MU đánh rơi chiến thắng trước Sporting

Sporting nhập cuộc chủ động và liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự MU. Phút 29, Geny Catamo mang về quả phạt đền sau tình huống bị Lisandro Martinez phạm lỗi. Tuy nhiên, Luis Suarez không thắng được Senne Lammens trên chấm 11m. Một phút sau, Sporting tiếp tục được hưởng phạt đền khi thủ môn MU phạm lỗi với Maxi Araujo. Lần này, Luis Suarez thực hiện thành công, mở tỷ số ở phút 33.

Bruno Fernandes tỏa sáng, nhưng MU không thể giành chiến thắng (Ảnh: Reuters).

Sau bàn thua, MU dâng đội hình lên cao để tìm kiếm bàn thắng. Quỷ đỏ tưởng như có bàn gỡ ở phút 40 khi Amad Diallo đưa bóng vào lưới, nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng do lỗi phạm lỗi trước đó.

Sau giờ nghỉ, Quỷ đỏ tạo nên màn ngược dòng ấn tượng. Phút 46, Lisandro Martinez mang về quả phạt đền để Bruno Fernandes gỡ hòa 1-1. Chỉ hai phút sau, tiền vệ người Bồ Đào Nha tiếp tục ghi bàn, đưa MU vượt lên dẫn 2-1.

Tuy nhiên, sai lầm của Senne Lammens ở phút 80 tạo điều kiện để Luis Suarez hoàn tất cú đúp, quân bình tỷ số 2-2. MU sau đó đưa bóng vào lưới Sporting nhưng VAR từ chối bàn thắng của Patrick Dorgu ở phút 82 vì lỗi với thủ môn Kaique. Đến phút 90+2, Youri Tielemans nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. Chung cuộc, hai đội hòa nhau với tỉ số 2-2.

Liverpool và Barcelona thắng đậm, Bayern gục ngã trước Lille

Ở những trận đấu còn lại diễn ra rạng sáng 26/11, Liverpool đánh bại Club Brugge 3-0, trong khi Barcelona vượt qua Sabah 4-1. Atletico Madrid cũng giành chiến thắng 2-0 trước Viking, còn Inter Milan đánh bại Stuttgart với tỷ số tương tự.

Barcelona thắng đậm.

Bayern bất ngờ thua trận.

Bất ngờ đáng chú ý nhất thuộc về Lille khi đội bóng này đánh bại Bayern Munich 2-1. Tại Paris, PSG hòa Roma 2-2 trong trận đấu có 4 bàn thắng. Trong khi đó, Fenerbahce thắng Shakhtar Donetsk 1-0, còn Villarreal vượt qua Slavia Praha với tỷ số tối thiểu 1-0.