Kết quả Cúp C1 châu Á hôm nay 3/11: CLB CAHN hòa tiếc nuối Kyoto Sanga
VOV.VN - Kết quả Cúp C1 châu Á hôm nay 3/11: CLB CAHN hòa tiếc nuối Kyoto Sanga ở trận đấu thuộc lượt 4 vòng bảng (League Phase) Cúp C1 châu Á 2026/27 diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội.
Kết quả Cúp C1 châu Á hôm nay 3/11: CLB CAHN hòa tiếc nuối Kyoto Sanga ở trận đấu thuộc lượt 4 vòng bảng (League Phase) Cúp C1 châu Á 2026/27 diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội.
90+6': HẾT GIỜ !!! Trận đấu giữa CAHN và Kyoto Sanga kết thúc với tỉ số hòa 0-0.
90': Hiệp 2 có 4 phút bù giờ.
89': PHUNG PHÍ CƠ HỘI !!! Sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm của Kyoto Sanga, bóng rơi vào chân Văn Toản ở vị trí thuận lợi nhưng cầu thủ này lại quyết định dứt điểm 1 chạm đưa bóng đi vọt xà khung thành đối thủ.
86': NGUY HIỂM !!! Thủ môn Nguyễn Filip thi đấu tập trung để bay người đẩy bóng thành công, sau khi cầu thủ đội khách tung cú sút cầu âu từ ngoài vòng cấm vào góc cao khung thành.
83': KHÔNG ĐƯỢC !!! Leo Artur nhận bóng ở rìa vòng cấm của đối thủ và tung cú sút rất căng bằng chân phải, nhưng trung vệ Kyoto Sanga đã có mặt đúng lúc để chắn bóng thành công.
76': CAHN đang thi đấu chặt chẽ và sở hữu tỉ lệ cầm bóng 54%, trong khi con số này của đội khách Kyoto Sanga là 46%.
71': TỔN THẤT CHO CAHN !!! Frans Putros gặp chấn thương và phải rời sân. Cầu thủ vào sân thế chỗ cho Putros là Ngọc Tín.
69': KHÔNG VÀO !!! Yoon cầm bóng trong tư thế trống trải trước vòng cấm của CAHN, rồi tung cú sút đưa bóng đi chìm vào góc xa nhưng chệch cột dọc khung gỗ của Nguyễn Filip.
67': THAY NGƯỜI !!! Đình Bắc, Văn Toản và Thành Long được HLV Mano Polking tung vào sân nhằm thay đổi cục diện trận đấu. Những người rời sân nhường chỗ là Alan, Sabater và Bùi Hoàng Việt Anh.
64': KHÔNG THÀNH CÔNG !!! Sau hàng loạt các pha ban bật bên phần sân đối thủ, bóng đến chân Alan ở vị trí rìa vòng cấm Kyoto Sanga. Tiền đạo của CAHN sau đó tung cú sút chìm nhưng bóng đi trúng chân trung vệ đối thủ.
61': Các cầu thủ Kyoto Sanga đẩy cao đội hình và chủ động chơi nhanh trong hiệp thi đấu thứ 2. Dù vậy, những nỗ lực đưa bóng vào vòng cấm của CAHN đều chưa thành công khi Văn Hậu và Việt Anh vẫn đang thi đấu rất tập trung.
57': KHÉO LÉO !! Đoàn Văn Hậu xử lý khéo léo nơi rìa vòng cấm của đội nhà khiến tiền đạo đối thủ "nóng mắt" và phải phạm lỗi ngay bên phần sân của CAHN.
52': KHÔNG ĐƯỢC !! Leo Artur rót bóng vào vòng cấm của đối thủ nhưng Alan không thể bật lên đánh đầu, thủ môn Hedhe Da Silva sau đó đã kịp lao ra để ôm bóng thành công.
48': KHÔNG VÀO !!! Perea chọc khe cho Leo Artur thoát xuống bên cánh trái theo hướng tấn công, trước khi cầu thủ này nhả bóng lại để Quang Vinh dứt điểm một chạm. Tuy nhiên, cú sút của Quang Vinh đưa bóng đi trúng đầu trung vệ Kyoto Sanga và đi hết đường biên.
47': THẺ VÀNG !!! Sabater trong một nỗ lực cướp bóng đã đá vào chân của cầu thủ đội khách và trọng tài ngay lập tức đưa ra án phạt cho tiền vệ của CAHN.
46': HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!! Các cầu thủ CAHN nắm quyền giao bóng.
45+2': KHÉP LẠI HIỆP 1 !!! Hai đội tạm thời bước vào giờ nghỉ giữa trận với tỉ số hòa 0-0.
45': KHÔNG VÀO OOO !!! Leo Artur một lần nữa có cơ hội đối mặt với thủ môn Hedhe Da Silva trong vòng cấm. Tuy vậy, cũng thêm một lần nữa cú sút căng sau đó của ngoại binh bên phía CAHN không thể chiến thắng được thủ thành đội khách.
40': ĐÁNG TIẾC !!! Leo Artur đi bóng vượt qua 2 cầu thủ Kyoto Sanga trong vòng cấm, nhưng ở tình huống cuối lại xử lý chậm và để trung vệ còn lại lao vào phá bóng thành công.
37': Bên ngoài đường biên, hai vị thuyền trưởng của CAHN và Kyoto Sanga đang tập trung chỉ đạo các học trò.
33': THI ĐẤU TẬP TRUNG !! Kyoto Sanga có tình huống phản công nhanh và Alex Souza có cơ hội đối mặt với thủ môn Nguyễn Filip. Tuy vậy, thủ thành của CAHN đã chiến thắng trong nhịp cuối cùng và ôm gọn bóng ngay trên chân của tiền đạo đối thủ.
31': KHÔNG VÀO !!! Adou Minh chuyền bóng kiến tạo cho Alan dứt điểm ở góc hẹp bên phía cánh phải theo hướng tấn công, nhưng bóng lại đi quá bổng và vọt xà khung gỗ đối thủ.
28': TIẾC NUỐI !! Perea xử lý khéo léo đi bóng qua 3 cầu thủ ở giữa sân, nhưng đường chuyền sau đó cho Alan đang ở vị trí thuận lợi lại quá nhẹ và bị trung vệ đối thủ bắt bài thành công.
23': KHÔNG VÀO OOOOOO !!! Perea chuyền ngang để Leo Autur nhận bóng rồi bứt tốc vào thẳng vòng cấm của Kyoto Sanga. Leo Artur sau đó dứt điểm căng đưa bóng đi chìm vào góc xa, nhưng không thể đánh bại thủ thành Hedhe Da Silva.
20': Các cầu thủ Kyoto Sanga đang triển khai lối chơi chắc chắn và sở hữu tỉ lệ kiểm soát bóng ít hơn đội chủ nhà CAHN.
16': KHÔNG VÀO OOOO !!! Leo Artur tung đường chọc khe tinh tế để Perea thoát xuống xộc thẳng vào vòng cấm của Kyoto Sanga trước khi tung cú dứt điểm căng, nhưng lại không thể đánh bại thủ môn Hedhe Da Silva. Sau khi bóng bật ra, Quang Vinh ập vào để đá bồi nhưng bóng lần nữa lại tìm đến đúng cột dọc và bật ra ngoài đường biên.
12': KHÔNG ĐƯỢC !! Fran Putros có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm Kyoto Sanga, nhưng cú sút của cầu thủ này bị trung vệ đối phương cản phá ngay trước khung thành thủ môn Hedhe Da Silva.
8': KHÔNG ĐƯỢC !!! Leo Artur đi bóng khéo léo bên phía cánh trái theo hướng tấn công sau đó tung đường chọc khe cho Alan. Tuy vậy, Alan bứt tốc chậm nhịp và để thủ môn Hedhe Da Silva bên phía đội khách lao lên ôm bóng thành công.
5': NGUY HIỂM !!! Perea nhận đường chuyền bổng xuyên tuyến của Văn Hậu sau đó quyết định tâng bóng từ rìa vòng cấm qua đầu thủ môn Kyoto Sanga, nhưng bóng đi quá mạnh và vượt ra khỏi khung thành đối thủ.
3': Sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ Kyoto Sanga lập tức dâng cao đội hình và chơi pressing tầm cao. Trong khi đó, các cầu thủ CAHN thi đấu không vội vàng và kiểm soát bóng tốt ở khu vực sân nhà.
1': TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!! Các cầu thủ đội chủ nhà CAHN ra sân trong trang phục áo đỏ quần đỏ, trong khi đội khách Kyoto Sanga xuất phát với áo trắng quần xám và nắm quyền giao bóng trước.
Hai đội CAHN và Kyoto Sanga khởi động trước giờ G (Ảnh: Hoài Thương)
Trận thắng cảm xúc 3-2 ngay trên sân của Cảng Thượng Hải giúp CAHN tìm thấy điểm tựa quan trọng sau hai thất bại liên tiếp tại Cúp C1 châu Á 2026/27. Tuy nhiên, khi Kyoto Sanga hành quân tới Hàng Đẫy, thầy trò HLV Mano Polking sẽ phải đối diện với thử thách không nhỏ, nhất là trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc đang bào mòn thể lực và ảnh hưởng đến sự ổn định của đội bóng.
CAHN có điểm tựa Hàng Đẫy, nhưng bài toán thể lực rất đáng lo
Nhìn lại hành trình tại Cúp C1 châu Á mùa này, CAHN đã trải qua những cung bậc cảm xúc trái ngược. Thất bại 1-4 trước Gamba Osaka và trận thua 0-1 trước Kashima Antlers phơi bày không ít hạn chế trong khả năng phòng ngự, nhưng chiến thắng 3-2 trước Cảng Thượng Hải cho thấy đại diện Việt Nam đủ sức tạo ra khác biệt nếu tận dụng tốt cơ hội.
Trước đội bóng Trung Quốc, các học trò của HLV Polking thể hiện sự sắc bén trong tổ chức tấn công và chuyển trạng thái. Đây là cơ sở để CAHN tự tin hướng tới trận đấu với Kyoto Sanga, dù đội chủ nhà cần tránh lặp lại những khoảnh khắc mất tập trung từng khiến họ phải trả giá trước các đối thủ Nhật Bản.
Về lực lượng, CAHN có những nhân tố đủ khả năng tạo đột biến. Bộ ba Leo Artur, Alan Grafite và Brayan Perea đem đến sự đa dạng trên hàng công, trong khi Quang Hải có thể trở thành cầu nối quan trọng nhờ khả năng quan sát, xử lý bóng trong phạm vi hẹp và tung ra những đường chuyền xuyên tuyến.
Tuy nhiên, sự vắng mặt của Stefan Mauk vì án treo giò là tổn thất đáng kể. Tiền vệ này có khả năng tranh chấp, hoạt động rộng và hỗ trợ cả tấn công lẫn phòng ngự, khiến HLV Polking phải tính toán phương án thay thế để giữ sự cân bằng ở tuyến giữa. Thành Long và Văn Đô có thể đóng vai trò quan trọng trong nhiệm vụ ấy.
Ở phía sau, Nguyễn Filip vẫn là chốt chặn đáng tin cậy nhờ kinh nghiệm thi đấu quốc tế và khả năng chỉ huy hàng phòng ngự. Dẫu vậy, những chấn thương của Đình Trọng, Văn Thanh, Phạm Ba và David Henen, cùng dấu hiệu quá tải ở Đình Bắc, Quang Hải và Việt Anh đang khiến bài toán nhân sự trở nên phức tạp.
Theo chia sẻ của HLV Mano Polking tại buổi họp báo trước trận, CAHN gặp khó khăn vì lịch thi đấu dày đặc. Sau trận hòa SLNA 1-1 ở V-League, đội bóng ngành công an chỉ có một buổi tập để chuẩn bị cho Kyoto Sanga.
Quỹ thời gian hồi phục hạn chế có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng pressing, tốc độ di chuyển và độ chính xác trong xử lý bóng. Vì thế, lợi thế sân nhà Hàng Đẫy cùng sự cổ vũ của khán giả sẽ là điểm tựa tinh thần quan trọng, nhưng không thể thay thế yêu cầu về một phương án sử dụng nhân sự hợp lý.
Kyoto Sanga và thử thách mang tên cường độ bóng đá Nhật Bản
Kyoto Sanga bước vào trận đấu với sự hưng phấn sau khi đánh bại Newcastle Jets 5-2 tại Cúp C1 châu Á, rồi vượt qua Shimizu S-Pulse 2-0 ở giải quốc nội. Trước đó, đại diện Nhật Bản cũng giành chiến thắng 1-0 trước Ratchaburi, cho thấy họ đang có khả năng cạnh tranh đáng kể ở sân chơi châu lục.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Ranko Popovic, Kyoto Sanga sở hữu lối chơi giàu năng lượng và tính tổ chức. Nhà cầm quân người Serbia có nhiều năm làm việc tại Nhật Bản, từng dẫn dắt Oita Trinita, Machida Zelvia, FC Tokyo, Cerezo Osaka và Kashima Antlers. Kinh nghiệm ấy giúp ông hiểu rõ đặc trưng của J.League và xây dựng một tập thể có khả năng vận hành chiến thuật linh hoạt.
Dù đang đứng thứ 14 tại J.League 1 mùa giải 2026/27 với 3 chiến thắng, 4 trận hòa và 6 thất bại, Kyoto Sanga không phải đối thủ có thể xem nhẹ. Đội bóng này từng cán đích thứ ba tại J1 League mùa 2025, đồng thời cho thấy diện mạo tích cực hơn ở đấu trường châu lục.
Đáng chú ý, Kyoto Sanga đạt trung bình khoảng 114 km di chuyển và 125 pha bứt tốc mỗi trận, theo thống kê trên trang chủ J.League. Những con số này phản ánh cường độ vận động cao, yếu tố có thể tạo ra bất lợi cho CAHN nếu đội chủ nhà không đảm bảo được thể lực trong suốt 90 phút.
Về chiến thuật, Kyoto Sanga có xu hướng đưa bóng lên phía trên nhanh, khai thác tốc độ ở hai hành lang cánh và tận dụng những pha di chuyển không bóng. Họ cũng có khả năng phối hợp trung lộ, liên tục tạo sức ép để buộc hàng phòng ngự đối phương phải dịch chuyển và bộc lộ khoảng trống.
Tuy nhiên, đại diện Nhật Bản không phải không có điểm yếu. Những trận hòa 2-2 trước Gamba Osaka và Kashima Antlers cho thấy hệ thống phòng ngự của Kyoto Sanga vẫn có thể bị khai thác. Đây là cơ hội để Leo Artur, Alan Grafite và các cầu thủ tấn công CAHN tìm kiếm khoảng trống, đặc biệt ở phía sau hàng thủ khi đội khách dâng cao.
HLV Polking vì thế cần lựa chọn cách tiếp cận có tính toán. CAHN không nên pressing liên tục trong bối cảnh thể lực bị ảnh hưởng, mà cần duy trì cự ly đội hình hợp lý, chọn thời điểm gây sức ép và nhanh chóng chuyển trạng thái khi đoạt bóng. Những đường chuyền hướng tới Perea hoặc Leo Artur có thể mở ra cơ hội phản công, trong khi khả năng di chuyển của Alan Grafite sẽ giúp kéo giãn hàng thủ đối phương.
Ở chiều ngược lại, Kyoto Sanga nhiều khả năng tìm cách kiểm soát trung tuyến và buộc CAHN phải lùi sâu. Đội chủ nhà cần đặc biệt cảnh giác với những pha phối hợp tốc độ, đồng thời hạn chế sai sót cá nhân trước vòng cấm. HLV Popovic cũng đã đánh giá cao chất lượng và tốc độ của các cầu thủ tấn công CAHN, cho thấy đội khách không thể chủ quan trước khả năng phản công của đại diện Việt Nam.
Với tương quan hiện tại, Kyoto Sanga có ưu thế về nền tảng thể lực và sự ổn định trong cách vận hành lối chơi, còn CAHN nắm lợi thế sân nhà cùng động lực sau chiến thắng trước Cảng Thượng Hải. Nếu tận dụng tốt cơ hội và duy trì sự tập trung, thầy trò HLV Polking hoàn toàn có thể hướng tới chiến thắng. Hàng Đẫy đang chờ một màn trình diễn đủ bản lĩnh để CAHN biến lợi thế sân nhà thành những điểm số quan trọng tại đấu trường châu lục.
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