Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 27/3: U20 nữ Việt Nam bị cầm hòa tiếc nuối

Ngày 27/3, U20 nữ Việt Nam tiếp tục có cuộc tái đấu với U20 nữ Uzbekistan trong khuôn khổ loạt trận giao hữu quốc tế. Ở lần chạm trán trước, hai đội đã có dịp thử nghiệm đội hình và lối chơi, tạo tiền đề cho màn so tài hấp dẫn ở trận đấu này.

Ảnh: VFF

Bước vào trận tái đấu, cả hai đội đều cho thấy sự hiểu nhau rõ hơn, khiến thế trận diễn ra chặt chẽ và cân bằng ngay từ những phút đầu. Các cầu thủ U20 nữ Việt Nam nhập cuộc chủ động, duy trì cự ly đội hình hợp lý và tổ chức nhiều pha lên bóng đáng chú ý.

Hiệp 1 diễn ra với thế trận giằng co cho đến phút 40, khi U20 nữ Việt Nam tận dụng tốt tình huống cố định. Từ quả phạt góc được triển khai chính xác, bóng được đưa vào vòng cấm và số 22 Thúy Nga đã tung cú vô-lê dứt khoát, mở tỷ số 1-0 cho đội bóng áo đỏ.

Sang hiệp 2, đối thủ gia tăng sức ép khi đẩy cao đội hình tấn công. Trước áp lực liên tục, hàng phòng ngự U20 nữ Việt Nam vẫn giữ được sự tập trung và tổ chức tốt. Tuy nhiên, ở những phút cuối trận, từ một pha đá phạt nguy hiểm, đối thủ treo bóng vào vòng cấm và có pha đánh đầu chính xác, gỡ hòa 1-1.

Trong thời gian còn lại, U20 nữ Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng nhưng không thành công. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1.

Kết quả này cho thấy sự tiến bộ và khả năng thích nghi của U20 nữ Việt Nam qua hai trận giao hữu liên tiếp, đồng thời mang lại thêm những bài học chuyên môn quan trọng cho ban huấn luyện trong quá trình chuẩn bị cho các mục tiêu sắp tới.