 25/11. Đại diện Việt Nam có nhiều thời điểm chơi khởi sắc, tạo ra không ít cơ hội ghi bàn nhưng không thể tận dụng thành công.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Melbourne Victory chủ động đẩy cao đội hình và gây sức ép lên phần sân Thể Công Viettel. Phút đầu tiên, Harry Sawyer đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang. Đến phút thứ 2, tiền đạo này tiếp tục có cơ hội dứt điểm nhưng không thắng được hàng phòng ngự đối phương.
Sau những phút đầu chịu sức ép, Thể Công Viettel dần lấy lại thế trận và tổ chức nhiều pha phản công nguy hiểm. Phút 14, Damian Vũ Thành An khiến hàng thủ Melbourne Victory vất vả chống đỡ bằng tình huống không chiến. Đến phút 25, cầu thủ Việt kiều xử lý khéo léo trong vòng cấm nhưng cú sút lại đi vọt xà đáng tiếc.
Đội bóng áo lính tiếp tục tạo sức ép với những pha dứt điểm của Rimario và Hữu Thắng ở phút 32. Trong khi đó, Melbourne Victory cũng bỏ lỡ cơ hội mười mươi ở phút 39 khi Matthew Grimaldi sút ra ngoài trước khung thành rộng mở. Cuối hiệp một, thủ môn Caruso Minh Khang có pha cứu thua xuất sắc trước cú volley của Jordi Valadon, giúp hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0.
Sau giờ nghỉ, Thể Công Viettel đưa Andre Luiz vào thay Hữu Thắng nhằm tăng cường khả năng kiểm soát tuyến giữa. Tuy nhiên, Melbourne Victory vẫn duy trì sức ép và liên tục tổ chức các đợt tấn công nguy hiểm. Phút 75, Guillermo May sút phạt hiểm hóc nhưng thủ môn Lawrence Caruso xuất sắc đổ người cứu thua cho đội khách.
Những phút cuối trận chứng kiến thế trận đôi công hấp dẫn. Thể Công Viettel có nhiều cơ hội phản công nhưng Đinh Viết Tú và Hoàng Khanh đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Đáng tiếc nhất là tình huống phút 90+4, khi đội bóng áo lính tổ chức phản công trong thế 4 đánh 2 nhưng Hoàng Khanh xử lý không thành công.
Chung cuộc, Thể Công Viettel hòa Melbourne Victory 0-0. Dù giành được một điểm trên sân khách, đại diện Việt Nam có lý do tiếc nuối khi bỏ lỡ nhiều cơ hội thuận lợi để giành chiến thắng.
Thể Công Viettel bước vào chuyến làm khách trước Melbourne Victory lúc 14h45 ngày 25/11 với áp lực phải giành chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp tại Cúp C2 châu Á 2026/27. Trận đấu thuộc lượt trận thứ 5 bảng E và có ý nghĩa quyết định đối với đại diện Việt Nam.
Sau 4 lượt trận, Thể Công Viettel mới giành được 1 điểm, đứng cuối bảng E. Đội bóng áo lính hòa Melbourne Victory 1-1 ở trận ra quân, trước khi lần lượt thất bại trước FC Seoul và Persib Bandung. Đáng chú ý, hàng công chỉ ghi được 1 bàn, trong khi hàng phòng ngự để thủng lưới tới 10 lần.
Trước trận đấu, HLV Guilherme Almeida khẳng định toàn đội duy trì sự tập trung và quyết tâm hướng tới 3 điểm. Nhà cầm quân người Brazil nhấn mạnh các cầu thủ hiểu rõ trách nhiệm đại diện cho bóng đá Việt Nam và sẽ nỗ lực hết sức để giành kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận đội bóng cần thêm thời gian thích nghi với hệ thống chiến thuật mới.
Ở phía đối diện, Melbourne Victory đang có 4 điểm, xếp thứ ba bảng E. Dù phong độ chưa thực sự ổn định, đội bóng Australia vẫn nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp.
Tại trận lượt đi trên sân Hàng Đẫy, hai đội hòa nhau 1-1. Santos mở tỷ số cho Melbourne Victory trước khi Ribamar ghi bàn gỡ hòa cho Thể Công Viettel. Kết quả này mang đến cơ sở để đại diện Việt Nam hy vọng tạo bất ngờ trên sân khách. Tuy nhiên, Thể Công Viettel cần cải thiện đáng kể khả năng phòng ngự và hiệu quả tấn công nếu muốn giành chiến thắng, qua đó tiếp tục cuộc đua tại đấu trường châu lục.
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Phát biểu tại buổi họp báo trước trận gặp Melbourne Victory, HLV trưởng Thể Công Viettel Guilherme Almeida khẳng định toàn đội sẽ duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu và quyết tâm hướng tới chiến thắng.
Nhà cầm quân người Brazil nhấn mạnh: “Chúng tôi dành sự tôn trọng lớn cho Melbourne Victory. Tuy nhiên, toàn đội đang đại diện cho bóng đá và con người Việt Nam nên sẽ nỗ lực hết sức để giành 3 điểm trong trận đấu ngày mai. Thể Công Viettel đang trong quá trình thích nghi với hệ thống chiến thuật mới và các cầu thủ cần thêm thời gian để làm quen”.
Trong khi đó, cầu thủ Việt kiều Caruso Lawrence Minh Khang bày tỏ sự háo hức khi lần đầu trở về thi đấu và có cơ hội ra sân trước sự cổ vũ của bạn bè, gia đình.
Minh Khang chia sẻ: “Tôi thực sự mong chờ được trở về nhà và thi đấu trước sự chứng kiến của bạn bè, gia đình. Tôi hy vọng có thể mang đến màn trình diễn tốt cho người hâm mộ Việt Nam tại Australia cũng như người hâm mộ ở quê nhà. Với tư cách một tập thể, chúng tôi hiểu rõ những gì cần làm để đạt được kết quả tích cực”.
Trận đấu bắt đầu!!! Thể Công Viettel giao bóng
1': Cơ hội đầu tiên thuộc về Melbourne Victory!!! Harry Sawyer bật cao đánh đầu vọt xà ngang sau quả tạt từ cánh phải.
2': Melbourne Victory tiếp tục uy hiếp khung thành!!! Hàng thủ Thể Công Viettel chơi lúng túng trước pha tấn công trung lộ của đối phương. Tuy nhiên, Harry Sawyer dứt điểm vọt xà trong tình huống hỗn loạn.
6': Đáng tiếc!!! Damian Vũ Thành An không theo kịp đường chuyền dài vượt tuyến. Cầu thủ Việt kiều đang được bố trí chơi cao nhất trong đội hình Thể Công Viettel còn tiền đạo Rimario lùi về hỗ trợ hàng tiền vệ.
10': Phòng ngự chắc chắn!!! Thủ môn Caruso Minh Khang lao ra đấm bóng quyết đoán trong pha phạt góc của Melbourne Victory.
14': Thể Công Viettel đáp trả!!! Damian Vũ Thành An không chiến dũng mãnh khiến hàng thủ Melbourne Victory phải làm việc vất vả.
17': Nguy hiểm!!! Keegan Jelacic treo bóng khó chịu vào vòng cấm, Harry Sawyer bật cao đánh đầu nhưng Lucas Alves chắn bóng giải nguy cho Thể Công Viettel.
20': KHÔNG VÀO!!! Matthew Grimaldi đánh đầu chệch cột dọc sau tình huống phối hợp đá phạt của Melbourne Victory.
23': KHÔNG CÓ PHẠT ĐỀN!!! Rimario ngã trong vòng cấm Melbourne Victory nhưng trọng tài xác định tiền đạo Thể Công Viettel đã việt vị.
25': THỂ CÔNG VIETTEL SUÝT MỞ TỶ SỐ!!! Damian Vũ Thành An xử lý khéo léo trong vòng cấm rồi tung cú sút vọt xà ngang.
29': THỂ CÔNG VIETTEL TIẾP TỤC CÓ CƠ HỘI!!! Quả tạt của Trung Hiếu vô tình đưa bóng hướng vào khung thành và đi chệch cột dọc trong gang tấc. Thủ môn Melbourne Victory đã chủ quan trong tình huống này và suýt phải trả giá đắt.
32': Dứt điểm liên tiếp!!! Pha ra chân của Rimario bị đối phương chặn lại. Hữu Thắng tung cú sút xa nhưng không thắng được thủ môn của Melbourne Victory.
36': Đáng tiếc!!! Thể Công Viettel phối hợp nhịp nhàng để phát triển bóng tiến sát vòng cấm đối phương. Tuy nhiên, đường chọc khe của Hoàng Khanh hướng tới Damian Vũ Thành An đã bị đối phương chặn lại.
39': Melbourne Victory bỏ lỡ cơ hội mười mươi!!! Matthew Grimaldi dứt điểm ra ngoài trước khung thành rộng mở sau khi Franco Lino tung đường căng ngang loại bỏ toàn bộ hàng thủ Thể Công Viettel.
42': Cứu thua ấn tượng!!! Caruso Minh Khang bay người cản phá cú volley quyết đoán của Jordi Valadon.
44': Thể Công Viettel phản đòn!!! Hoàng Khanh tung cú sút quyết đoán từ rìa vòng cấm đưa bóng đi sạt cột dọc.
Hiệp 1 kết thúc!!! Thể Công Viettel và Melbourne Victory bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 0-0.
Hiệp 2 bắt đầu!!! Melbourne Victory giao bóng
46': Thể Công Viettel thay người sau giờ nghỉ!!! Andre Luiz thế chỗ Hữu Thắng ở hàng tiền vệ.
48': Nguy hiểm!!! Harrison Shillington dứt điểm chệch cột dọc sau pha phối hợp xuống biên căng ngang của Melbourne Victory.
51: Dứt điểm!!! Viết Tú bật cao đánh đầu chệch mục tiêu sau pha treo bóng vào vòng cấm của Văn Tú.
55': BẾ TẮC !!! Thể Công Viettel vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của đối phương. Đội chủ nhà đang chơi khá chặt chẽ, bọc lót cho nhau tốt.
61': KHÔNG ĐƯỢC !!! Harrison Shillington đi bóng xâm nhập vòng cấm địa sau đó tung cú dứt điểm. Nhưng tư thế dứt điểm của cầu thủ này không thuận lợi nên bóng đã đi vọt xà.
62': PHẠT GÓC !!! Melbourne Victory được hưởng quả phạt góc bên cánh phải theo hướng tấn công, bóng được treo vào vòng cấm địa Thể Công Viettel, nhưng đại diện Việt Nam đã hóa giải thành công.
64': KHÔNG CÓ 11M !!! Keegan Jelacic đi bóng xâm nhập vòng cấm địa và bị hậu vệ Thể Công Viettel truy cản rồi ngã ra sân, nhưng trọng tài xác định không có lỗi của hậu vệ đội khách ở pha bóng này.
70': THAY NGƯỜI !!! Hoàng Minh vào sân thay Trung Hiếu. Thể Công Viettel vẫn chưa thể tìm kiếm bàn thắng mở tỉ số.
75': CỨU THUA !!! Guillermo May sút phạt trực tiếp rất tốt, nhưng thủ môn Lawrence Caruso đã đổ người cứu thua xuất sắc cho đội khách. Melbourne Victory đang tạo ra sức ép đáng kể lên phần sân của đối phương, nhưng chưa thể ghi bàn.
77': KHÔNG VÀO !!! Charles Nduka có cơ hội đệm bóng cận thành sau đường căng ngang của đồng đội, may mắn cho Thể Công Viettel là bóng đi không trúng đích.
79': SÚT XA !!! Thể Công Viettel tấn công trung lộ, Andre Luiz Guimaraes có khoảng trống trước vòng cấm địa, nhưng cầu thủ này dứt điểm bóng đi chệch khung thành của đội chủ nhà.
87': KHÔNG VÀO !!! Thể Công Viettel phản công nhanh, cơ hội đến với Đinh Viết Tú, nhưng hậu vệ này dứt điểm ở góc hẹp không thành công.
89': KHÔNG ĐƯỢC !!! Hoàng Minh có bóng bên cánh phải, bóng được căng ngang vào vòng cấm của Melbourne Victory, nhưng thủ môn đội chủ nhà đã ôm gọn.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 2 có 4 phút bù giờ.
90+2': KHÔNG VÀO !!! Guillermo May có khoảng trống rất lớn trước vòng cấm địa, nhưng cú dứt điểm của cầu thủ này lại đi cao hơn khán đài.
90+4': KHÔNG VÀO !!! Lucas Araujo có cơ hội đánh đầu cận thành sau đường tạt bóng của đồng đội, nhưng bóng đi không trúng đích.
90+4': ĐÁNG TIẾC !!! Thể Công Viettel phản công nhanh, ở tư thế 4 đánh 2, nhưng Hoàng Khanh xử lý bóng không tốt, lỡ cơ hội ghi bàn.
HẾT GIỜ !!! Thể Công Viettel và Melbourne Victory hòa nhau với tỉ số 0-0.
Trực tiếp Melbourne Victory vs Thể Công Viettel Cúp C2 châu Á 2026/27 diễn ra vào lúc 14h45 hôm nay 25/11.
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