Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 30/6: Hà Nam giành 3 điểm, TP.HCM II bị cầm hòa

Khép lại lượt trận ngày 30/6 tại Giải bóng đá Nữ Vô địch Quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2026, hai cặp đấu diễn ra trên sân Hà Đông và Hà Nam đều mang đến những diễn biến hấp dẫn.

Ảnh: VFF

Ở trận đấu sớm, Hà Nội II và TP.HCM II chia điểm sau trận hòa 1-1. TP.HCM II là đội vượt lên dẫn trước ở phút 16 nhờ pha lập công của Hoàng Thị Nương. Chỉ bốn phút sau, Đặng Thanh Thảo ghi bàn gỡ hòa cho Hà Nội II, ấn định tỷ số 1-1.

Ảnh: VFF

Trong khi đó, trên sân Hà Nam, chủ nhà Phong Phú Hà Nam giành chiến thắng 2-1 trước Than KSVN. Lưu Hoàng Vân mở tỷ số ngay từ phút thứ 4, trước khi Tạ Thị Thúy nhân đôi cách biệt ở phút 40. Sang hiệp hai, Nguyễn Thị Trúc Hương rút ngắn tỷ số cho Than KSVN ở phút 74, nhưng đội khách không thể tìm được bàn gỡ trong quãng thời gian còn lại.

Bảng xếp hạng sau lượt trận 3 giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2026.