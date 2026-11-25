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Arsenal đang duy trì vị thế của một trong những ứng viên vô địch Cúp C1 châu Âu mùa này. Sau bốn lượt trận vòng bảng, đoàn quân của Mikel Arteta bất bại với 3 chiến thắng và 1 trận hòa, giành 10 điểm, đứng thứ ba trên bảng xếp hạng. Họ đánh bại Napoli 1-0, Lille 3-0, Slavia Prague 2-1 và cầm hòa Bayern Munich 2-2 ngay trên sân khách.

Phong độ của Arsenal ở Ngoại hạng Anh cũng rất đáng nể. Trận hòa Newcastle 2-2 hôm 21/11 giúp Pháo thủ nâng tổng điểm lên 28 sau 11 vòng, tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng. Trước đó, họ đã đánh bại Liverpool 1-0 ngay tại Anfield và vượt qua Hull City với tỷ số tương tự.

Tuy nhiên, trận hòa Newcastle cũng khiến Arsenal phải trả giá. Thủ môn David Raya chấn thương cánh tay và cần chụp cộng hưởng từ để xác định mức độ nghiêm trọng. Khả năng anh góp mặt trước Dortmund là rất nhỏ.

Và đó không phải là tổn thất duy nhất. Arteta cũng chắc chắn không có Bukayo Saka, cầu thủ phải nghỉ dài hạn vì chấn thương cơ đùi gặp phải trong trận hòa Bayern Munich. Martin Zubimendi cũng khó kịp bình phục chấn thương gân kheo. Zubimendi không còn là trụ cột không thể thay thế ở mùa này, nhưng khi không có anh, Arteta không thể xoay tua tuyến giữa, đồng nghĩa áp lực lên các cầu thủ còn lại sẽ lớn hơn.

Đối thủ của Arsenal lần này cũng không hề dễ chịu. Dortmund đang có 9 điểm sau 4 trận Champions League, tức là chỉ kém Pháo thủ đúng 1 điểm. Đội bóng của HLV Niko Kovac đánh bại Villarreal 3-2, Sabah 2-1 và Real Betis 2-1, chỉ thất bại 0-1 trên sân Bodo/Glimt.

Dortmund còn vừa có chiến thắng quan trọng 1-0 trên sân Borussia Monchengladbach tại Bundesliga hôm 21/11. Felix Nmecha ghi bàn duy nhất ở phút 80, giúp đội bóng vùng Ruhr tiếp tục duy trì phong độ tích cực. Đáng chú ý, chiến thắng này đến trong bối cảnh Dortmund không có chân sút chủ lực Serhou Guirassy.

Ở Emirates, Arsenal rõ ràng có nhiều lợi thế hơn. Nhưng Dortmund không phải kiểu đối thủ dễ đánh bại. Arsenal có thể kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng nếu không tận dụng tốt những cơ hội tạo ra, Pháo thủ sẽ gặp khó khăn trước một đối thủ giàu khả năng phản công và đang có sự tự tin lớn.