01:31

Bước vào chuyến làm khách tới sân Anfield của Liverpool ở trận đấu đầu tiên dưới triều đại HLV Pochettino, các cầu thủ MU nhập cuộc đầy quyết tâm. Tuy nhiên, nỗ lực đó ngay lập tức bị dội gáo nước lạnh.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ngay phút thứ 8, từ sai lầm của De Ligt, Isak thoát xuống đối mặt với Senne Lammens và Yoro buộc phải phạm lỗi. Trọng tài rút thẻ đỏ với trung vệ MU trong khi Szoboszlai đá phạt thành bàn đẹp mắt mở tỷ số cho The Kop ở phút thứ 10.

Ảnh: Reuters

Chỉ 3 phút sau đó, Ngumoha đột phá ở cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ Liverpool trước khi căng ngang dọn cỗ để Wirtz đệm bóng cận thành tung lưới thủ môn Senne Lammens, nâng tỷ số lên 2-0 cho The Kop trước MU.

Thế trận hoàn toàn thuộc về đội chủ nhà Liverpool và các chân sút của The Kop thi nhau bắn phá khung thành thủ môn Senne Lammens nhưng Isak, Barcola hay Szoboszlai, Mac Allister đều tỏ ra khá vô duyên.

Ảnh: Reuters

Hiệp hai cũng là thế trận áp đảo tương tự của Liverpool trước MU. Mặc dù vậy, bất chấp sự vô duyên đến khó hiểu của Barcola hay Isak, Liverpool vẫn có thể có thêm 2 bàn nhờ công của Ngumoha (66') và Munoz (82') để ấn định thắng lợi dễ dàng 4 sao trước MU.