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Kết quả FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 25/9: Malaysia thắng nhờ cầu thủ nhập tịch

Thứ Sáu, 18:03, 25/09/2026
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VOV.VN - Kết quả FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 25/9: Malaysia thắng Bangladesh 3-0 nhờ sự tỏa sáng của Arif Aiman và chân sút nhập tịch Bergson.

Ở trận ra quân giải FIFA ASEAN Cup 2026, ĐT Malaysia gặp ĐT Bangladesh trên sân Bung Karno. Ở trận đấu này, Malaysia ra mắt những nhân tố nhập tịch mới như Brad Tapp, Bérgson hay Manuel Hidalgo. 

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Ảnh: FAM. 

Do đó, Malaysia hoàn toàn vượt trội so với đại diện Nam Á và sớm có bàn thắng mở tỷ số ở phút 18. Laine từ sân nhà phất vượt tuyến và Aiman đã phá bẫy việt vị băng xuống, góc sút không hẳn rộng nhưng cầu thủ này vẫn tung ra cú dứt điểm quyết đoán, tung lưới Bangladesh. 

Tiếp tục ép sân, Malaysia có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 37. Aiman nhân đôi cách biệt với tình huống dứt điểm nhẹ nhàng ở tư thế đối mặt. 

Sang hiệp 2, Malaysia giảm nhịp độ trận đấu nhưng vẫn có được bàn thắng tiếp theo. Phút 53, Corbin-Ong tạt vào từ cánh trái, Bergson dù bị kèm nhưng vẫn đỡ được bước 1 trong khi xoay người dứt điểm chìm, không cho thủ môn của Bangladesh có cơ hội cản phá. 

Khoảng thời gian còn lại, Bangladesh nỗ lực tìm kiếm bàn thắng danh dự nhưng chỉ một mình cầu thủ đang thi đấu ở Anh - Choudhury là không đủ để đại diện Nam Á hoàn thành mục tiêu. 3-0 cho Malaysia là kết quả cuối cùng. 

PV/VOV.VN
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