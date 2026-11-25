Kết quả Cúp C1 châu Âu hôm nay 25/11: Arsenal chia điểm với Dortmund
VOV.VN - Kết quả Cúp C1 châu Âu hôm nay 25/11: Arsenal chia điểm với Dortmund bằng tỷ số 1-1 trong trận đấu tại sân Emirates.
Kết quả Cúp C1 châu Âu hôm nay 25/11: Arsenal chia điểm với Dortmund bằng tỷ số 1-1 trong trận đấu tại sân Emirates.
Đây là trận đấu mà Arsenal đã khởi đầu tốt và hoàn toàn áp đảo Dortmund. Phút thứ 9, Gyokeres nhận bóng ở ngoài vòng cấm Dortmund. Tiền đạo người Thụy Điển khống chế một nhịp rồi tung ra cú sút quyết đoán, đưa trái bóng đi theo quỹ đạo không thể cản phá. Tỷ số là 1-0 cho Arsenal.
Sau đó, Arsenal hoàn toàn làm chủ cuộc chơi trong phần còn lại của hiệp 1 và Dortmund gần như không có cơ hội phản kháng.
Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi ở hiệp 2 khi đại diện nước Đức dâng cao đội hình tìm bàn gỡ. Phút 55, Trung vệ trẻ Joane Gadou của Dortmund dẫn bóng từ phần sân nhà, xộc thẳng vào trung lộ khiến hàng thủ Arsenal lúng túng. Cầu thủ này chọc khe cho Beier băng xuống xử lý và dứt điểm chìm tung lưới Arsenal.
Khoảng thời gian còn lại, đôi bên đều có những cơ hội nhưng không thể tận dụng thành công. 1-1 là kết quả cuối cùng.