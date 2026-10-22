Kết quả Cúp C1 châu Âu: Bayern Munich hòa Arsenal sau màn rượt đuổi tỷ số

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Trận đại chiến giữa Bayern Munich vs Arsenal là tâm điểm chú ý ở lượt 3 vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027. Đây là màn đọ sức giữa 2 ứng viên nặng ký cho chức vô địch mùa này và cũng là cặp đấu có nhiều duyên nợ tại đấu trường châu Âu.

Theo thống kê của UEFA, Bayern Munich đang có thành tích đối đầu trội hơn Arsenal trước cuộc đọ sức này khi thắng 8, hòa 3 và thua 4 trận. Đội bóng xứ Bavaria đã ghi tổng cộng 31 bàn và thủng lưới 18 bàn trong tất cả những lần chạm trán Pháo thủ.

Trong quá khứ, Bayern Munich từng được xem là "ác mộng" của Arsenal. Tuy nhiên, cán cân chênh lệch giữa đôi bên đã thay đổi trong những năm gần đây khi Pháo thủ thăng tiến mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của HLV Mikel Arteta. Mùa trước, đôi bên từng gặp nhau tại vòng bảng Cúp C1 châu Âu và Arsenal đã thắng Bayern Munich 3-1 trên sân nhà Emirates.

Trước cuộc chạm trán lần này, Bayern Munich vừa thị uy khi thắng Leipzig 6-1 tại Bundesliga còn Arsenal đã chạy đà bằng việc đánh bại Nottingham Forest 1-0 ở Ngoại hạng Anh.

Ở cuộc đọ sức tại Allianz Arena, Bayern Munich sẽ có lợi thế sân nhà nhưng HLV Vincent Kompany sẽ thiếu vắng thủ môn Manuel Neuer và tiền vệ Jamal Musiala vì chấn thương trong khi tiền đạo Michael Olise bị treo giò. Trong khi đó, Arsenal không có sự phục vụ của trung vệ William Saliba, hậu vệ Piero Hincapie và tiền đạo Christos Tzolis do chấn thương.