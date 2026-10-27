Kết quả Cúp C1 châu Á hôm nay: CAHN thắng Cảng Thượng Hải theo kịch bản khó tin

09:18

CLB CAHN sẽ làm khách trước Cảng Thượng Hải ở lượt trận thứ 3 vòng bảng (League Phase) Cúp C1 châu Á 2026/27. Sau hai thất bại liên tiếp, thầy trò HLV Mano Polking đang đứng trước sức ép phải tìm kiếm những điểm số đầu tiên, nhưng muốn làm được điều đó, đại diện Việt Nam cần vượt qua bài toán phòng ngự và tận dụng tốt những cơ hội có thể xuất hiện trên đất Trung Quốc.

CLB CAHN đối đầu Cảng Thượng Hải tại lượt trận 3 vòng bảng Cúp C1 châu Á 2026/27 (Ảnh: CLB CAHN)

Chuyến hành quân lần này diễn ra trong bối cảnh CAHN chưa có được sự ổn định cần thiết. Thất bại 1-4 trước Gamba Osaka và trận thua 0-1 trước Kashima Antlers khiến đội bóng ngành công an chưa giành được điểm nào tại đấu trường châu lục. Dù khoảng cách tỷ số ở hai trận đấu khác nhau, những vấn đề về khả năng duy trì sự tập trung và hạn chế sai sót vẫn là điều mà HLV Polking cần giải quyết.

Trong khi đó, Cảng Thượng Hải đang có khởi đầu thuận lợi hơn với 4 điểm sau hai lượt trận. Chiến thắng 6-4 trước Ratchaburi cùng trận hòa 1-1 trước Daejeon Hana Citizen cho thấy đại diện Trung Quốc sở hữu hàng công giàu sức sát thương, nhưng cũng không phải tập thể không thể bị tổn thương. Đây chính là cơ sở để CAHN tìm kiếm hy vọng, dù nhiệm vụ giành điểm trên sân khách vẫn đầy thách thức.

Cảng Thượng Hải mạnh ở hàng công, CAHN có thể tìm cơ hội từ đâu?

Sức mạnh tấn công của Cảng Thượng Hải được thể hiện rõ trong trận thắng 6-4 trước Ratchaburi. Tuy nhiên, việc ghi được 6 bàn nhưng để thủng lưới tới 4 lần cũng cho thấy những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà.

Cảng Thượng Hải giành chiến thắng 6-4 trước Ratchaburi (Ảnh: AFC)

Trận hòa 1-1 trước Daejeon tiếp tục bộc lộ hạn chế ấy khi Cảng Thượng Hải không thể bảo toàn lợi thế sau bàn mở tỷ số của Ampem ở phút 49. Với CAHN, đây là những chi tiết đáng chú ý để xây dựng phương án tiếp cận trận đấu.

Dẫu vậy, không thể vì đối thủ phòng ngự thiếu chắc chắn mà xem nhẹ sức ép họ có thể tạo ra. Cảng Thượng Hải sở hữu khả năng triển khai bóng đa dạng, tốc độ ở hai hành lang và những cầu thủ có thể tận dụng khoảng trống chỉ sau vài nhịp phối hợp. Nếu để đội chủ nhà kiểm soát thế trận quá dễ dàng, hàng thủ CAHN sẽ phải đối mặt với sức ép kéo dài trong phần lớn thời gian thi đấu.

Ảnh: AFC

Wu Lei là một trong những nhân tố mà đội khách cần đặc biệt lưu ý. Khả năng chọn vị trí và dứt điểm của tiền đạo này đòi hỏi các trung vệ CAHN phải giữ cự ly hợp lý, đồng thời hạn chế nguồn cung cấp bóng từ tuyến giữa và hai biên. Thay vì chỉ tập trung ngăn chặn khi đối thủ đã tiến sát vòng cấm, đội bóng Việt Nam cần chủ động thu hẹp khoảng trống ngay từ đầu những đợt lên bóng.

Về mặt chiến thuật, HLV Mano Polking có thể lựa chọn sơ đồ 4-3-3 khi triển khai đội hình, nhưng cần chuyển sang khối phòng ngự chặt chẽ hơn khi mất bóng. Các tiền vệ phải hỗ trợ hậu vệ biên, trong khi những cầu thủ chạy cánh cần lùi về đúng thời điểm để tránh tình trạng đối phương tạo ưu thế quân số ở hai hành lang. Điều quan trọng là CAHN không nên lùi quá sâu, bởi sức ép liên tục có thể khiến đội khách đánh mất khả năng kiểm soát trận đấu.

Ảnh: Hoài Thương

Cơ hội của CAHN nhiều khả năng nằm ở những tình huống chuyển trạng thái nhanh. Khi Cảng Thượng Hải dâng cao đội hình, khoảng trống phía sau hàng thủ chủ nhà có thể xuất hiện, tạo điều kiện để Quang Hải cùng các đồng đội tổ chức phản công. Tuy nhiên, những đường chuyền quyết định cần đạt độ chính xác cao, bởi đội khách khó có nhiều cơ hội nếu liên tục để mất bóng ở khu vực giữa sân.

Bài toán điểm số đầu tiên và bản lĩnh của thầy trò HLV Mano Polking

Trước trận đấu, HLV Mano Polking khẳng định CAHN đã có sự chuẩn bị nghiêm túc và sẵn sàng cho thử thách tại Trung Quốc. Nhà cầm quân này cho biết toàn đội đã trải qua buổi tập chất lượng, đồng thời đặt mục tiêu thi đấu tốt, đại diện xứng đáng cho bóng đá Việt Nam và nỗ lực giành những điểm số đầu tiên tại Cúp C1 châu Á.

HLV Mano Polking quyết tâm cùng CLB CAHN giành điểm số trên đất Trung Quốc (Ảnh: Hoài Thương)

Tiền vệ Damia Sabater cũng thể hiện quyết tâm khi nhấn mạnh niềm tự hào được khoác áo đại diện Việt Nam tại sân chơi châu lục. Những phát biểu này cho thấy CAHN không xem chuyến đi đến Thượng Hải đơn thuần là một trận đấu để tích lũy kinh nghiệm, mà còn là cơ hội khẳng định năng lực sau khởi đầu chưa như mong đợi.

Dẫu vậy, những khó khăn không chỉ đến từ đối thủ. Tại V-League, CAHN vừa để thua Hà Nội FC với tỷ số 1-2, trước khi bị Thanh Hóa cầm hòa 1-1 trên sân Hàng Đẫy ngày 22/10. Bàn mở tỷ số của Đình Bắc không đủ giúp đội bóng ngành công an giành chiến thắng, nối dài chuỗi trận không thắng trên mọi đấu trường lên con số 3 trước chuyến hành quân sang Trung Quốc.

Lịch thi đấu dày đặc cũng đặt ra thách thức về thể lực và khả năng xoay tua nhân sự. CAHN cần phân phối sức lực hợp lý, tránh để đội hình suy giảm cường độ trong hiệp hai, thời điểm những khoảng trống và sai sót cá nhân có thể xuất hiện nhiều hơn. Việc thiếu vắng Đình Bắc càng khiến ban huấn luyện phải tính toán kỹ các phương án tấn công, đặc biệt ở khả năng tạo đột biến trong những thời điểm cần bàn thắng.

Đình Bắc sẽ vắng mặt ở trận đấu giữa CAHN và Cảng Thượng Hải (Ảnh: Hoài Thương)

Với lợi thế sân nhà cùng hàng công đang hoạt động hiệu quả, Cảng Thượng Hải nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát bóng và tìm cách tạo sức ép từ sớm. Nếu đội chủ nhà ghi bàn trước, CAHN sẽ buộc phải mạo hiểm hơn, qua đó có nguy cơ để lộ khoảng trống phía sau. Ngược lại, nếu đứng vững trong hiệp một và khai thác được những sơ hở của đối thủ, đại diện Việt Nam hoàn toàn có thể đưa trận đấu về thế cân bằng.

Xét tổng thể, Cảng Thượng Hải được đánh giá cao hơn nhờ phong độ tại đấu trường châu lục, lợi thế sân nhà và khả năng tấn công đa dạng. Nhưng những vấn đề ở hàng thủ của đội bóng Trung Quốc vẫn mở ra hy vọng cho CAHN, miễn là Quang Hải cùng các đồng đội duy trì được sự tập trung và hạn chế tối đa sai lầm.

Ảnh: Hoài Thương

Điều thầy trò HLV Mano Polking cần lúc này là sự ổn định trong cách vận hành đội hình suốt 90 phút. Nếu biết kiên nhẫn phòng ngự, lựa chọn đúng thời điểm gây sức ép và tận dụng tốt cơ hội phản công, CAHN có thể tìm thấy điểm tựa đầu tiên tại Cúp C1 châu Á 2026/27, qua đó giải tỏa áp lực và tiếp thêm niềm tin cho chặng đường phía trước.