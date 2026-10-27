Kết quả Cúp C1 châu Á hôm nay: CAHN thắng Cảng Thượng Hải theo kịch bản khó tin
VOV.VN - Kết quả Cúp C1 châu Á 2026/27 hôm nay 27/10: CAHN giành chiến thắng 3-2 trước Cảng Thượng Hải ở lượt trận thứ 3 vòng bảng theo kịch bản khó tin.
CLB CAHN giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Cảng Thượng Hải ở Cúp C1 châu Á sau màn rượt đuổi tỷ số kịch tính. Đại diện Việt Nam ba lần vượt lên dẫn trước, đồng thời thoát thua khi đội chủ nhà bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa từ chấm phạt đền.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Cảng Thượng Hải chủ động đẩy cao đội hình, trong khi CAHN cũng tạo ra những tình huống đáp trả đáng chú ý. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ của cả hai đội, phút 35, Perea dứt điểm cận thành từ đường phối hợp giữa Stefan Mauk và Alan, đưa CAHN vượt lên dẫn trước 1-0.
Tuy nhiên, lợi thế của đội khách chỉ được duy trì đến phút 44, khi cú sút của Prince chạm chân Frans Putros, đổi hướng khiến thủ môn Nguyễn Filip không thể cản phá. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 1-1, trước khi Leo Artur đưa CAHN vượt lên lần thứ hai ở phút 49 bằng cú sút chìm hiểm hóc trong vòng cấm.
Cảng Thượng Hải tiếp tục cho thấy sức ép đáng kể trên sân nhà và gỡ hòa 2-2 ở phút 60 nhờ cú đá phạt trực tiếp đẳng cấp của Miguel Campos. Dù vậy, CAHN một lần nữa vượt lên dẫn trước ở phút 69, khi Leo Artur kiến tạo thuận lợi để Perea đệm bóng cận thành, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 3-2.
Kịch tính được đẩy lên cao trào ở phút 74, khi CAHN bị thổi phạt đền sau tình huống Adou Minh phạm lỗi trong vòng cấm. Nguyễn Filip cản phá thành công cú sút 11 m đầu tiên, nhưng trọng tài yêu cầu thực hiện lại do thủ môn CAHN xuất phát lỗi, trước khi Mateus Vital sút trúng cột dọc ở lượt đá thứ hai.
Trong những phút cuối, CAHN lùi sâu đội hình để bảo vệ lợi thế trước sức ép liên tục của đội chủ nhà. Sau 9 phút bù giờ, đại diện Việt Nam vẫn đứng vững, khép lại trận đấu bằng chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc trước Cảng Thượng Hải.
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân Cảng Thượng Hải vs CLB CAHN
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Nhận định Cảng Thượng Hải vs CLB CAHN: Quyết tâm có điểm số đầu tiên
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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 27/10
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 27/10: Tâm điểm Cảng Thượng Hải vs CLB CAHN tại lượt trận 3 vòng bảng Cúp C1 châu Á 2026/27.
CLB CAHN sẽ làm khách trước Cảng Thượng Hải ở lượt trận thứ 3 vòng bảng (League Phase) Cúp C1 châu Á 2026/27. Sau hai thất bại liên tiếp, thầy trò HLV Mano Polking đang đứng trước sức ép phải tìm kiếm những điểm số đầu tiên, nhưng muốn làm được điều đó, đại diện Việt Nam cần vượt qua bài toán phòng ngự và tận dụng tốt những cơ hội có thể xuất hiện trên đất Trung Quốc.
Chuyến hành quân lần này diễn ra trong bối cảnh CAHN chưa có được sự ổn định cần thiết. Thất bại 1-4 trước Gamba Osaka và trận thua 0-1 trước Kashima Antlers khiến đội bóng ngành công an chưa giành được điểm nào tại đấu trường châu lục. Dù khoảng cách tỷ số ở hai trận đấu khác nhau, những vấn đề về khả năng duy trì sự tập trung và hạn chế sai sót vẫn là điều mà HLV Polking cần giải quyết.
Trong khi đó, Cảng Thượng Hải đang có khởi đầu thuận lợi hơn với 4 điểm sau hai lượt trận. Chiến thắng 6-4 trước Ratchaburi cùng trận hòa 1-1 trước Daejeon Hana Citizen cho thấy đại diện Trung Quốc sở hữu hàng công giàu sức sát thương, nhưng cũng không phải tập thể không thể bị tổn thương. Đây chính là cơ sở để CAHN tìm kiếm hy vọng, dù nhiệm vụ giành điểm trên sân khách vẫn đầy thách thức.
Cảng Thượng Hải mạnh ở hàng công, CAHN có thể tìm cơ hội từ đâu?
Sức mạnh tấn công của Cảng Thượng Hải được thể hiện rõ trong trận thắng 6-4 trước Ratchaburi. Tuy nhiên, việc ghi được 6 bàn nhưng để thủng lưới tới 4 lần cũng cho thấy những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà.
Trận hòa 1-1 trước Daejeon tiếp tục bộc lộ hạn chế ấy khi Cảng Thượng Hải không thể bảo toàn lợi thế sau bàn mở tỷ số của Ampem ở phút 49. Với CAHN, đây là những chi tiết đáng chú ý để xây dựng phương án tiếp cận trận đấu.
Dẫu vậy, không thể vì đối thủ phòng ngự thiếu chắc chắn mà xem nhẹ sức ép họ có thể tạo ra. Cảng Thượng Hải sở hữu khả năng triển khai bóng đa dạng, tốc độ ở hai hành lang và những cầu thủ có thể tận dụng khoảng trống chỉ sau vài nhịp phối hợp. Nếu để đội chủ nhà kiểm soát thế trận quá dễ dàng, hàng thủ CAHN sẽ phải đối mặt với sức ép kéo dài trong phần lớn thời gian thi đấu.
Wu Lei là một trong những nhân tố mà đội khách cần đặc biệt lưu ý. Khả năng chọn vị trí và dứt điểm của tiền đạo này đòi hỏi các trung vệ CAHN phải giữ cự ly hợp lý, đồng thời hạn chế nguồn cung cấp bóng từ tuyến giữa và hai biên. Thay vì chỉ tập trung ngăn chặn khi đối thủ đã tiến sát vòng cấm, đội bóng Việt Nam cần chủ động thu hẹp khoảng trống ngay từ đầu những đợt lên bóng.
Về mặt chiến thuật, HLV Mano Polking có thể lựa chọn sơ đồ 4-3-3 khi triển khai đội hình, nhưng cần chuyển sang khối phòng ngự chặt chẽ hơn khi mất bóng. Các tiền vệ phải hỗ trợ hậu vệ biên, trong khi những cầu thủ chạy cánh cần lùi về đúng thời điểm để tránh tình trạng đối phương tạo ưu thế quân số ở hai hành lang. Điều quan trọng là CAHN không nên lùi quá sâu, bởi sức ép liên tục có thể khiến đội khách đánh mất khả năng kiểm soát trận đấu.
Cơ hội của CAHN nhiều khả năng nằm ở những tình huống chuyển trạng thái nhanh. Khi Cảng Thượng Hải dâng cao đội hình, khoảng trống phía sau hàng thủ chủ nhà có thể xuất hiện, tạo điều kiện để Quang Hải cùng các đồng đội tổ chức phản công. Tuy nhiên, những đường chuyền quyết định cần đạt độ chính xác cao, bởi đội khách khó có nhiều cơ hội nếu liên tục để mất bóng ở khu vực giữa sân.
Bài toán điểm số đầu tiên và bản lĩnh của thầy trò HLV Mano Polking
Trước trận đấu, HLV Mano Polking khẳng định CAHN đã có sự chuẩn bị nghiêm túc và sẵn sàng cho thử thách tại Trung Quốc. Nhà cầm quân này cho biết toàn đội đã trải qua buổi tập chất lượng, đồng thời đặt mục tiêu thi đấu tốt, đại diện xứng đáng cho bóng đá Việt Nam và nỗ lực giành những điểm số đầu tiên tại Cúp C1 châu Á.
Tiền vệ Damia Sabater cũng thể hiện quyết tâm khi nhấn mạnh niềm tự hào được khoác áo đại diện Việt Nam tại sân chơi châu lục. Những phát biểu này cho thấy CAHN không xem chuyến đi đến Thượng Hải đơn thuần là một trận đấu để tích lũy kinh nghiệm, mà còn là cơ hội khẳng định năng lực sau khởi đầu chưa như mong đợi.
Dẫu vậy, những khó khăn không chỉ đến từ đối thủ. Tại V-League, CAHN vừa để thua Hà Nội FC với tỷ số 1-2, trước khi bị Thanh Hóa cầm hòa 1-1 trên sân Hàng Đẫy ngày 22/10. Bàn mở tỷ số của Đình Bắc không đủ giúp đội bóng ngành công an giành chiến thắng, nối dài chuỗi trận không thắng trên mọi đấu trường lên con số 3 trước chuyến hành quân sang Trung Quốc.
Lịch thi đấu dày đặc cũng đặt ra thách thức về thể lực và khả năng xoay tua nhân sự. CAHN cần phân phối sức lực hợp lý, tránh để đội hình suy giảm cường độ trong hiệp hai, thời điểm những khoảng trống và sai sót cá nhân có thể xuất hiện nhiều hơn. Việc thiếu vắng Đình Bắc càng khiến ban huấn luyện phải tính toán kỹ các phương án tấn công, đặc biệt ở khả năng tạo đột biến trong những thời điểm cần bàn thắng.
Với lợi thế sân nhà cùng hàng công đang hoạt động hiệu quả, Cảng Thượng Hải nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát bóng và tìm cách tạo sức ép từ sớm. Nếu đội chủ nhà ghi bàn trước, CAHN sẽ buộc phải mạo hiểm hơn, qua đó có nguy cơ để lộ khoảng trống phía sau. Ngược lại, nếu đứng vững trong hiệp một và khai thác được những sơ hở của đối thủ, đại diện Việt Nam hoàn toàn có thể đưa trận đấu về thế cân bằng.
Xét tổng thể, Cảng Thượng Hải được đánh giá cao hơn nhờ phong độ tại đấu trường châu lục, lợi thế sân nhà và khả năng tấn công đa dạng. Nhưng những vấn đề ở hàng thủ của đội bóng Trung Quốc vẫn mở ra hy vọng cho CAHN, miễn là Quang Hải cùng các đồng đội duy trì được sự tập trung và hạn chế tối đa sai lầm.
Điều thầy trò HLV Mano Polking cần lúc này là sự ổn định trong cách vận hành đội hình suốt 90 phút. Nếu biết kiên nhẫn phòng ngự, lựa chọn đúng thời điểm gây sức ép và tận dụng tốt cơ hội phản công, CAHN có thể tìm thấy điểm tựa đầu tiên tại Cúp C1 châu Á 2026/27, qua đó giải tỏa áp lực và tiếp thêm niềm tin cho chặng đường phía trước.
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Một số hình ảnh trước trận đấu giữa Cảng Thượng Hải vs CAHN (Ảnh: CLB CAHN)
Các cầu thủ CLB CAHN khởi động trước giờ G trên sân vận động Pudong, Trung Quốc (Ảnh: CLB CAHN)
1': TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!! Các cầu thủ chủ nhà Cảng Thượng Hải ra sân trong trang phục áo đỏ quần đỏ, trong khi dàn cầu thủ CAHN thi đấu với áo xanh quần xanh và nắm quyền giao bóng trước.
2': NGUY HIỂM !!! Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ Cảng Thượng Hải ngay lập tức tràn đội hình sang phần sân của CAHN và có tình huống hãm thành đáng chú ý của Wu Lei, tuy nhiên trung vệ CAHN đã chơi tập trung để hóa giải thành công.
4': KHÔNG VÀO !!! Cao Pendant Quang Vinh tung cú sút bằng chân trái từ rìa vòng cấm đưa bóng đi rất căng, nhưng lại vọt xà khung thành của đối thủ.
8': KHÔNG ĐƯỢC !!! Văn Hậu dâng cao phối hợp bật nhả một - hai khéo léo với ngoại binh Perea, trước khi đội trưởng của CAHN có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm đối thủ. Tuy nhiên, trung vệ của Cảng Thượng Hải đã có mặt đúng lúc và cản phá bóng thành công ngay trước khi Văn Hậu kịp sút bóng.
11': KHÔNG VÀO !!! Li Shuai xâm nhập vòng cấm của CAHN rồi tung cú đánh đầu đưa bóng đi cầu âu vào góc xa, nhưng thủ môn Nguyễn Filip đã chơi tập trung để bay người đẩy bóng thành công.
14': TIẾC NUỐI !!! Alan xử lý bóng kỹ thuật loại bỏ trung vệ đối phương trước rìa vòng cấm rồi dứt điểm đưa bóng đi căng vào góc gần, nhưng bóng lại vọt xà ngang trong gang tấc.
17': KHÔNG VÀO OOO !!! Stefan Mauk căng ngang dọn cỗ cho Leo Artur đứng ở vị trí thuận lợi trong vòng cấm của Cảng Thượng Hải. Tuy vậy, cú sút sau đó của Leo Artur lại bị trung vệ đối thủ cản phá ngay trên chân.
21': Sơ đồ đội hình của CAHN đang được triển khai đá khá cao. Đại diện Việt Nam sẵn sàng giăng bẫy việt vị đối thủ ngay ở sát khu vực vạch giữa sân. Trong khi đó, các cầu thủ Cảng Thượng Hải thường xuyên tung các đường chuyền chọc khe nhằm phá vỡ cấu trúc phòng ngự của CAHN.
23': KHÔNG VÀO OOO !!! Kuai Jiwen đi bóng lắt léo từ cánh phải theo hướng tấn công xộc thằng vào vòng cấm của CAHN. Tiền đạo đội chủ nhà vượt qua Adou Minh trước khi tung cú sút căng đi sệt vào góc gần, nhưng bóng chệch cột dọc khung thành của CAHN.
26': HOAN HÔ NGUYỄN FILIP !!! Melendo thả bóng ngẫu hứng từ giữa sân vào thẳng vòng cấm của CAHN để Prince xâm nhập dứt điểm một chạm. Tuy vậy, thủ thành Nguyễn Filip đã chơi xuất sắc lao ra đấm bóng thành công.
29': NGUY HIỂM !!! Từ tình huống bóng bật ra sau quả đá phạt góc vào vòng cấm của CAHN, Kuai Jiwen quyết định dứt điểm 1 chạm ở rìa vòng cấm nhưng bóng đi vọt xà khung thành của Nguyễn Filip.
34': KHÔNG THÀNH CÔNG !!! Perea nhận bóng từ Lê Văn Đô rồi xử lý khéo léo trong vòng cấm. Sau đó, ngoại binh CAHN quyết định dứt điểm nhưng góc sút rất hẹp nên thủ môn Cảng Thượng Hải đã dễ dàng ôm gọn bóng.
35': VÀO VÀO VÀO OOOOOOOOOO!!! Cảng Thượng Hải 0-1 CAHN
Steafan Mauk căng ngang vào cột hai cho Alan trước khi cầu thủ này nhả bóng lại cho Perea dứt điểm cận thành vào lưới trống, mở tỉ số 1-0 cho CLB CAHN trước Cảng Thượng Hải.
40': Các cầu thủ Cảng Thượng Hải đẩy nhanh tốc độ trận đấu và dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ ngay trong hiệp 1. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của CAHN vẫn đang thi đấu tập trung để bảo toàn mành lưới của Nguyễn Filip.
43': KHÔNG VÀO OOO !!! Alan chuyền bóng và đẩy Leo Artur vào tư thế thuận lợi trong vòng cấm của Cảng Thượng Hải. Tuy vậy, cú sút căng của Leo Artur sau khi sượt qua tay thủ môn đối thủ lại đi trúng cột dọc.
44': VÀO VÀO VÀO OOO !!! Cảng Thượng Hải 1-1 CAHN
Prince có tình huống đi bóng tốt ngay rìa vòng cấm của CAHN, sau đó tung cú sút đập chân Frans Putros đưa bóng đi cầu âu hướng thẳng vào khung thành khiến thủ môn Filip bó tay. Tỉ số lúc này là 1-1.
45+2': KHÉP LẠI HIỆP 1 !!! Hai đội tạm thời bước vào giờ nghỉ với tỉ số hòa 1-1.
46': HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!! Các cầu thủ chủ nhà Cảng Thượng Hải cầm quyền giao bóng.
47': THẺ VÀNG !!! Stefan Mauk kéo áo phạm lỗi với Prince và trọng tài ngay lập tức rút thẻ vàng với ngoại binh của CAHN. Với án phạt này, Mauk sẽ bị treo giò ở lượt trận thứ 4 vòng bảng Cúp C1 châu Á do đã nhận đủ số thẻ phạt theo quy định.
49': VÀO VÀO VÀO OOOOOOO !!! Cảng Thượng Hải 1-2 CAHN
Leo Artur đi bóng khéo léo thẳng vào vòng cấm của Cảng Thượng Hải trước khi tung cú sút chìm đưa bóng đi qua hai chân trung vệ đối thủ, đánh bại thủ môn Yan Junling, nâng tỉ số lên 2-1 cho đại diện bóng đá Việt Nam.
54': Thêm một lần nữa các cầu thủ Cảng Thượng Hải bị CAHN vượt lên dẫn trước. Đội chủ nhà tiếp tục phải dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa.
57': THẺ VÀNG !!! Lê Văn Đô bị trọng tài cảnh cáo sau tình huống phạm lỗi với Prince của Cảng Thượng Hải.
60': VÀO VÀO VÀO OOO !!! Cảng Thượng Hải 2-2 CAHN
Từ chấm đá phạt cố định bên ngoài vòng cấm, Miguel Campos tung cú dứt điểm đưa bóng đi rất căng vào góc cao khung thành, đánh bại thủ môn Nguyễn Filip, gỡ hòa 2-2 cho Cảng Thượng Hải trước CAHN.
64': Sau khi có bàn gỡ, tinh thần thi đấu của các cầu thủ Cảng Thượng Hải lên rất cao. CAHN đang phải nhận sức ép khá lớn từ hàng tấn công của đội chủ nhà.
66': HLV Mano Polking tung Quang Hải và Lê Phạm Thành Long vào sân nhằm kiểm soát tuyến giữa của đội bóng ngành công an. Các cầu thủ rời sân nhường chỗ cho Quang Hải và Thành Long là Alan và Sabater.
69': VÀO VÀO VÀO OOOOOOOOOO !!! Cảng Thượng Hải 2-3 CAHN
Leo Artur đi bóng từ cánh trái theo hướng tấn công vào thẳng vòng cấm của Cảng Thượng Hải, sau đó tung đường căng ngang dọn cỗ cho Perea xâm nhập đệm bóng cận thành ghi bàn lập cú đúp, nâng tỉ số lên 3-2 cho CAHN.
72': TIẾC NUỐI !!! Ngọc Tín nhận đường chuyền của Quang Hải rồi xâm nhập vòng cấm trong tư thế đối mặt thủ môn Yan Junling, nhưng cú sút sau đó của Ngọc Tín lại không thể đánh bại thủ thành của Cảng Thượng Hải.
74': PHẠT ĐỀN !!! Trọng tài xác định Adou Minh có tác động phạm lỗi với cầu thủ của Cảng Thượng Hải trong vòng cấm CAHN và đại diện bóng đá Việt Nam bị thổi phạt đền.
77': THỰC HIỆN LẠI PHẠT ĐỀN !!! Nguyễn Filip đổ người ôm gọn bóng thành công sau cú sút phạt đền của cầu thủ Cảng Thượng Hải. Tuy nhiên, trọng tài xác định thủ môn của CAHN đã xuất phát lỗi và Cảng Thượng Hải được thực hiện lại tình huống 11m.
80': TIẾP TỤC KHÔNG VÀO !!! Mateus Vital thực hiện lại quả đá 11m nhưng bóng đi trúng cột dọc, sau đó tình huống đá bồi của cầu thủ Cảng Thượng Hải cũng đi chệch cột dọc. Tỉ số lúc này vẫn là 3-2 nghiêng về CLB CAHN.
83': KHÔNG VÀO !!! Quang Hải "nhảy múa" trước 3 cầu thủ đối phương trước khi gạt bóng kiến tạo để Thành Long dứt điểm 1 chạm từ ngoài vòng cấm. Tuy vậy, bóng lại đi quá căng và vọt xà của thủ môn Yan Junling.
87': HLV Mano Polking chỉ đạo các học trò kéo thấp đội hình nhằm chơi phòng ngự phản công để bảo toàn lợi thế 1 bàn trước Cảng Thượng Hải. Trong khi đó, lúc này các cầu thủ đội chủ nhà đang gặp khó trong việc tìm đường vào khung thành của Nguyễn Filip.
90': Hiệp 2 có tới 9 phút bù giờ sau khi trận đấu bị gián đoạn khá lâu vì các tình huống liên quan đến quả đá 11m của Cảng Thượng Hải.
90+4': Hai đội đang thi đấu nửa sân khi CAHN phải co cụm về phòng ngự, trong khi các cầu thủ Cảng Thượng Hải đang tạo sức ép rất lớn về phía khung thành của thủ môn Nguyễn Filip.
90+9': HẾT GIỜ !!! Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-2 cho CAHN trước Cảng Thượng Hải.
Nhận định Cảng Thượng Hải vs CLB CAHN: Quyết tâm có điểm số đầu tiên
VOV.VN - Nhận định Cảng Thượng Hải vs CLB CAHN thuộc lượt trận 3 vòng bảng Cúp C1 châu Á 2026/27 diễn ra lúc 17h00 ngày 27/10: Thầy trò HLV Mano Polking quyết tâm có điểm số đầu tiên ở sân chơi châu lục.