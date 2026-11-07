Kết quả Ngoại hạng Anh đêm 7/11: Arsenal thắng nhọc Hull City
VOV.VN - Kết quả Ngoại hạng Anh đêm 7/11: Arsenal thắng nhọc Hull City 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Odegaard.
Kết quả Ngoại hạng Anh đêm 7/11: Arsenal thắng nhọc Hull City 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Odegaard ở phút 73 của trận đấu.
Bàn thắng đến với Arsenal khi Madueke tung ra cú sút rất căng, Tzolakis không thể bắt dính, bóng bật ra đến đúng vị trí Odegaard và cầu thủ người Na Uy đã đá bồi tung lưới Hull City.
Với thắng lợi này, Arsenal có 27 điểm sau 10 vòng đấu, củng cố vững chắc ngôi đầu trên bảng xếp hạng trước khi Ngoại hạng Anh bước vào quãng nghỉ FIFA Days.