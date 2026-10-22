Kết quả Cúp C1 châu Âu: Bayern Munich hòa Arsenal sau màn rượt đuổi tỷ số
VOV.VN - Bayern Munich hòa Arsenal 2-2 sau màn rượt đuổi tỷ số tại Allianz Arena trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027.
Ở khung giờ 02h00 rạng sáng 22/10 theo giờ Việt Nam, Cúp C1 châu Âu sẽ có 7 cặp đấu gồm: Bayern Munich đại chiến Arsenal, Real Madrid tiếp đón Leipzig, Inter Milan chạm trán Shakhtar Donetsk, Real Betis đối đầu Feyenoord, Club Brugge gặp Lens, Aston Villa so tài Viking và Sporting CP đụng độ LASK.
Trận đại chiến giữa Bayern Munich và Arsenal tại Allianz Arena sẽ là tâm điểm chú ý. Trước loạt trận đêm 21/10 rạng sáng 22/10, Arsenal đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu với 6 điểm còn Bayern Munich đứng thứ 12 với 4 điểm.
Ngoài ra, ở loạt trận lúc 23h45 đêm 21/10, Cúp C1 châu Âu sẽ chứng kiến Como tiếp đón MU và Lille gặp Galatasaray.