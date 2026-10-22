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Kết quả Cúp C1 châu Âu: Bayern Munich hòa Arsenal sau màn rượt đuổi tỷ số

Thứ Năm, 03:57, 22/10/2026
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VOV.VN - Bayern Munich hòa Arsenal 2-2 sau màn rượt đuổi tỷ số tại Allianz Arena trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027.

03:53

HẾT GIỜ!!! Bayern Munich và Arsenal chia điểm với tỷ số hòa 2-2 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027.

03:50

90': Bayern Munich gây bất ngờ!!! Luis Diaz vừa vào sân ở giữa hiệp 2 nhưng đã bị thay ra để nhường chỗ cho Ndiaye. Ngôi sao người Colombia dường như đã gặp phải chấn thương.

03:47

87': Thế trận giằng co!!! Bayern Munich và Arsenal tỏ ra thận trọng khi trận đấu trôi về những phút cuối. Tuy nhiên, HLV Mikel Arteta đã tung "siêu dự bị" Merino vào sân thế chỗ Odegaard.

03:41

81': VÀO!!! Bayern Munich 2-2 Arsenal

Arsenal kiên nhẫn phối hợp để kéo dãn hàng phòng ngự Bayern Munich để tạo ra bàn thắng gỡ hòa. Gyokeres làm tường, Rice xâm nhập vòng cấm rồi tung cú sút chéo góc cháy lưới đối phương.

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Thủ môn Neuer bó tay trước cú sút quyết đoán của Rice. (Ảnh: Reuters)
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Rice ăn mừng đầy cảm xúc. (Ảnh: Reuters)
03:36

76': KHÔNG VÀO!!! Bayern Munich chậm rãi kiểm soát bóng trước khi tăng tốc để tạo ra cơ hội. Diaz nhận bóng trong vòng cấm Arsenal rồi tung cú sửa lòng về góc xa nhưng thủ môn Raya bay người cứu thua ngoạn mục.

03:29

70': Đôi bên đều có sự điều chỉnh!!! Bayern Munich đưa Diaz vào thay Saibari trên hàng tấn công. Arsenal rút Havertz, Bruno Guimaraes rời sân nhường chỗ cho Gyokeres, Lewis-Skelly.

03:27

67': Bayern Munich đáp trả!!! Đội chủ nhà phản công nhanh sau khi Arsenal phối hợp đá phạt bất thành. Tiếc rằng, Laimer dứt điểm chệch cột dọc.

03:26

66': Đáng tiếc!!! Arsenal được hưởng quả phạt ngay sát vòng cấm khi Laimer phạm lỗi với Eze. Pha treo bóng của Odegaard gây ra hỗn loạn trước khung thành nhưng không có cầu thủ Arsenal nào kịp dứt điểm.

03:20

60': VÀO!!! Bayern Munich 2-1 Arsenal

Harry Kane lạnh lùng đánh lừa thủ môn Raya trên chấm phạt đền và đưa Bayern Munich vượt lên dẫn trước Arsenal.

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Harry Kane kiếm về quả phạt đền và đích thân thực hiện thành công. (Ảnh: Reuters)
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Harry Kane vừa ghi bàn vừa kiến tạo ở trận này. (Ảnh: Reuters)
03:18

59': PHẠT ĐỀN CHO BAYERN MUNICH!!! Timber dùng tay cản cú sút của Harry Kane và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11m.

03:14

54': Nguy hiểm!!! Pha căng ngang của Eze gây ra hỗn loạn trước khung thành Bayern Munich nhưng Stanisic kịp phá bóng giải nguy trước khi các cầu thủ Arsenal có thể dứt điểm.

03:09

49': ARSENAL THOÁT BÀN THUA!!! Gnabry treo bóng thuận lợi, Upamecano băng vào đánh đầu nhưng thủ môn Raya cứu thua xuất sắc.

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Thủ môn Raya cứu Arsenal thoát bàn thua trông thấy. (Ảnh: Reuters)
03:08

47': CỨU THUA TRÊN VẠCH VÔI!!! Thủ môn Neuer có pha cả phá xuất thần trước cú đánh đầu cận thành của Bruno Guimaraes trong tình huống phạt góc của Arsenal.

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Pha đánh đầu của Bruno Guimaraes. (Ảnh: Reuters)
03:05

46': Bayern Munich điều chỉnh hàng phòng ngự!!! Trung vệ Tah thay thế trung vệ Kim Min Jae.

03:05

Hiệp 2 bắt đầu!!! Bayern Munich giao bóng

02:48

Hiệp 1 kết thúc!!! Bayern Munich và Arsenal bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 1-1.

02:47

45'+1: Thế trận giằng co!!! Bayern Munich và Arsenal thi đấu thận trọng, giữ tốc độ ở mức độ trung bình khi giờ nghỉ cận kề.

02:44

41': Bayern Munich thót tim!!! Pha đánh đầu phá bóng của Laimer suýt đưa bóng về lưới nhà. Calafiori ập vào dứt điểm nhưng đưa bóng đi chệch cột dọc.

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Calafiori không kịp tận dụng pha đánh đầu phá bóng lỗi của Laimer để ghi bàn. (Ảnh: Reuters)
02:39

38': Thẻ vàng!!! Konsa phạm lỗi với Harry Kane để ngăn Bayern Munich phản công.

02:37

35': VÀO!!! Bayern Munich 1-1 Arsenal

Harry Kane lùi về giữa sân và tung đường chọc khe xé toang hàng phòng ngự Arsenal. Davies thoát xuống đối mặt thủ môn Raya và ghi bàn gỡ hòa cho Bayern Munich.

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Bayern Munich đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. (Ảnh: Reuters)
02:35

33': Saibari thử vận may!!! Tiền đạo của Bayern Munich tung cú sút xa đưa bóng đi chệch mục tiêu.

02:32

31': Bayern Munich gặp khó!!! Đội chủ nhà tỏ ra lúng túng sau khi thủng lưới và liên tục có những pha xử lý hỏng.

02:25

25': VÀO!!! Bayern Munich 0-1 Arsenal

Eze thoát xuống sau lưng hàng thủ Bayern Munich đón đường chuyền vượt tuyến của Odegaard rồi tung cú sút chéo góc hạ gục thủ môn Neuer. Ban đầu, trọng tài cho rằng tiền đạo Arsenal đã việt vị nhưng sau đó VAR vào cuộc và bàn thắng được công nhận.

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Eze tung cú dứt điểm thành bàn. (Ảnh: Reuters)
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Arsenal vượt lên dẫn trước Bayern Munich. (Ảnh: Reuters)
02:23

20': KHÔNG VÀO!!! Bayern Munich tổ chức tấn công nhanh sau khi Calafiori uy hiếp khung thành. Gnabry có cơ hội dứt điểm thuận lợi trong vòng cấm Arsenal nhưng không thắng được thủ môn Raya.

02:21

19': Nguy hiểm!!! Calafiori dứt điểm vọt xà ngang sau pha treo bóng từ cảnh phải của Odegaard trong tình huống phối hợp đá phạt góc của Arsenal.

02:19

17': Nỗ lực bất thành!!! Davies khuấy đảo hàng thủ Arsenal nhưng không thể thực hiện đường căng ngang cho đồng đội dứt điểm.

02:14

12': Thẻ vàng!!! Havertz lĩnh án phạt sau pha vào bóng thô bạo với Stanisic ở giữa sân.

02:08

8': Arsenal thay người bất đắc dĩ!!! Saka gục xuống sân và tỏ ra đau đớn sau nỗ lực đi bóng vượt qua Davies. Ngôi sao người Anh không thể tiếp tục thi đấu và tập tễnh rời sân nhường chỗ cho Eze.

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Saka bất ngờ dính chấn thương sau ít phút thi đấu. (Ảnh: Reuters)
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Arsenal phải thay người bất đắc dĩ. (Ảnh: Reuters)
02:06

5': Cơ hội đầu tiên thuộc về Arsenal!!! Đội khách tạo ra tình huống lộn xộn trước khung thành Bayern Munich nhưng Saka không thể tung cú dứt điểm như ý.

02:00

Trận đấu bắt đầu!!! Arsenal giao bóng

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Bayern Munich ra sân trong trang phục truyền thống màu đỏ. (Ảnh: Reuters)
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Arsenal sử dụng áo đấu sân khách màu xanh đen. (Ảnh: Reuters)
00:52
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Đội hình xuất phát của Bayern Munich. (Ảnh: CLB)
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Đội hình xuất phát của Arsenal. (Ảnh: CLB)
00:52
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Đội hình xuất phát của Bayern Munich. (Ảnh: CLB)
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Đội hình xuất phát của Arsenal. (Ảnh: CLB)
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Quang cảnh sân Allianz Arena trước giờ bóng lăn. (Ảnh: Reuters)
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Các cầu thủ Arsenal khởi động. (Ảnh: Reuters)
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Thủ môn Neuer kịp bình phục chấn thương để cùng Bayern Munich đại chiến Arsenal. (Ảnh: Reuters)
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Các cầu thủ Arsenal tỏ ra rất tự tin. (Ảnh: Reuters)
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Các cầu thủ Arsenal khởi động. (Ảnh: Reuters)
22:48
11:28
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Trận đại chiến giữa Bayern Munich vs Arsenal là tâm điểm chú ý ở lượt 3 vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027. Đây là màn đọ sức giữa 2 ứng viên nặng ký cho chức vô địch mùa này và cũng là cặp đấu có nhiều duyên nợ tại đấu trường châu Âu.

Theo thống kê của UEFA, Bayern Munich đang có thành tích đối đầu trội hơn Arsenal trước cuộc đọ sức này khi thắng 8, hòa 3 và thua 4 trận. Đội bóng xứ Bavaria đã ghi tổng cộng 31 bàn và thủng lưới 18 bàn trong tất cả những lần chạm trán Pháo thủ.

Trong quá khứ, Bayern Munich từng được xem là "ác mộng" của Arsenal. Tuy nhiên, cán cân chênh lệch giữa đôi bên đã thay đổi trong những năm gần đây khi Pháo thủ thăng tiến mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của HLV Mikel Arteta. Mùa trước, đôi bên từng gặp nhau tại vòng bảng Cúp C1 châu Âu và Arsenal đã thắng Bayern Munich 3-1 trên sân nhà Emirates. 

Trước cuộc chạm trán lần này, Bayern Munich vừa thị uy khi thắng Leipzig 6-1 tại Bundesliga còn Arsenal đã chạy đà bằng việc đánh bại Nottingham Forest 1-0 ở Ngoại hạng Anh. 

Ở cuộc đọ sức tại Allianz Arena, Bayern Munich sẽ có lợi thế sân nhà nhưng HLV Vincent Kompany sẽ thiếu vắng thủ môn Manuel Neuer và tiền vệ Jamal Musiala vì chấn thương trong khi tiền đạo Michael Olise bị treo giò. Trong khi đó, Arsenal không có sự phục vụ của trung vệ William Saliba, hậu vệ Piero Hincapie và tiền đạo Christos Tzolis do chấn thương.

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Ảnh: TV360

Ở khung giờ 02h00 rạng sáng 22/10 theo giờ Việt Nam, Cúp C1 châu Âu sẽ có 7 cặp đấu gồm: Bayern Munich đại chiến Arsenal, Real Madrid tiếp đón Leipzig, Inter Milan chạm trán Shakhtar Donetsk, Real Betis đối đầu Feyenoord, Club Brugge gặp Lens, Aston Villa so tài Viking và Sporting CP đụng độ LASK.

Trận đại chiến giữa Bayern Munich và Arsenal tại Allianz Arena sẽ là tâm điểm chú ý. Trước loạt trận đêm 21/10 rạng sáng 22/10, Arsenal đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu với 6 điểm còn Bayern Munich đứng thứ 12 với 4 điểm.

Ngoài ra, ở loạt trận lúc 23h45 đêm 21/10, Cúp C1 châu Âu sẽ chứng kiến Como tiếp đón MU và Lille gặp Galatasaray.

Hoàng Long/VOV.VN
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