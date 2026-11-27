Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 27/11: CAHN chia điểm với Nam Định trên sân khách
VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 27/11 nhận được sự chú ý với trận cầu tâm điểm giữa Nam Định vs CAHN tại vòng 9 V-League 2026/27.
Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 27/11 nhận được sự chú ý với trận cầu tâm điểm giữa Nam Định vs CAHN tại vòng 9 V-League 2026/27.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, CAHN có cơ hội rõ ràng khi Quang Vinh giành bóng thành công trong vòng cấm rồi nhả ngược lại để Alan băng vào dứt điểm một chạm nhưng bóng đi vọt xà ngang đầy đáng tiếc.
Hai đội sau đó chơi ăn miếng trả miếng nhưng với việc các cầu thủ phòng ngự đều thi đấu tập trung, Nam Định cũng như CAHN không thực sự có nhiều tình huống dứt điểm nguy hiểm trong hiệp một.
Sang hiệp hai, thế trận chặt chẽ không có nhiều thay đổi khi cả hai đội đều chơi chặt chẽ. Điều đó khiến các chân sút Nam Định cũng như CAHN không có nhiều không gian để dứt điểm. Trong thời gian cuối trận, hai đội đều nỗ lực tìm kiếm bàn thắng nhưng không thành công. Trận đấu khép lại với tỉ số hoà không bàn thắng.
Màn so tài giữa Nam Định vs CAHN được đánh giá là trận cầu "đinh" của vòng 9 V-League 2026/27. Dù được chơi trên sân nhà, Nam Định sẽ gặp thách thức rất lớn trong việc giữ vị trí đầu bảng khi chạm trán nhà ĐKVĐ V-League, đặc biệt khi thầy trò HLV Polking đang có tinh thần tốt khi vừa thắng Vissel Kobe tại cúp C1 châu Á.
Mùa này, Nam Định đang có phong độ ổn định với bộ khung được định hình cũng như không phải chia sức ở nhiều đấu trường. Nam Định đang là đội có hàng công tốt bậc nhất V-League giai đoạn đầu mùa với 18 bàn ghi được, đồng thời cũng biết cách giải quyết trận đấu khi gặp những đối thủ khó chịu.
Việc chỉ phải tập trung ở đấu trường V-League giúp Nam Định thể hiện được màn trình diễn ổn định, thay vì bộ mặt bất ổn khi phải chia sức ở nhiều đấu trường như mùa trước. Vì vậy dù gặp nhà ĐKVĐ V-League, đội bóng thành Nam vẫn được đánh giá có phần nhỉnh hơn nhờ có nhiều thời gian nghỉ ngơi cũng như được chơi trên sân nhà.
Trong khi đó, CAHN dù vừa thắng Vissel Kobe (Nhật Bản) ở cúp C1 châu Á nhưng chính điều đó khiến đội bóng Thủ đô gặp khó khăn trước chuyến làm khách trên sân Thiên Trường. Các cầu thủ trụ cột khó lòng giữ được thể trạng tốt nhất khi CAHN vừa trải qua một trận đấu khá "căng" tại đấu trường châu lục, cũng như trải qua quãng thời gian thi đấu với mật độ dày.
Dù vậy, đây vẫn là màn so tài đáng để chờ đợi khi cả hai đội đều hướng đến lối chơi tấn công, người hâm mộ hoàn toàn có thể chờ đợi một trận đấu đôi công đẹp mắt.
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Trận đấu bắt đầu! Nam Định là đội giao bóng trước.
4': Không vào! Quang Vinh giành bóng thành công trong vòng cấm rồi nhả ngược lại để Alan băng vào dứt điểm một chạm nhưng bóng đi vọt xà ngang đầy đáng tiếc.
9': Thế trận cân bằng! Hai đội sẵn sàng chơi ăn miếng trả miếng nhưng chưa có thêm tình huống dứt điểm thực sự nguy hiểm nào khi hàng phòng ngự hai đội vẫn chơi đầy tập trung.
12': Nguy hiểm! Y Êli Niê có đường chuyền hỏng tạo cơ hội cho Ngọc Sơn giành bóng ở ngay trước vòng cấm, sau đó căng ngang vào trong nhưng không cầu thủ Nam Định nào băng vào để tạo ra tình huống dứt điểm.
16': Sút xa! Với khoảng cách từ hơn 30 mét, Brayan Perea tung ra cú sút ngay khi thấy thủ môn Nguyên Mạnh dâng cao nhưng bóng đi vọt xà ngang khung thành Nam Định đầy nguy hiểm.
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21': Không được! Brayan Perea và Alan nỗ lực phối hợp trong vòng cấm nhưng các cầu thủ Nam Định đã tranh chấp tốt để phá bóng ra xa khung thành.
24': Đánh đầu! Từ tình huống treo bóng của Quang Vinh, Brayan Perea bật cao đánh đầu nhưng bóng đi chệch khung thành Nam Định.
28': Sút xa! Romulo tung ra cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng thủ thành Y Êli Niê đã bắt gọn bóng.
29': Sút xa! Từ nỗ lực đi bóng rồi chuyền của Caio Cesar ở trung lộ, Ngọc Sơn nhận bóng ở cánh phải rồi trả ngược lại tuyến hai để Romulo băng lên sút xa nhưng bóng đi quá cao so với khung thành CAHN.
35': Không được! Văn Vĩ nhận bóng trong vòng cấm rồi chuyền vào trong nhưng các cầu thủ phòng ngự CAHN đã kịp thời phá bóng ra.
40': Không được! Alan có pha chọc khe ngay trước vòng cấm cho Brayan Perea nhưng hơi sâu khiến thủ thành Nguyên Mạnh kịp thời băng ra bắt bóng.
44': Thế trận chặt chẽ! Hai đội liên tục có những tình huống tranh chấp ở trung lộ khiến không có nhiều cơ hội dứt điểm nguy hiểm.
45': Bù giờ! Hiệp một có 1 phút bù giờ.
45+2': Đánh đầu! Quang Vinh tạt bóng để Brayan Perea bật cao đánh đầu nhưng bóng đi đúng vị trí thủ thành Nguyên Mạnh.
Hiệp một khép lại! Tỉ số của trận đấu đang là Nam Định 0-0 CAHN.
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Hiệp hai bắt đầu!
48': Chăm sóc y tế! Brayan Perea có dấu hiệu chảy máu ở vùng mặt và được đội ngũ y tế CAHN chăm sóc ngoài đường biên.
49': Nguy hiểm! Nguyên Mạnh bắt hụt bóng trong tình huống đá phạt góc của CAHN nhưng Eboa Eboa đã kịp thời phá bóng ra ngay trước khi Đoàn Văn Hậu kịp ra chân dứt điểm cận thành giải nguy cho Nam Định.
55': Chăm sóc y tế! Brayan Perea bị chảy máu ở mặt và phải rời sân để đội ngũ y tế CAHN chăm sóc.
57': Không được! Caio Cesar đi bóng xuống đáy biên rồi trả ngược nhưng bị lỡ đà các đồng đội ở trong, Ezequiel mất một nhịp hãm bóng rồi mới có thể dứt điểm tạo điều kiện cho các cầu thủ CAHN băng lên chắn bóng.
61': Thay người! Nam Định có hai sự thay đổi khi Mạnh Quỳnh và Lâm Ti Phông vào sân, Văn Vĩ và Tuấn Hải được thay ra.
66': Không được! Quang Hải có pha đánh gót trong vòng cấm để đồng đội băng lên dứt điểm nhưng các cầu thủ Nam Định đã kịp thời ngăn chặn và giành được bóng.
69': Thay người! CAHN có sự thay đổi người khi Quang Hải và Quang Vinh rời sân, Leo Artur và Hà Văn Phương vào sân.
70': Nguy hiểm! Alan nhận bóng trong vòng cấm rồi bất ngờ xoay người dứt điểm ngay nhưng cú sút sệt chưa đủ khó, thủ môn Nguyên Mạnh kịp thời đổ người ôm gọn bóng cứu thua cho Nam Định.
74': Nguy hiểm! Alan nhận bóng trong vòng cấm, đẩy thêm một nhịp rồi dứt điểm nhưng Eboa Eboa kịp thời băng vào chắn bóng giải nguy cho Nam Định.
76': Không có phạt đền! Các cầu thủ CAHN cho rằng Tuấn Anh đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tuy nhiên sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định cầu thủ của Nam Định không để bóng chạm tay, không có phạt đền cho CAHN.
80': Không được! CAHN liên tục đẩy cao đội hình gây sức ép về phía khung thành Nam Định nhưng các cầu thủ đội chủ nhà đã chơi chặt chẽ, không để đối thủ tạo ra tình huống dứt điểm.
82': Không được! Đoàn Văn Hậu chọc khe thẳng vào trung lộ nhưng Brayan Perea không thể khống chế bóng để tạo ra tình huống dứt điểm.
87': Thẻ vàng! Đoàn Văn Hậu phạm lỗi với Lâm Ti Phông khi bị cầu thủ Nam Định vượt qua. Trọng tài rút thẻ vàng với Đoàn Văn Hậu.
89': Sút thẳng! Nam Định có tình huống sút phạt trực tiếp ở cự ly hơn 20 mét so với khung thành. Đàm Tiến Dũng quyết định sút thẳng nhưng bóng đập hàng rào CAHN bật ra.
90': Bù giờ! Hiệp hai có 3 phút bù giờ.
Trận đấu khép lại. Tỉ số chung cuộc là Nam Định 0-0 CAHN.
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