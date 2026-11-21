20:10

Tiếp đón Hải Phòng trên sân nhà Thiên Trường, các cầu thủ Nam Định tỏ rõ quyết tâm giành trọn 3 điểm để bảo vệ ngôi đầu V-League ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Trần Ngọc Ánh.

Lợi thế áp đảo về thế trận nhanh chóng được cụ thể hóa về quân số khi trọng tài Trần Ngọc Ánh tham khảo VAR đã quyết định xóa thẻ vàng, rút thẻ đỏ trực tiếp với Thái Bảo của Hải Phòng sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Trần Ngọc Sơn.

Chơi hơn người, Nam Định hoàn toàn kiểm soát thế trận và lần lượt Tyler Thái Crawford, Caio Cesar hay Ezequiel đều có cơ hội dứt điểm nhưng không thể chiến thắng thủ môn Văn Toản bên phía Hải Phòng.

Phút 40, Tuấn Phong kéo Ezequiel trong vòng cấm và trọng tài Trần Ngọc Ánh ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Caio Cesar đã dễ dàng đánh lừa thủ môn Văn Toản với cú sút nhẹ nhàng bằng lòng trong chân phải vào góc cao bên phải khung thành Hải Phòng, mở tỷ số cho Nam Định ở phút 42.

Bước sang hiệp hai, Nam Định vẫn hoàn toàn áp đặt thế trận trước Hải Phòng và sớm nhân đôi cách biệt. Phút 50, Trần Ngọc Sơn đột phá ở cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Nam Định trước khi căng ngang vào vòng cấm, đưa bóng đi qua một rừng chân cầu thủ cả hai đội trước khi Mạnh Quỳnh dứt điểm một chạm chân phải tung nóc lưới khung thành thủ môn Văn Toản bên phía Hải Phòng.

Dẫn trước hai bàn, lại chơi hơn 1 người, các cầu thủ Nam Định bất ngờ chùng xuống về thế trận và phải trả giá đắt. Phút 78, Duy Khang đột phá dũng mãnh bên cánh trái theo hướng lên bóng của đội khách Hải Phòng trước khi xâm nhập vòng cấm rồi căng ngang dọn cỗ cho Makaric thoải mái khống chế bóng rồi dứt điểm chân phải vào góc xa, hạ gục thủ môn Nguyên Mạnh trong thế đối mặt, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Trong những phút còn lại, các cầu thủ Hải Phòng nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng không thể có thêm bàn thắng và chấp nhận thất bại 1-2 chung cuộc trước Nam Định trên sân Thiên Trường.