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Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 30/6: Hà Nam giành 3 điểm, TP.HCM II bị cầm hòa

Thứ Ba, 20:18, 30/06/2026
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VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 30/6: Phong Phú Hà Nam thắng trận, Hà Nội II hòa TP.HCM II.

Khép lại lượt trận ngày 30/6 tại Giải bóng đá Nữ Vô địch Quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2026, hai cặp đấu diễn ra trên sân Hà Đông và Hà Nam đều mang đến những diễn biến hấp dẫn.

ket qua bong da viet nam hom nay 30 6 ha nam gianh 3 diem, tp.hcm ii bi cam hoa hinh anh 1
Ảnh: VFF

Ở trận đấu sớm, Hà Nội II và TP.HCM II chia điểm sau trận hòa 1-1. TP.HCM II là đội vượt lên dẫn trước ở phút 16 nhờ pha lập công của Hoàng Thị Nương. Chỉ bốn phút sau, Đặng Thanh Thảo ghi bàn gỡ hòa cho Hà Nội II, ấn định tỷ số 1-1.

ket qua bong da viet nam hom nay 30 6 ha nam gianh 3 diem, tp.hcm ii bi cam hoa hinh anh 2
Ảnh: VFF

Trong khi đó, trên sân Hà Nam, chủ nhà Phong Phú Hà Nam giành chiến thắng 2-1 trước Than KSVN. Lưu Hoàng Vân mở tỷ số ngay từ phút thứ 4, trước khi Tạ Thị Thúy nhân đôi cách biệt ở phút 40. Sang hiệp hai, Nguyễn Thị Trúc Hương rút ngắn tỷ số cho Than KSVN ở phút 74, nhưng đội khách không thể tìm được bàn gỡ trong quãng thời gian còn lại.

ket qua bong da viet nam hom nay 30 6 ha nam gianh 3 diem, tp.hcm ii bi cam hoa hinh anh 3
Bảng xếp hạng sau lượt trận 3 giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2026.
PV/VOV.VN
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