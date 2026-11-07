Kết quả bóng đá vòng 7 V-League hôm nay: Văn Quyết ghi bàn, Hà Nội FC thua HAGL

19:11

Bước vào màn tiếp đón Hà Nội FC trên sân nhà Pleiku, HAGL tràn đầy quyết tâm giành trọn 3 điểm để thoát khỏi nhóm cuối bảng.

Ảnh: HT

Ngay sau khi Vĩnh Nguyên suýt chút nữa ghi bàn với pha dứt điểm chân trái đưa bóng đi sạt xà ngang khung thành thủ môn Quan Văn Chuẩn, Hà Nội FC bắt đầu áp đặt thế trận. Lần lượt Đình Hai, Văn Quyết hay Thành Chung và cả Hùng Dũng đều có cơ hội dứt điểm nhưng không thể ghi bàn đưa đội khách vượt lên.

Ảnh: HT

Ảnh: HT

Hà Nội FC sớm nhận quy luật nghiệt ngã của bóng đá khi tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng. Phút 29, bóng được Luann Augusto treo vào vòng cấm từ chấm đá phạt góc bên cánh trái theo hướng lên bóng của đội chủ nhà để Hà Châu Phi thoải mái đánh đầu cận thành tung lưới thủ môn Quan Văn Chuẩn bên phía Hà Nội FC, mở tỷ số 1-0 cho HAGL.

Ảnh: HT

Ảnh: HT

Dù Văn Quyết ghi bàn thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay trên chấm phạt đền để đưa trận đấu về vạch xuất phát chỉ 5 phút sau đó nhưng đó là tất cả những gì Hà Nội FC làm được ở trận đấu này, Phút 45'+1, VAR xác định Thành Chung phạm lỗi với cầu thủ HAGL trong vòng cấm và cho đội chủ nhà hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Luann Augusto dễ dàng đánh bại thủ môn Quan Văn Chuẩn với cú sút chân phải găm bóng chìm vào góc bên trái, nâng tỷ số lên 2-1 cho HAGL ở phút 45'+2.

Hiệp hai là khoảng thời gian Hà Nội FC hoàn toàn làm chủ thế trận, nhưng cũng giống như trong hiệp một, sự vô duyên của các chân sút như Aymeric, Văn Quyết, Sade, Hai Long cho tới các cầu thủ vào sân thay người như Andrew Jung, Văn Tùng khiến đội bóng Thủ đô không thể có điểm rời Pleiku.

Chung cuộc, HAGL có chiến thắng chung cuộc 2-1 trước Hà Nội FC ở vòng 7 V-League 2026/2027.