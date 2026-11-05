Kết quả Cúp C1 châu Âu hôm nay 5/11: Arsenal thắng vất vả tại CH Séc khi vượt qua chủ nhà Slavia Praha với tỷ số 2-1.

Đây là trận đấu mà Arsenal hoàn toàn vượt trội ở hiệp 1 và tạo nên những sức ép lớn. Thành quả với Pháo thủ là 2 bàn thắng của Madueke và Gyokeres.

Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi hoàn toàn trong hiệp 2 khi Slavia Praha vùng lên mạnh mẽ và có những pha ép sân liên tục. Đội chủ nhà có 1 bàn gỡ ở phút 90 do công của Nowak, đồng thời có những phút bù giờ khiến đương kim á quân phải phòng ngự vất vả để bảo toàn tỷ số.

Dù vậy cuối cùng Arsenal vẫn hoàn thành mục tiêu có chiến thắng để củng cố vị trí ở nhóm đầu trên bảng xếp hạng của Cúp C1 châu Âu năm nay.

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